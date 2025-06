Kein guter Start für das iPhone 16e

Die Analysten von Counterpoint haben aktuelle Verkaufszahlen für den Smartphone Bereich im März 2025 veröffentlicht und die gute Nachricht ist, dass das iPhone 16e direkt zum Start in die Top10 der meistverkauften Smartphones in Europa einziehen konnte. Mit Platz 8 hat es sich beispielsweise besser verkauft als das iPhone 15 aus dem Vorjahr.

Allerdings schafft Apple mit den Geräte nicht die guten Zahlen der SE-Modelle im jeweiligen Startmonat. Das iPhone 16e schafft nur etwa die Hälfte der Verkaufszahlen das ersten iPhone SE im Startmonat. Apple dürfte daher mit der Performance ganz zufrieden sein.

Associate Director Jan Stryjak sagte: „Der relativ hohe Preis des iPhone 16e im Vergleich zu früheren iPhone SE-Geräten hat die Verkäufe in Europa begrenzt. Mit 699 Euro (599 US-Dollar) stellt das 16e einen deutlichen Sprung gegenüber dem Einführungspreis des iPhone SE 2022 von 519 Euro (429 US-Dollar) und dem des iPhone SE 2020 von 479 Euro (399 US-Dollar) dar, was seine Attraktivität in diesem schwierigen Wirtschaftsklima verringert. Zudem wird das iPhone 15 mancherorts zum gleichen Preis wie das iPhone 16e angeboten, sodass sich viele Verbraucher für das wohl besser ausgestattete, wenn auch fast zwei Jahre alte Gerät entscheiden. Daher war das iPhone 15 auch im April in der europäischen Top-10-Liste vertreten.“

Im Vergleich zu früheren Mittelklasse-Modellen von Apple sanken die Verkaufszahlen deutlich. Im ersten vollständigen Verkaufsmonat lag das iPhone 16e 17 % unter den Verkaufszahlen des iPhone SE 2022 und 20 % unter denen des 2020. Zudem machten das iPhone SE 2022 und das iPhone SE 2020 im ersten Monat einen höheren Anteil an Apples Gesamtverkäufen aus (12 % bzw. 19 %) im Vergleich zu 8 % beim iPhone 16e. Sie erreichten auch bessere Platzierungen in Europas Bestsellerlisten (Platz sechs bzw. drei). Allerdings war das erste iPhone SE natürlich auch ein Modell ohne Vorgänger – aktuell haben viele Nutzer noch ein SE und werden wohl erst zur E-Serie wechseln, wenn es keine Updates mehr für die Modelle gibt.

