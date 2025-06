Galaxy S25: Kamera schlechter als beim Galaxy A52?

Auf Reddit gibt es einen interessante Thread zur Kamera-Qualität der Galaxy S25 Modelle. Dabei wurden Aufnahmen mit Innenbeleuchtung gemacht und das Galaxy S25 macht deutlich schlechtere Bilder als die Galaxy A52 (obwohl die Geräte älter und billiger sind). Die Aufnahmen der Topmodelle wirken dabei sehr unscharf und nicht unbedingt auf Premium-Niveau.

Der Nutzer schreibt dazu:

Ich habe ein paar Fotos von ein paar zufälligen Gegenständen mit Text bei Innenbeleuchtung gemacht, um zu vergleichen, wie die Kamera meines Samsung S25 (2025, 800 $) im Vergleich zu meinem Samsung A52 5G (2021, 450 $) der Mittelklasse abschneidet. Beide Kameras verwenden 1-fach-Vergrößerung mit Standardeinstellungen und ohne Blitz. Das S25 war im 12-MP-Modus. Die grün-weiße Haarfärbemittelpackung wurde im Schatten aufgenommen, die rosa Strumpfhosenpackung im direkten Licht. Außerdem habe ich einen kurzen Videoclip von einem rosa Umschlag in einem dunklen Raum aufgenommen (als GIF konvertiert).

Zur Verdeutlichung gibt es auch noch weitere Aufnahmen mit dem Problem:

Die Aufnahmen wurden jeweils im Standard-Modus der Kamera gemacht. Offen ist, ob man durch eigene Einstellungen Verbesserungen beim Galaxy S25 erreichen kann. Allerdings sollte auch standardmäßig solche einfachen Aufnahmen beim Galaxy S25 in guter Qualität möglich sein. Dazu ist unklar, welche Linse genau für die Aufnahmen genutzt wurden. Die Entfernung zum Text scheint sehr gering, so dass eventuell nicht das Hauptobjektiv zum Einsatz kam. Dazu gibt es mehrere Nutzer in diesem Reddit, die das Problem nicht bestätigen können (oder zumindest nicht komplett in dieser Deutlichkeit).

Unabhängig davon sollten auch die Neben-Objektive beim Galaxy S25 klarere Aufnahmen liefern. Samsung selbst hat sich bisher dazu noch nicht geäußert, daher bleibt offen, ob man das Problem mit einem kommenden Update wird klären können.