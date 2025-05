Smartphone Verkaufszahlen in Europa: Samsung stabil, Apple legt zu

Der Smartphone Markt in Europa ist im ersten Quartal 2025 leicht geschrumpft und es wurden 600.000 Geräte weniger verkauft als im gleichen Quartal des Vorjahres. Samsung konnte dabei die Verkaufszahlen fast stabil halten, Apple legte sogar leicht zu und verkaufte fast 700.000 Geräte mehr. Vor allem die kleineren Hersteller, aber auch Motorola mussten dagegen teilweise deutliche Rückschläge hinnehmen.

Bei Canalys schreibt man im Original dazu:

„Die Nachfrage nach High-End-Geräten boomt in Europa weiterhin, angetrieben von Apple und Samsung. Der Anteil der Geräte über 800 Euro erreichte mit 32 % einen Rekordwert“, ergänzt Runar Bjørhovde, Senior Analyst bei Canalys. „Apple war der große Gewinner im ersten Quartal und steigerte seine Auslieferungen zweistellig, obwohl das Unternehmen zu Beginn des ersten Quartals noch erhebliche Lagerbestände der Vorgängermodelle iPhone 13 und 14 hatte, die aufgrund der USB-C-Richtlinie im Dezember 2024 eingestellt wurden. Die starke Nachfrage von Privat- und Unternehmenskunden nach iPhones kommt Apple in Europa weiterhin zugute, auch wenn regulatorische Hürden und Bußgelder das Geschäft in der Region weiterhin belasten.“