Android: Displaysperre einrichten, verwalten und abschalten – viele heutigen Smartphones benutzen unterschiedlichen Sicherheitsmaßnahmen, um den Nutzer, sowie seine Daten effektiv schützen zu können. Es gibt schon inzwischen Gesichts- und Stimmen-Identifikationsoptionen, sowie Fingerabdruckscanner, der es dem Nutzer erlaubt, sein Gerät auf die letzte Sicherheitsstufe zu bringen. Bei anderen Geräten – vor allem bei denjenigen, die Android Betriebssystem nutzen – beläuft sich das Sicherheitssystem in der Regel auf eine Displaysperre. Wie man diese für die optimale Nutzung einrichtet wird im folgenden Beitrag detailliert beschrieben.

Hinweis: dieser Artikel ist für Android allgemein gültig, man kann damit also mit allen Android Handys und Smartphones entsprechende Sperren hinterlegen, egal ob die Geräte von Samsung, Huawei, LG oder eine anderen Anbieter sind. Man sollte diese Form aber nicht mit der SIM PIN verwechseln oder mit anderen PIN Sperren.

Bedeutung der Displaysperre

Die Displaysperre deines Smartphones dient als wichtige Schutzmaßnahme, um deine Daten und dein Gerät vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Ohne Displaysperre kann jeder, der dein Smartphone in die Hände bekommt, auf deine Fotos, Kontakte, Nachrichten, Apps und andere private Daten zugreifen.

Dies kann zu schwerwiegenden Folgen führen, z. B.:

Identitätsdiebstahl: Jemand könnte deine persönlichen Daten stehlen und sie für betrügerische Zwecke verwenden.

Jemand könnte deine persönlichen Daten stehlen und sie für betrügerische Zwecke verwenden. Datenverlust: Wichtige Fotos, Dokumente oder andere Dateien könnten gelöscht oder verloren gehen.

Wichtige Fotos, Dokumente oder andere Dateien könnten gelöscht oder verloren gehen. finanzielle Verluste: Jemand könnte mit deinem Smartphone Online-Einkäufe tätigen oder Geld von deinem Bankkonto abheben.

Jemand könnte mit deinem Smartphone Online-Einkäufe tätigen oder Geld von deinem Bankkonto abheben. Schadsoftware: Jemand könnte Schadsoftware auf deinem Smartphone installieren, die deine Daten beschädigen oder dein Gerät unbrauchbar machen könnte.

Die Verwendung einer Displaysperre ist daher eine einfache und effektive Möglichkeit, um dich vor diesen Risiken zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Displaysperren, die du verwenden kannst:

PIN: Eine PIN ist ein Code aus Zahlen, den du eingeben musst, um dein Smartphone zu entsperren.

Eine PIN ist ein Code aus Zahlen, den du eingeben musst, um dein Smartphone zu entsperren. Muster: Ein Muster ist eine Reihe von Punkten, die du auf dem Bildschirm deines Smartphones verbinden musst, um es zu entsperren.

Ein Muster ist eine Reihe von Punkten, die du auf dem Bildschirm deines Smartphones verbinden musst, um es zu entsperren. Passwort: Ein Passwort ist eine Kombination aus Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen, die du eingeben musst, um dein Smartphone zu entsperren.

Ein Passwort ist eine Kombination aus Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen, die du eingeben musst, um dein Smartphone zu entsperren. Fingerabdruck: Einige Smartphones verfügen über einen Fingerabdrucksensor, mit dem du dein Smartphone mit deinem Fingerabdruck entsperren kannst.

Einige Smartphones verfügen über einen Fingerabdrucksensor, mit dem du dein Smartphone mit deinem Fingerabdruck entsperren kannst. Gesichtserkennung: Einige Smartphones verfügen über eine Gesichtserkennungssoftware, mit der du dein Smartphone mit deinem Gesicht entsperren kannst.

Welche Art der Displaysperre du verwendest, ist deine Entscheidung. Wichtig ist, dass du eine sichere Methode wählst, die du dir leicht merken kannst.

Displaysperre einrichten

Die Einrichtung einer Displaysperre auf deinem Android-Smartphone ist ein wichtiger Schritt, um deine Daten und dein Gerät vor unbefugtem Zugriff zu schützen.

So gehst du vor:

Öffne die Einstellungen-App: Tippe auf dem Startbildschirm deines Smartphones auf das Symbol Einstellungen. Gehe zu “Sicherheit” oder “Sicherheit & Standort”: Je nach Android-Version und Gerätehersteller kann der genaue Pfad leicht variieren. Tippe auf den Menüpunkt “Sicherheit” oder “Sicherheit & Standort”. Wähle “Displaysperre”: Tippe auf den Menüpunkt “Displaysperre”, um die Optionen für die Displaysperre anzuzeigen. Wähle die gewünschte Sperrmethode: Du kannst zwischen verschiedenen Sperrmethoden wählen, z. B. PIN, Muster, Passwort, Fingerabdruck oder Gesichtserkennung. Lege deine Sperrmethode fest: Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um deine gewählte Sperrmethode einzurichten. Je nach gewählter Methode musst du z. B. eine PIN eingeben, ein Muster erstellen oder ein Passwort festlegen. Konfiguriere zusätzliche Optionen (optional): Abhängig von deiner gewählten Sperrmethode und deinem Smartphone-Modell kannst du zusätzliche Optionen konfigurieren, z. B. die automatische Sperre nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität, die Option “Entsperren mit Gesichtserkennung” (bei einigen Geräten) oder die Option “Fingerabdruck-Schnelligkeit” (bei einigen Geräten). Bestätige deine Einstellungen: Wenn du alle Einstellungen vorgenommen hast, tippe auf die Schaltfläche “Fertig” oder “Speichern”, um deine neue Displaysperre zu aktivieren.

Wichtig:

Wähle eine sichere Sperrmethode: Verwende eine PIN, ein Muster oder ein Passwort, das nicht leicht zu erraten ist. Vermeide die Verwendung von leicht zugänglichen Informationen wie z. B. deinem Geburtstag oder deiner Telefonnummer.

Verwende eine PIN, ein Muster oder ein Passwort, das nicht leicht zu erraten ist. Vermeide die Verwendung von leicht zugänglichen Informationen wie z. B. deinem Geburtstag oder deiner Telefonnummer. Aktiviere die automatische Sperre: Stelle sicher, dass dein Smartphone sich automatisch nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität sperrt.

Stelle sicher, dass dein Smartphone sich automatisch nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität sperrt. Bewahre deine Sperrmethode geheim: Teile deine PIN, dein Muster oder dein Passwort mit niemandem.

Teile deine PIN, dein Muster oder dein Passwort mit niemandem. Halte deine Displaysperre-Software auf dem neuesten Stand: Stelle sicher, dass dein Smartphone über die neueste Android-Version und die neuesten Sicherheitspatches verfügt.

Displaysperre ändern

Merkt man nach einer zeit, dass man mit der Qualität oder der Funktionsweise der Displaysperre-Funktion nicht zufrieden ist oder nicht zurechtkommt, kann man diese ganz einfach ändern. Dafür sollte man erneut in die Einstellungen gehen, dann weiter auf “Sicherheit & Standort”und wieder die Displaysperre aufrufen. Man wird nach der Bestätigung der aktuellen Sperre gefragt, welche man erneut entsperren muss, um die “Identität” zu bestätigen. Nun soll es auch möglich sein, eine neue Sperr-Art einzustellen – diese muss man höchstwahrscheinlich dann auch erneut bestätigen. Mit neueren Geräten soll es auch möglich sein die Entsperrung örtlich einzustellen: das heißt, wenn man zum Beispiel nach Hause kommt die Displaysperre automatisch entsperrt wird, damit man nicht jedes mal bei der Displayaktivierung den Code, Muster oder PIN eingeben muss. Diese Funktion wird als “Smart Lock” bezeichnet. Folgende Sperren sind laut Google aktuell möglich:

Muster : Zeichnen Sie mit dem Finger ein einfaches Muster.

: Zeichnen Sie mit dem Finger ein einfaches Muster. PIN : Geben Sie mindestens 4 Ziffern ein. Je länger die PIN ist, desto besser ist der Schutz in der Regel.

: Geben Sie mindestens 4 Ziffern ein. Je länger die PIN ist, desto besser ist der Schutz in der Regel. Passwort: Geben Sie mindestens 4 Buchstaben oder Ziffern ein. Ein starkes Passwort ist die sicherste Displaysperre.

Displaysperre deaktivieren

Ist man mit den Sperr-Diensten komplett unzufrieden und will stattdessen eine andere Sicherheitsmethode ausprobieren, kann man auch ohne weitere Hindernisse die Funktion deaktivieren. Dafür geht man erneut in die Einstellungen, weiter über “Sicherheit & Standort” und in die “Displaysperre”. Man wird dann erneut gefragt, die Entsperrung durchzuführen und soll dann in der Lage sein, jegliche Displaysperren abzuschalten. Es ist aber empfehlenswert eine andere Sicherheitsoption auf dem Gerät einzustellen, damit die Probleme, die im Unterpunkt “Bedeutung der Displaysperre” beschrieben wurden, nicht vorkommen.

Zuletzt aktualisiert: 14. Juli 2024