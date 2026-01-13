Samsung Galaxy A55: Januar-Sicherheitspatch steht bereit

Für das Samsung Galaxy A55 5G hat der Rollout des Sicherheitsupdates für Januar 2026 bereits begonnen. Samsung setzt damit seine Strategie fort, auch die populäre A-Klasse sehr zeitnah mit sicherheitsrelevanter Software zu versorgen.

Aktueller Status und Details zum Patch Der Rollout startete in der ersten Januarwoche zunächst im Heimatmarkt Südkorea sowie in ersten asiatischen Regionen (Indien). Dort wird das Update unter der Firmware-Version A556SKSS6CYL2 bzw. A556EXXUAZYH6 verteilt. Erfreulicherweise gehört das Galaxy A55, zusammen mit dem Galaxy A34, zu den ersten Geräten außerhalb der S25-Flaggschiff-Serie, die diesen Patch erhalten.

Was das Update bringt Der Januar-Patch 2026 ist ein reines Sicherheits-SMR (Security Maintenance Release) und behebt insgesamt 55 Schwachstellen im System. Davon stammen einige kritische Fixes direkt von Google für den Android-Kern, während Samsung zusätzlich eigene Sicherheitslücken (SVE – Samsung Vulnerabilities and Exposures) geschlossen hat, die unter anderem die Benachrichtigungsverwaltung und den Bootloader betreffen.

Verfügbarkeit in Deutschland In Europa und Deutschland wird das Update erfahrungsgemäß mit einem Versatz von wenigen Tagen bis zwei Wochen nach dem asiatischen Start verteilt. Nutzer eines freien Geräts (ohne Provider-Branding) sollten in diesen Tagen eine Benachrichtigung erhalten. Wer nicht warten möchte, kann die Aktualisierung manuell unter Einstellungen > Software-Update > Herunterladen und installieren anstoßen.

Samsung hat das August-Update 2025 für das Galaxy A55 veröffentlicht. Die neue Firmware mit der Build-Version A556EXXSABYG2/A556EODMABYG2 bringt den aktuellen Sicherheitspatch und basiert auf Android 15 mit One UI 7. Ziel der Aktualisierung ist die Behebung von Sicherheitslücken sowie die Verbesserung der Systemstabilität und Performance im Alltag.

Android 16 + One UI 8 wird getestet

Samsung hat begonnen, an einer Version von Android 16 und One UI 8 für die Galaxy A55 zu arbeiten. Ein entsprechender Modell ist bei Geekbench aufgetaucht und das macht Hoffnung, das ein Beta-Test der neuen Version ebenfalls zeitnah starten könnte. Aktuell ist allerdings noch kein Zeitplan bekannt und daher gibt es auch noch keinen Termin für den Start des Beta-Tests oder generell der neuen Version.

One UI 7 ist endlich verfügbar

Etwa zwei Wochen nach dem Start von One UI 7 für das Galaxy A55 hat Samsung die globale Roll-Out des Updates begonnen. Damit endet die lange Wartezeit auf One UI 7 (Android 15) für Galaxy A55-Nutzer.

Ab sofort ist das Update in Europa verfügbar, in den kommenden Tagen sollten weitere Regionen folgen. Samsung plant, es bis Ende des Monats weltweit für alle Galaxy A55-Besitzer bereitzustellen.

In Europa trägt das Update die Build-Nummer A556BXXU7BYDB, ist etwa 3 GB groß und kann über „Einstellungen“ > „Software-Update“ heruntergeladen werden. Als erstes Samsung-Smartphone mit nahtlosen Updates wird One UI 7 im Hintergrund installiert und ist nach einem Neustart einsatzbereit.

Das Update bringt die Software des Galaxy A55 näher an die des Galaxy A56, das bereits mit One UI 7 ausgeliefert wurde. Von der attraktiven Now Bar bis zu flüssigeren Animationen bietet One UI 7 viel Neues. Galaxy-AI-Funktionen bleiben jedoch den Samsung-Flaggschiffen vorbehalten.

One UI 7 Beta in Südkorea gestartet

Gute Nachrichten für Nutzer eine Galaxy A55: In Südkorea hat Samsung die Beta für Android 15 und One UI 7 gestartet. Damit geht die Entwicklung der neuen Version endlich in die heiße Phase und wahrscheinlich können auch deutsche Nutzer zeitnah am Beta-Programm teilnehmen. Wann genau das Android Update für die Galaxy A55 dann aber fertig ist, steht noch nicht fest. Das wird wohl auch davon abhängen, wie gut die Beta-Phase läuft oder ob es größere Bugs und Probleme gibt.

One UI 7 Beta wird getestet

Samsung hat eine Testversion von One UI 7 hochgeladen und damit steht fest, dass das Unternehmen aktuell bereits am Update für die Galaxy A55 arbeitet. Die aktuelle Build-Nummern lauten dabei A556EXXU6ZYC1/A556EODM6ZYC1/A556EXXU6ZYC1. Man kann aber davon ausgehen, dass die freigegebene Test-Version andere Nummern haben wird. Leider gibt es nach wie vor keinen Hinweis, wann der Beta-Test für die Samsung Galaxy A55 startet.

Januar-Update wird verteilt

Samsung verteilt aktuell das neue Januar Update für die Galaxy A55 Modelle und auch deutsche Nutzer berichten bereits von der neuen Version. Wer ein Galaxy A55 hat, sollte daher prüfen, ob auch für das eigene Modell bereits eine neue Version angezeigt wird oder eventuell sogar bereits das Update bereit steht.

Es gibt aber leider kein Update von Android und One UI – der Sicherheitspatch basiert weiter auf Android 14 und One UI 6.1. Samsung arbeitet derzeit an Android 15 für alle Modelle, aber bisher ist nicht bekannt, wann es diese Version geben wird.

Die Daten des Update-Paketes:

Galaxy SM-A556B – EUX

Android 14

One UI6.1

Knox 3.10

A556BXXS6AYA3

Sicherheitspatch Januar 2025

OtA

283.91MB

Samsung Galaxy A55: August Update wird bereits getestet

Es gibt auf den Samsung Testservern neue Versionen für die Samsung Galaxy A55 und unter anderem wird der One UI 6.1 Testbuild für den August bereits intern geprüft. Diese Version ist wohl noch nicht für den Download und den Rollout gedacht, könnte aber Grundlage für die finale Version sein. Es sollte also nicht mehr lange dauern, bis Samsung das August Update für die Samsung Galaxy A55 freigibt.

Darüber hinaus gibt es auch bereits eine interne Version für die Galaxy A55, die mit One UI 7 arbeitet. Die Build-Nummern dafür lauten: A556BXXU4BXGA/A556BOXM4BXGA/A556BXXU4BXG1. Auch hier muss man davon ausgehen, dass es sich noch um eine Alpha-Version handelt und ein eventueller Beta-Test noch nicht geplant ist. Aktuell hat Samsung mit der Entwicklung von One UI 7 einige Probleme und daher dürfte es auch für die Galaxy A55 etwas länger dauern, bis eine fertige Version zur Verfügung steht.

Wie macht man ein Update beim Samsung Galaxy A55?

Um dein Samsung Galaxy A55 zu aktualisieren, folge diesen Schritten:

Öffne die Einstellungen auf deinem Gerät. Gehe zu „Softwareupdate“. Tippe auf „Jetzt überprüfen“, um nach verfügbaren Updates zu suchen. Wenn ein Update verfügbar ist, tippe auf „Download und Installieren“ und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm. Nach dem Download wird das Update automatisch installiert und dein Gerät startet neu.

