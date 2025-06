OnePlus 12: Juni-Sicherheitspatch steht zur Verfügung

OnePlus hat für die OnePlus 12 Reihe eine neue Version zur Verfügung gestellt und diese bringt ein Update der Smartphones auf den Sicherheitslevel von Juni mit. Auch deutsche Nutzer können bereits auf diese Version zurückgreifen. Es kann sich also lohnen zu prüfen, ob im eigenen Gerät bereits eine neue Version als Update angezeigt wird. Wir empfehlen das Update auch ausdrücklich, denn damit werden eine ganze Reihe von Sicherheitslücken geschlossen.

So installiert man eine neue Version beim OnePlus 12

Um eine neue Version von OxygenOS auf dem OnePlus 12 zu installieren, kann man entweder ein OTA-Update durchführen oder ein Update manuell installieren. Für ein OTA-Update verbindet man das Gerät mit einem stabilen WLAN, stellt sicher, dass der Akku mindestens zu 50 % geladen ist, und geht in die Einstellungen unter „System > Systemupdate“. Dort klickt man auf „Nach Updates prüfen“, lädt das angezeigte Update herunter und installiert es mit „Jetzt installieren“. Das Gerät startet neu und wendet das Update an, was etwa 10-15 Minuten dauert. Falls der Download bei 99,9 % hängen bleibt, löscht man die App-Daten des System-Updaters unter „Einstellungen > Apps > Systemupdate > Speicher > Daten löschen“ und versucht es erneut. Für ein manuelles Update lädt man die passende ZIP-Datei für das OnePlus 12 (z. B. für die EU-Version CPH2581) von einer vertrauenswürdigen Quelle wie dem OnePlus-Forum oder oxygenos.oneplus.net herunter und kopiert sie in den Root-Ordner des internen Speichers. Dann geht man zu „Einstellungen > System > Systemupdate“, wählt oben rechts „Lokales Upgrade“, selektiert die ZIP-Datei und startet die Installation. Das Gerät startet neu und wendet das Update an. Falls „Lokales Upgrade“ ausgegraut ist, prüft man, ob die Datei im Root-Ordner liegt, und startet das Gerät neu. Alternativ kann man die „Oxygen Updater“-App aus dem Google Play Store nutzen, um Updates schneller zu erhalten. Man wählt in der App das Gerät und die Region, lädt das Update herunter und folgt den Anweisungen für die Installation. Man sichert vorab die Daten, da es sinnvoll ist, ein Backup zu erstellen. Beta-Versionen wie OxygenOS 15 können Fehler enthalten, daher installiert man sie nur, wenn man mit potenziellen Problemen klarkommt. Bei Schwierigkeiten kontaktiert man den OnePlus-Support. Updates wie OxygenOS 15.0.0.831 bringen Features wie Game Camera, Windows PC Remote Control und den June 2025 Security Patch.

