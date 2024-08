Überraschung: iPhone SE 4 bekommt doch Apple Intelligence

Das ist jetzt doch eher überraschend: Mark Gurman hat in seinem Newsletter Hinweise geteilt, wonach das iPhone SE 4 im kommenden Jahr Zugriff auf Apple Intelligence bekommen wird. Trotz des günstigen Preises der SE-Serie wird Apple also die AI-Funktionen der Topmodelle zur Verfügung stellen und damit könnten die iPhone SE 4 die günstigsten Geräte mit KI Funktionen werden, die es zu diesem Zeitpunkt gibt, denn die meisten anderen Unternehmen haben ihren KI Features nur in den Topmodellen verbaut. Das bedeutet auch, dass die iPhone SE 4 genug Prozessor-Power und RAM mitbringen werden, um Apple Intelligence zu unterstützen. Das könnte insgesamt ein starkes Kaufargument für die Modelle werden.

iPhone SE 4 soll hauseigenen Apple 5G-Chipsatz bekommen

Apple Analyst Ming-Chi Kuo hat eine Reihe von Details zum neuen iPhone SE 4 geleakt und vor allem der Prozessor ist eine Überraschung, denn wenn die Daten von Kuo stimmen, wird das SE 4 damit das erste iPhone Modell werden, dass einen eigenen 5G-Chipsatz direkt von Apple bekommt. Das Unternehmen arbeitet schon länger an einer eigenen Lösung, um die bisherigen Qualcomm 5G Modems abzulösen, aber die meisten Experten hat eine eigene Apple-Lösung erst später erwartet. Nun soll es bereits für das iPhone SE 4 diese Technik von Apple geben.

Dazu hat Kuo auch nochmal das Datum für den Marktstart der iPhone SE Modelle bestätigt. Diese sollen im ersten Quartal 2025 vorgestellt werden – Fans müssen also noch etwas warten.

UPDATE Erste CAD-Render zum iPhone SE 4

Es wird noch etwas dauern, bis die neuen iPhone SE 4 vorgestellt werden, aber es gibt mittlerweile erste Render-Grafiken, die auf aktuellen CAD-Vorlagen basieren und zeigen, was Apple wohl für die neuste Generation der billigeren iPhone Modelle plant. Zentrale Änderungen sind dabei der Wegfall des Home-Buttons und die neue Notch. Das bedeutet auch, dass die iPhone SE 4 noch kein Dynamic Island bekommen werden, sondern weiter auf eine Notch setzen.

Bei 91mobiles schreibt man dazu:

Die bisherigen iPhone SE-Geräte basierten auf Apples älteren iPhone-Modellen mit Home-Button. Zum ersten Mal plant die Marke eine Überarbeitung. Basierend auf den von Branchenquellen erhaltenen CAD-Renderings können wir bestätigen, dass das iPhone SE 4 eine Displaygröße von 6,1 Zoll haben wird. Dies ist eine deutliche Verbesserung gegenüber dem 4,7-Zoll-Display des iPhone SE 5G mit Home-Taste. Die CAD-Renderings zeigen außerdem, dass das iPhone SE 4 eine Notch-Größe ähnlich der iPhone 13/14-Serie haben und das Face ID-Modul enthalten wird. Darüber hinaus wird das Telefon, ähnlich wie seine Vorgänger, über eine einzige Hauptkamera auf der Rückseite verfügen. Die Abmessungen des Geräts werden 147,7 x 71,5 x 7,7 mm betragen, ähnlich wie beim iPhone 13 und iPhone 14. Dies bestätigt den Bericht von MacRumors aus dem letzten Jahr, der uns auch mitteilte, dass das Gerät über eine Aktionstaste verfügen könnte (was aufgrund der bereitgestellten Renderings unklar ist). ) und auch einen USB-C-Anschluss.

Leider wird es dieses Jahr noch kein iPhone SE 4 geben. Die Modell werden für 2025 erwartet – Apple hat allerdings diesen Fahrplan bisher noch nicht bestätigt.

UPDATE: Es gab Hinweise von Case-Herstellern, dass die neuen iPhone SE 4 eventuell bereits 2024 auf den Markt kommen könnten. Die meisten Experten halten dies aber nach wie vor für keine korrekte Angabe und geben weiter von 2025 als Termin für die neuen SE-Modelle aus.

Weitere Artikel rund um iPhone und Apple

Die neusten Artikel rund um Apple

Zuletzt aktualisiert: 12. August 2024