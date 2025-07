iPhone: WhatsApp Kontakte hinzufügen

WhatsApp Kontakte mit iPhone hinzufügen – Wer schon mal mit WhatsApp Nachrichten verschickt hat, wird kaum noch auf die Anwendung verzichten können. Mit dieser kann man neben Chats auch Video-, Audio- und Fotodateien verschicken und das funktioniert fast immer problemlos. Das Einzige, was sich als problematisch erweisen kann, ist, lustigerweise, die Funktion, die eigentlich am einfachsten in ihrer Ausführung sein sollte: Hinzufügen von WhatsApp-Kontakte. Welche Taste man antippen soll, ohne dabei die Einstellungen des Programms auf den Kopf zu stellen, erfahren die Leser im folgenden Bericht.

Kontakte hinzufügen

Generell gilt: die normalen Kontakte auf dem Handy sind nicht automatisch auch Kontakte in Facebook. Man kann sie zwar relativ einfach hinzufügen, muss dies aber manuell machen. Die Verwaltungen von Kontakten im Handy und Facebook sind also getrennt.

Um also neue Kontakte von Freunden in WhatsApp speichern zu können, sollte man wie folgt vorgehen: als erstes öffnet man WhatsApp und geht in den Bereich „Chats“. Dort muss ein Symbol zu sehen sein, das an ein Quadrat mit einem Stift in der Mitte erinnern sollte. Als nächstes muss man die Option „Neuer Kontakt“ finden und diese antippen sollen. Dadurch wird man in der Lage sein, neuen Kontakt hinzufügen zu können. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem man die entsprechenden Daten, also Vor- und Nachnamen, sowie die Telefonnummer eintragen kann. Hat man das getan, tippt man anschließend auf „Fertig“, um die ausgeführte Aktion zu bestätigen. Der Kontakt wird dadurch gespeichert und sollte in der WhatsApp-Kontaktliste zu sehen sein. Hat man etwas falsch eingetragen, kann man den Eintrag auch problemlos löschen. Falls das nicht der Fall sein sollte, kann man versuchen WhatsApp zu aktualisieren.

Probleme kann es teilweise geben, wenn man internationale Vorwahlen verwendet. Dann erkennt WhatsApp die Rufnummern nicht. In den FAQ heißt es dazu:

Öffne das Adressbuch deines Telefons. Wenn du die Telefonnummer des Kontakts hinzufügst, gib zunächst ein Pluszeichen (+) ein. Gib dann die Ländervorwahl gefolgt von der vollständigen Telefonnummer ein. Hinweis: Eine Ländervorwahl ist ein numerisches Präfix, das vor der vollständigen nationalen Telefonnummer eingegeben werden muss, um ein anderes Land anzurufen. Du kannst online nach der gewünschten Ländervorwahl suchen.

Dazu gibt das Unternehmen noch folgende Hinweise, um auch internationale Rufnummern zu speichern und als Kontakte zu nutzen:

Achte bitte darauf, alle vorangehenden Nullen (0) oder Verkehrsausscheidungsziffern auszulassen.

Wenn du eine lokale Telefonnummer (im Land) zum Adressbuch deines Telefons hinzufügen möchtest, gib die Nummer so ein, als würdest du deinen Kontakt auf dem Telefon anrufen.

Alle Telefonnummern in Argentinien (Ländervorwahl „54“) sollten eine „9“ zwischen der Ländervorwahl und der Ortsvorwahl haben. Das Präfix „15“ muss entfernt werden, sodass die endgültige Nummer insgesamt 13 Ziffern hat: +54 9 XXX XXX XXXX.

Telefonnummern in Mexiko (Ländervorwahl „52“) müssen nach „+52“ eine „1“ haben, auch wenn es sich um Nextel-Nummern handelt.

Für normale deutsche Rufnummern (auch für Festnetz) ist dies aber in der Regel kein Problem.

HINWEIS Die WhatsApp Kontakte werden auch nicht bei einem normalen Backup des iPhone mit gespeichert. Man muss ein extra WhatsApp Backup machen um diese zu sichern.

Kontakt zu WhatsApp einladen

Falls man den bestehenden Kontakt auf dem iPhone in WhatsApp hinzufügen will, muss man diesem zunächst eine Einladung zur Nutzung von der Anwendung schicken. Um das machen zu können, geht man zunächst in die Einstellungen von WhatsApp. Dort sucht man nach der Option „Freunde informieren“ und entscheidet sich für eine Methode, mit der man den Kontakt erreichen will: „E-Mail“ oder „Nachricht“. Klickt man auf „Nachricht“, wird man im nächsten Schritt den Kontakt auswählen, dem die entsprechende Nachricht geschickt werden soll. Dann tippt man auf „1 Einladung senden“ und kann der entsprechenden Person eine Nachricht verschicken. Geht die Person auf die Nachricht ein, hat sie automatisch die Einladung angenommen!

WhatsApp Kontakte an andere Nutzer senden

Man kann Kontakte auch an andere Nutzer weiterleiten und von diesen weitergeleitet bekommen. Dann kann man diese direkt nutzen und speichern. Das Weiterleiten geht wie folgt:

WhatsApp öffnen: Starten und zur Hauptansicht von WhatsApp wechseln. Zum gewünschten Chat navigieren: Dies kann ein Einzel- oder Gruppenchat sein, in den der Kontakt gesendet werden soll. Das Büroklammer-Symbol (Anhängen) in der Chat-Box antippen: Es befindet sich rechts neben dem Texteingabefeld. Kontakt auswählen: Im sich öffnenden Menü auf „Kontakt“ tippen. Einen Kontakt aus der Liste auswählen: Alle gespeicherten Kontakte werden angezeigt. Den gewünschten Kontakt auswählen, indem man auf den Namen tippt. Kontakt bestätigen und senden: Nachdem der Kontakt ausgewählt wurde, auf das Senden-Symbol tippen, das wie ein Pfeil aussieht, um den Kontakt zu teilen.

Nun wird der Kontakt im Chat angezeigt und ist für die Empfänger verfügbar.

