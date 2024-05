Apple iPhone: Europa ist weiter ein Wachstumsmarkt

Die Zahlen von Apple für das erste Quartal sind richtig schlecht ausgefallen und das Unternehmen musste fast in allen Regionen Umsatzrückgänge verzeichnen. Es gibt aber eine Ausnahme: Europa.

In den europäischen Ländern hat das Unternehmen im ersten Quartal 24,123 Milliarden US Dollar Gewinn gemacht. Das sind etwa 250 Millionen Dollar mehr als im gleichen Quartal des Vorjahres und damit ist Europa nicht nur weiter der zweitstärkste Markt für Apple, sondern auch die einzige Region, die Wachstum in diesem Quartal aufweisen kann.

Selbst auf dem Heimatmarkt in den USA musste Apple Umsatzrückgänge verzeichnen. Der Umsatz sank im Amerika von 37,784 Milliarden US Dollar im ersten Quartal 2023 auf 37,273 Milliarden Dollar im 1. Quartal 2024. In China betrug der Rückgang beim Umsatz sogar ca. 1,5 Milliarden US Dollar.

In Europa hat Apple daher nach wie vor treue Kunden und der Markt scheint stabiler zu sein als in anderen Regionen. Vielleicht nimmt Apple daher die europäischen Kunden zukünftig noch etwas mehr in den Fokus.

Weitere Artikel rund um iPhone und Apple

Die neusten Artikel rund um Apple