Honor greift das Samsung Galaxy S25 edge an

Dünne Smartphones waren schon immer eine Stärke von Honor und vor allem bei den faltbaren Geräten konnte das Unternehmen damit Samsung sehr starke Konkurrenz machen. Das neue dünne Galaxy S25 Edge ist daher auch eine Kampfansage an Honor.

Honor selbst kontert das neue Geräte nun mit einer Marketing Kampagne und den Verweis auf die eigenen Stärken. Das aktuelle Honor Magic V3 ist im aufgeklappten Zustand immer noch ca. 1,5 Millimeter dünner als das neue Galaxy S25 Egde. Das bringt man in der Werbung auch sehr deutlich zum Ausdruck.

Zur Wahrheit gehört aber auch: zusammengeklappt ist das V3 ca. 9,3 mm dick und damit nicht mehr ganz so dünn wie das Galaxy S25 Edge. Samsung hat hier also durchaus einen Punkt, der die Nutzer ansprechen könnte. Allerdings kann man davon ausgehen, dass auch Honor bereits an einem dünnen Smartphone arbeitet und wohl früher oder später auch ein Gerät auf den Markt bringen wird, dass generell dünner als Galaxy S25 Edge und möglicherweise auch als das iPhone 17 air sein wird.