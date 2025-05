Apple sperrt Fortnite (schon wieder)

Apple hat das beliebte Videospiel Fortnite auf iPhones in den USA und im Epic Games Store für iOS in der Europäischen Union erneut gesperrt, wie der Entwickler Epic Games mitteilte. Diese Maßnahme verschärft den seit 2020 andauernden Rechtsstreit zwischen den beiden Unternehmen. Epic Games erklärte auf Social Media: „Apple hat unsere Fortnite-Einreichung blockiert, sodass wir weder im US-App Store noch im Epic Games Store für iOS in der EU veröffentlichen können. Leider ist Fortnite auf iOS weltweit offline, bis Apple die Sperre aufhebt.“

Konkret schreiben die Entwickler:

UPDATE Apple hat Bloomberg gegenüber erklärt, dass man die App nur in den USA blocken würde. Allerdings scheint man sie auch in der EU aktuell nicht finden zu können. Das Statement von Apple im Original:

We asked that Epic Sweden resubmit the app update without including the US storefront of the App Store so as not to impact Fortnite in other geographies. We did not take any action to remove the live version of Fortnite from alternative distribution marketplaces in the EC.,