Amazfit Active 2 Square: Neue Fitness-Smartwatch ab sofort in Deutschland verfügbar

Ab heute ist die Amazfit Active 2 Square auch im deutschsprachigen Raum erhältlich. Die neueste Smartwatch des Wearable-Spezialisten Amazfit richtet sich an Fitnessbegeisterte, die Sport und Gesundheit in ihren Alltag integrieren möchten. Der Preis liegt bei 150 Euro, in den kommenden Wochen dürfte die Uhr aber auch bereits billiger zu haben sein.

Highlights der Amazfit Active 2 Square:

Brillantes Display : 1,75-Zoll-AMOLED mit 2000 Nits Helligkeit, geschützt durch Saphirglas

: 1,75-Zoll-AMOLED mit 2000 Nits Helligkeit, geschützt durch Saphirglas Schlankes Design : Eckige Form, nur 31 Gramm leicht, mit anpassbaren Zifferblättern

: Eckige Form, nur 31 Gramm leicht, mit anpassbaren Zifferblättern Zepp Pay : Kontaktloses Bezahlen direkt vom Handgelenk

: Kontaktloses Bezahlen direkt vom Handgelenk Präzise Gesundheitsmessung : BioTracker™ 6.0 PPG-Sensor (5PD + 2LED)

: BioTracker™ 6.0 PPG-Sensor (5PD + 2LED) Lange Akkulaufzeit : Bis zu 10 Tage normal, 21 Tage im Sparmodus

: Bis zu 10 Tage normal, 21 Tage im Sparmodus Sportvielfalt : Über 160 Modi, inkl. HYROX, Padel, Pilates, Laufen und Radfahren

: Über 160 Modi, inkl. HYROX, Padel, Pilates, Laufen und Radfahren Navigation: Top-GPS mit Turn-by-Turn- und Wayback-Funktion sowie kostenlosen Karten

Nach dem Erfolg der runden Amazfit Active Round Anfang 2025 war die eckige Variante heiß erwartet. Mit ihrem leichten, an schmale Handgelenke angepassten Design und zwei Armbändern (schwarzes Leder, rotes Silikon) im Lieferumfang punktet die Uhr besonders bei modebewussten Nutzer:innen.