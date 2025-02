Apple: Smarte Siri könnte bereits im März kommen

Apple hat zu einer Developer Conference im März eingeladen. Am 25. März will das Unternehmen Entwicklern Siri und Apple Intelligence näher bringen. Das ist natürlich nur sinnvoll, wenn es auch neue Funktionen gibt und daher scheint es recht wahrscheinlich, dass Apple das Update für Siri ebenfalls zu diesem Termin präsentiert. Bisher hat das Unternehmen allerdings noch keine weiteren Details dazu angekündigt. Generell wäre das aber ein guter Schritt, denn die iPhone 16 Modelle könnten einen Push in Sachen KI und Funktionen durchaus vertragen, auch wenn Apple Intelligence wohl auch Apple Intelligence bereits im April für die EU iPhone 16 ausrollen wird.

So will Apple Siri smarter machen

So will Apple Siri smarter machen – Siri ist spätestens seit dem Erfolg von Sprachmodellen wie ChatGPT und anderen KI etwas ins Hintertreffen geraten und die festen Kommandos um Funktionen zu aktivieren wirken bereits etwas veraltet. Apple arbeitet aber bereits daran, den Sprachassistenten auf den neuen Stand zu bringen.

Bereits im alten Jahr gab es Hinweise, dass Apple dazu KI-Funktionen bei Siri integrieren möchte und laut Tippgeber @yeux1122 sind nun weitere Details verfügbar, was genau Apple plant:

Ziel ist es, das Apple eigene LLM Sprachmodell Ajax in Siri zu integrieren und so eine einfachere und natürlichere Kommunikation mit Siri zu ermöglichen. Laut dem Leaker soll Apple dabei auch bereits auf einen guten Weg sein.

Dazu soll es neue Funktionen für Siri geben, die durch das neue Sprachmodell ermöglicht werden – allerdings könnten einige der Funktionen nur für Abonnenten zur Verfügung stehen. Konkrete Details dazu fehlen aber bisher noch.

Leider lässt sich kaum sagen wie belastbar diese Details sind. Grundsätzlich arbeitet Apple an eigenen Sprachmodellen, aber wie schnell diese auch für Kunden nutzbar gemacht werden, lässt sich noch nicht beurteilen.

Weitere Artikel rund um iPhone und Apple

Die neusten Artikel rund um Apple