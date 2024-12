Chromebook – Anleitung und Handbuch in Deutsch – Unter Chromebook findet man kein spezielles Notebook oder ein spezifisches Gerät eines Herstellers. Stattdessen steht dieser Begriff für eine ganze Reihe von Geräten, die alle auf das Google Betriebssystem Chrome OS setzen. Die Besonderheit ist dabei, dass die Geräte immer mit dem Internet verbunden sind und Daten und Bilder beispielsweise in der Cloud speichern und nicht direkt auf dem Gerät. Mittlerweile gibt es Chromebook Modelle beispielsweise von Samsung, HP, Acer oder auch Toshiba. Dazu bietet auch Google selbst mit dem Google Pixel ein Chromebook an.

Liste einiger aktueller Chromebooks mit Hersteller, Erscheinungsdatum und Preis:

Hersteller Modell Erscheinungsdatum Preis Acer Chromebook 311 12. Dezember 2024 279 Euro HP Chromebook x360 Convertible 11. Dezember 2024 229 Euro Lenovo IdeaPad Flex 5 Chrome 14 31. Oktober 2024 632 Euro Asus Chromebook Flip CM34 31. Oktober 2024 1.503 Euro Acer Chromebook Plus 515 31. Oktober 2024 610 Euro

Diese Preise sind ungefähre Angaben und können je nach Anbieter und Angebot variieren. Es ist immer eine gute Idee, aktuelle Angebote und Rabatte zu überprüfen.

Die Reihe wird dabei immer weiter entwickelt und unterschiedliche Hersteller bringen immer neue Geräte auf den Markt, die unter der Bezeichnung Chromebook laufen. Bei der Bedienung gibt es durch das gleiche Betriebssystem aber sehr große Ähnlichkeiten. Auch wenn die Chromebooks von unterschiedlichen Herstellern kommen, sind die wichtigsten Schritte in der Regel gleich. Daher hilft auch eine Standard-Anleitung bei den meisten Geräten sehr schnell und einfach weiter.

Video: Chromebook erste Schritte

Chromebook Einführung | Erste Schritte im Google Betriebssystem Chrome OS | Tutorial | Deutsch

Dieses Video auf YouTube ansehen

Chromebook – Anleitung und Handbuch in Deutsch

Google selbst hat eine Online-Anleitung und einen Hilfebereich in Deutsch veröffentlicht. Dort findet man die wichtigsten Tipps und Tricks rund um das Chromebook. Es geht los bei der Einrichtung und reicht bis zum Drucken. Dieses Handbuch ist hier abzurufen:

Leider steht es nicht als PDF zum Download zur Verfügung. Die jeweiligen Hersteller bieten aber oft noch extra Anleitungen für die Modelle an. Daher sollte man bei Samsung, HP oder auch Acer direkt nach dem jeweiligen Modell suchen.

Ansonsten gibt es mittlerweile auch ein externes Handbuch von Drittanbietern für das Chromebook. Dieses kann beispielsweise bei Amazon bestellt werden:

Die besten Tipps und Tricks für das Chromebook

Hier sind einige der wichtigsten Tipps für die Nutzung eines Chromebooks:

Nutze Google-Apps: Chromebooks sind optimal auf Google-Apps wie Google Drive, Google Docs, Google Sheets und Google Slides ausgelegt. Diese Apps sind nahtlos integriert und ermöglichen eine einfache Zusammenarbeit und Datensicherung in der Cloud. Tastaturkürzel: Arbeite schneller, indem du Tastaturkürzel nutzt. Viele Funktionen und Befehle können durch einfache Tastenkombinationen gestartet werden. Wischen zum Navigieren: Nutze das Touchpad, um durch Webseiten zu wischen. Wischen Sie mit drei Fingern nach oben, um das Menü zu öffnen, und nach unten, um es zu schließen. Schnellzugriff auf Einstellungen: Drücke Strg + Shift + Entf, um den Browsercache schnell zu leeren oder Strg + Shift + I, um die Entwicklerwerkzeuge zu öffnen. Drucker hinzufügen: Füge deinen Drucker manuell hinzu, indem du in den Einstellungen auf „Drucker & Scanner“ gehst und den Drucker hinzufügst. Screenshot machen: Drücke Strg + Shift + Entf, um einen Screenshot zu machen. Linux installieren: Für zusätzliche Programme und Spiele kannst du Linux auf deinem Chromebook installieren. Google Drive nutzen: Nutze Google Drive für die Datensicherung und den Zugriff auf deine Dateien von überall. USB-C Hub verwenden: Ein USB-C Hub kann nützlich sein, um mehr Anschlüsse für externe Geräte zu haben. Zusätzliche Google-Vorteile nutzen: Nutze die zusätzlichen Vorteile von Google, wie Google Photos, Google Maps und Google Play Store, um das Beste aus deinem Chromebook herauszuholen.

VIDEO Chromebook optimal einrichten

So richtest Du Dein Chromebook optimal ein!

Dieses Video auf YouTube ansehen

Zuletzt aktualisiert: 13. Dezember 2024