Leica LUX App bekommt Starfotografen-Modus

Die Leica LUX App erhält ein bedeutendes Update: Der neue Artist Look by Greg Williams, entwickelt in enger Zusammenarbeit mit dem britischen Fotografen, bringt eine einzigartige filmische Ästhetik auf Smartphones. Dieser Look ist der Auftakt einer Serie von „Artists Looks“, die Leica in Zukunft einführen wird, um Fotografen noch individuellere Ausdrucksmöglichkeiten zu bieten.

Der Greg Williams Look: Authwatermark: Authentisch, filmisch, zeitlos

Greg Williams, einer der einflussreichsten Fotografen der Gegenwart, ist bekannt für seine Arbeiten mit Hollywood-Stars wie Daniel Craig, Kate Winslet und Margot Robbie. Seine Bildsprache, inspiriert von klassischen Schwarz-Weiß-Filmen und dem Tri-X 400-Film, zeichnet sich durch Authentizität, Wärme und Intimität aus. Der neue Artist Look überträgt diese Ästhetik in die Smartphone-Fotografie.

Der Look ist bewusst subtil gehalten: Er verzichtet auf übertriebene Nachbearbeitung, künstliche Schärfung oder Effekte. Stattdessen betont er die Natürlichkeit des Moments und passt sich flexibel an verschiedene Lichtverhältnisse an. Das Ergebnis ist ein Bildgefühl, das an analoge Fotografie erinnert – mit einer filmischen Tiefe, die bisher Leica-Kameras vorbehalten war.

In Williams’ eigenen Worten:

„Ich wollte einen Look entwickeln, der sich echt anfühlt – nicht überzogen, nicht künstlich. Kein zusätzliches Schärfen, keine Effekte, nur das Bild und der Moment. Die Leica LUX App hat es möglich gemacht, diese Ästhetik auf das Smartphone zu bringen – mit einer filmischen Tiefe, die ich so bislang nur von meinen Leica Kameras kannte.“

Wer ist Greg Williams?

Greg Williams prägt seit Jahren die visuelle Welt Hollywoods. Sein dokumentarischer Stil kombiniert Nähe, Authentizität und handwerkliche Präzision. Als langjähriger Nutzer von Leica-Kameras war er unter anderem an der Kampagne für die Leica Q2 Daniel Craig Edition beteiligt. Seine Arbeiten erscheinen in renommierten Magazinen und begleiten Filmproduktionen, wobei er die Essenz seiner Motive mit unverwechselbarer Ästhetik einfängt.

Praktische Features für Kreative

Die Leica LUX App ermöglicht es Nutzern, bevorzugte Looks zu markieren und schnell darauf zuzugreifen – ideal für alle, die gezielt mit wiederkehrenden Stilmitteln arbeiten.

Auch für Leica Kamera-App angekündigt

Der Greg Williams Look wird demnächst auch in der Leica FOTOS App verfügbar sein. Damit können Fotografen direkt mit ihrer Leica Kamera arbeiten und das charakteristische Bildgefühl nutzen.