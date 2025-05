Huawei Watch, Watch 2, 3, Watch Ultimate und Watch GT – Anleitung und Handbuch in deutsch– Die Huawei Watch ist die erste Smartwatch des Unternehmens für den deutschen Markt und Huawei hat sich dabei nicht zurückgehalten. Die Uhr ist stylisch, in verschiedenen Varianten vorhanden und bietete eine große Auswahl an Armbändern.

Im Inneren werkelt ein Android Wear Betriebssystem das die Daten über das 4,2 cm (1,4 Zoll) AMOLED Touchscreen Display zur Verfügung stellt. Die Smartwatch arbeitet mit Smartphones mit Android Betriebssystem ab Version 4.3 zusammen.

Update: Mittlerweile bietet das Unternehmen die überarbeitete Huawei Watch GT und die Watch 3 sowie die Watch FIT an. Die Produktpalette wird also stetig erweitert. Die entsprechende deutsche Anleitung für diese Modelle haben wir ebenfalls unten mit verlinkt.

Huawei Watch, Watch Ultimate und Watch GT – Anleitung und Handbuch in deutsch

Bisher gibt es von Huawei selbst noch keine Anleitung zur Smartwatch, man kann aber bei Google die deutsche Anleitung für Android Wear nutzen. Diese steht hier kostenfrei zur Verfügung. Dazu haben wir auch die jeweils deutschen Anleitung für Huawei Watch und Watch GT verlinkt. Auch diesen können kostenlos als PDF Dateien herunter geladen werden.

Hier ist eine Tabelle mit Links zu den Bedienungsanleitungen für die verschiedenen Huawei Watch-Modelle, soweit diese auf offiziellen oder vertrauenswürdigen Quellen verfügbar sind. Da nicht für jedes Modell direkte Links zu Handbüchern auf der offiziellen Huawei-Website oder anderen Seiten leicht zugänglich sind, habe ich die verfügbaren Quellen sorgfältig zusammengestellt und bei fehlenden direkten Links Alternativen oder Hinweise angegeben. Beachte, dass einige neuere Modelle (z. B. WATCH 5 Pro, FIT 4) möglicherweise noch keine veröffentlichten Handbücher haben, da sie kürzlich eingeführt wurden.

Hinweise zur Tabelle

Huawei und die neuen Android Versionen

Huawei nutzt bei allen Modellen Android als Betriebssystem und das Unternehmen stellt in der Regel auch immer die passenden Updates auf neue Versionen zur Verfügung. Allerdings gibt es für die meisten Modelle (vor allem für die Topmodelle) lediglich zwei größere Major-Updates und dann endet der Support. Ein Gerät mit Android 7 würde also noch Android 8 und Android 9 bekommen und dann gibt es keine neuen Updates mehr. In der Regel ändert sich aber mit einer neuen Android Version die Bedienung nicht grundlegend. Es kommen zwar oft einige neue Funktionen dazu, die wesentlichen Anwendungen und Elemente bleiben aber meistens gleich. Es ist daher in der Regel nicht notwendig, dass man sich mit einer neuen Android Version auch eine neue Anleitung besorgt. Das Handbuch zur ersten Android Version reicht für die normale Nutzung meistens komplett aus. Allerdings ändert Huawei oft auch die EMUI Benutzeroberfläche mit den neuen Versionen und dann kann es sowohl beim Aussehen des Betriebssystems als auch bei der Anwendung größere Unterschied geben. Hier kann man aber keine konkrete Aussage machen – sollte man mit dem Gerät an einer Stelle nicht weiter kommen, ist es auf jeden Fall zu empfehlen, die jeweils neuste Anleitung herunter zu laden.

Daneben bietet Huawei in regelmäßigen Abständen auch Sicherheitsupdates an. Diese kommen in der Regel direkt von Google und sichern die Geräte gegen bekannt geworden Sicherheitsprobleme ab. Dabei wird an der Bedienung nur sehr selten etwas geändert – in der Regel kann man diese Updates also einspielen, ohne das man eine neue Anleitung oder ein neues Handbuch benötigen würde.

Video: Huawei Watch einrichten

Huawei Watch GT 2e - Einrichtung - Deutsche Anleitung Teil 1

Dieses Video auf YouTube ansehen

Was ist neu bei der Huawei Watch GT 4?

Die Huawei Watch GT 4 ist die Nachfolgerin der Huawei Watch GT 3 und wurde im September 2023 vorgestellt. Im Vergleich zur Vorgängerin bietet die Watch GT 4 eine Reihe von Neuerungen, darunter:

Verbessertes Gesundheitsmanagement: Die Watch GT 4 bietet eine Reihe neuer Gesundheitsfunktionen, darunter einen verbesserten Herzfrequenzsensor, einen SpO2-Sensor und einen Schlafphasen-Tracker.

Die Watch GT 4 bietet eine Reihe neuer Gesundheitsfunktionen, darunter einen verbesserten Herzfrequenzsensor, einen SpO2-Sensor und einen Schlafphasen-Tracker. Neues Betriebssystem: Die Watch GT 4 läuft mit dem neuen HarmonyOS 3.0-Betriebssystem. HarmonyOS 3.0 bietet eine Reihe von Verbesserungen gegenüber HarmonyOS 2.0, darunter eine bessere Leistung, eine längere Akkulaufzeit und eine größere Auswahl an Apps.

Die Watch GT 4 läuft mit dem neuen HarmonyOS 3.0-Betriebssystem. HarmonyOS 3.0 bietet eine Reihe von Verbesserungen gegenüber HarmonyOS 2.0, darunter eine bessere Leistung, eine längere Akkulaufzeit und eine größere Auswahl an Apps. Verbessertes Design: Die Watch GT 4 hat ein neues Design mit einem größeren, runden Display. Das Display ist mit einem Saphirglas geschützt und ist somit kratzfest.

Die Watch GT 4 hat ein neues Design mit einem größeren, runden Display. Das Display ist mit einem Saphirglas geschützt und ist somit kratzfest. Neue Funktionen: Die Watch GT 4 bietet eine Reihe neuer Funktionen, darunter einen App Store, eine Musikwiedergabefunktion und eine Übersetzungsfunktion.

Die wichtigsten Neuerungen im Detail:

Verbesserter Herzfrequenzsensor: Der Herzfrequenzsensor der Watch GT 4 ist um 30 % genauer als der Sensor der Vorgängerin. Dies ermöglicht eine genauere Überwachung der Herzfrequenz und eine bessere Erkennung von Herzrhythmusstörungen.

Der Herzfrequenzsensor der Watch GT 4 ist um 30 % genauer als der Sensor der Vorgängerin. Dies ermöglicht eine genauere Überwachung der Herzfrequenz und eine bessere Erkennung von Herzrhythmusstörungen. SpO2-Sensor: Der SpO2-Sensor der Watch GT 4 kann verwendet werden, um den Sauerstoffgehalt im Blut zu messen. Dies kann zur Überwachung der Schlafqualität und zur Vorbeugung von Atemwegserkrankungen verwendet werden.

Der SpO2-Sensor der Watch GT 4 kann verwendet werden, um den Sauerstoffgehalt im Blut zu messen. Dies kann zur Überwachung der Schlafqualität und zur Vorbeugung von Atemwegserkrankungen verwendet werden. Schlafphasen-Tracker: Der Schlafphasen-Tracker der Watch GT 4 kann die verschiedenen Schlafphasen, wie Tiefschlaf, REM-Schlaf und Leichtschlaf, unterscheiden. Dies kann zur Verbesserung der Schlafqualität verwendet werden.

Der Schlafphasen-Tracker der Watch GT 4 kann die verschiedenen Schlafphasen, wie Tiefschlaf, REM-Schlaf und Leichtschlaf, unterscheiden. Dies kann zur Verbesserung der Schlafqualität verwendet werden. HarmonyOS 3.0: HarmonyOS 3.0 bietet eine Reihe von Verbesserungen gegenüber HarmonyOS 2.0, darunter eine bessere Leistung, eine längere Akkulaufzeit und eine größere Auswahl an Apps.

HarmonyOS 3.0 bietet eine Reihe von Verbesserungen gegenüber HarmonyOS 2.0, darunter eine bessere Leistung, eine längere Akkulaufzeit und eine größere Auswahl an Apps. Design: Die Watch GT 4 hat ein neues Design mit einem größeren, runden Display. Das Display ist mit einem Saphirglas geschützt und ist somit kratzfest.

Die Watch GT 4 hat ein neues Design mit einem größeren, runden Display. Das Display ist mit einem Saphirglas geschützt und ist somit kratzfest. Neue Funktionen: Die Watch GT 4 bietet eine Reihe neuer Funktionen, darunter einen App Store, eine Musikwiedergabefunktion und eine Übersetzungsfunktion.

Die Neuerungen bei der Huawei Watch 4

Die Huawei Watch 4 ist die neueste Smartwatch von Huawei. Sie wurde im August 2021 vorgestellt und ist mit dem neuen HarmonyOS-Betriebssystem ausgestattet. Im Vergleich zu früheren Huawei-Smartwatches bietet die Watch 4 eine Reihe von Neuerungen, darunter:

Verbessertes Gesundheitsmanagement: Die Watch 4 bietet eine Reihe neuer Gesundheitsfunktionen, darunter einen EKG-Sensor, einen Blutdrucksensor und einen SpO2-Sensor. Diese Sensoren können verwendet werden, um die Herzfrequenz, den Blutdruck, den Sauerstoffgehalt im Blut und andere Gesundheitsdaten zu überwachen.

Die Watch 4 bietet eine Reihe neuer Gesundheitsfunktionen, darunter einen EKG-Sensor, einen Blutdrucksensor und einen SpO2-Sensor. Diese Sensoren können verwendet werden, um die Herzfrequenz, den Blutdruck, den Sauerstoffgehalt im Blut und andere Gesundheitsdaten zu überwachen. Neues Betriebssystem: Die Watch 4 läuft mit dem neuen HarmonyOS-Betriebssystem. HarmonyOS ist ein von Huawei entwickeltes Betriebssystem, das für Wearables, Smartphones, Tablets und andere Geräte optimiert ist.

Die Watch 4 läuft mit dem neuen HarmonyOS-Betriebssystem. HarmonyOS ist ein von Huawei entwickeltes Betriebssystem, das für Wearables, Smartphones, Tablets und andere Geräte optimiert ist. Verbessertes Design: Die Watch 4 hat ein neues Design mit einem größeren, runden Display. Das Display ist mit einem Saphirglas geschützt und ist somit kratzfest.

Die Watch 4 hat ein neues Design mit einem größeren, runden Display. Das Display ist mit einem Saphirglas geschützt und ist somit kratzfest. Neue Funktionen: Die Watch 4 bietet eine Reihe neuer Funktionen, darunter einen App Store, eine Musikwiedergabefunktion und eine Übersetzungsfunktion.

Die wichtigsten Neuerungen im Detail:

EKG-Sensor: Der EKG-Sensor der Watch 4 kann verwendet werden, um ein EKG aufzunehmen. Dies kann zur Diagnose von Herzerkrankungen verwendet werden.

Der EKG-Sensor der Watch 4 kann verwendet werden, um ein EKG aufzunehmen. Dies kann zur Diagnose von Herzerkrankungen verwendet werden. Blutdrucksensor: Der Blutdrucksensor der Watch 4 kann verwendet werden, um den Blutdruck zu messen. Dies kann zur Überwachung des Blutdrucks und zur Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen verwendet werden.

Der Blutdrucksensor der Watch 4 kann verwendet werden, um den Blutdruck zu messen. Dies kann zur Überwachung des Blutdrucks und zur Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen verwendet werden. SpO2-Sensor: Der SpO2-Sensor der Watch 4 kann verwendet werden, um den Sauerstoffgehalt im Blut zu messen. Dies kann zur Überwachung der Schlafqualität und zur Vorbeugung von Atemwegserkrankungen verwendet werden.

Der SpO2-Sensor der Watch 4 kann verwendet werden, um den Sauerstoffgehalt im Blut zu messen. Dies kann zur Überwachung der Schlafqualität und zur Vorbeugung von Atemwegserkrankungen verwendet werden. HarmonyOS: HarmonyOS ist ein modernes Betriebssystem, das für Wearables, Smartphones, Tablets und andere Geräte optimiert ist. HarmonyOS bietet eine Reihe von Vorteilen gegenüber anderen Betriebssystemen, darunter eine bessere Leistung, eine längere Akkulaufzeit und eine größere Auswahl an Apps.

HarmonyOS ist ein modernes Betriebssystem, das für Wearables, Smartphones, Tablets und andere Geräte optimiert ist. HarmonyOS bietet eine Reihe von Vorteilen gegenüber anderen Betriebssystemen, darunter eine bessere Leistung, eine längere Akkulaufzeit und eine größere Auswahl an Apps. Design: Die Watch 4 hat ein neues Design mit einem größeren, runden Display. Das Display ist mit einem Saphirglas geschützt und ist somit kratzfest.

Die Watch 4 hat ein neues Design mit einem größeren, runden Display. Das Display ist mit einem Saphirglas geschützt und ist somit kratzfest. Neue Funktionen: Die Watch 4 bietet eine Reihe neuer Funktionen, darunter einen App Store, eine Musikwiedergabefunktion und eine Übersetzungsfunktion.

