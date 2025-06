Honor Watch 5 Ultra: Premium-Smartwatch mit Fokus auf Design und Ausdauer

Auf dem Mobile World Congress (MWC) 2025 stellte Honor die Watch 5 Ultra vor – eine Smartwatch, die mit edlen Materialien, präzisem Gesundheits-Tracking und beeindruckender Akkulaufzeit punktet. Mittlerweile ist sie auch in Deutschland verfügbar und man kann das neue Smartwatch Premium-Modell des Unternehmens daher auch als deutsche Verbraucher nutzen. Doch kann sie in der Oberliga der Wearables wie Apple Watch Ultra oder Galaxy Watch Ultra mithalten? Wir fassen die bisher bekannten Details zusammen.

Hochwertiges Design mit Titan und Saphirglas

Die Honor Watch 5 Ultra setzt auf ein robustes Gehäuse aus Titan Grad 5, das leicht (51,8 Gramm) und langlebig ist. Die achteckige Lünette verleiht der Uhr ein markantes, aber elegantes Erscheinungsbild. Das 1,5-Zoll-AMOLED-Display mit 466 x 466 Pixeln nutzt LTPO-Technologie für ein stromsparendes Always-On-Display und eine Bildwiederholrate von bis zu 60 Hz. Geschützt wird es durch kratzfestes Saphirglas. Die Gehäuserückseite kombiniert Keramik und Polymer für hohen Tragekomfort.

Erhältlich ist die Uhr in Schwarz mit Fluorelastomer-Armband oder Silber mit Lederarmband. Mit einer Wasserdichtigkeit von 5 ATM und Zertifizierung für Tauchgänge bis 40 Meter eignet sie sich auch für anspruchsvolle Outdoor-Aktivitäten.

Gesundheits- und Fitness-Tracking auf Top-Niveau

Die Watch 5 Ultra bietet umfassende Gesundheitsfunktionen:

Quick Health Scan : In 45 Sekunden misst die Uhr Puls, Blutsauerstoffsättigung (SpO2), Stresslevel und greift auf gespeicherte Gewichtsdaten zu.

: In 45 Sekunden misst die Uhr Puls, Blutsauerstoffsättigung (SpO2), Stresslevel und greift auf gespeicherte Gewichtsdaten zu. EKG : Zum Verkaufsstart ist ein Elektrokardiogramm zur Erkennung von Vorhofflimmern verfügbar.

: Zum Verkaufsstart ist ein Elektrokardiogramm zur Erkennung von Vorhofflimmern verfügbar. Sportmodi : Über 100 Aktivitäten werden unterstützt, darunter ein spezieller 40-Meter-Freitauchmodus, der Tiefe, Geschwindigkeit und Wassertemperatur in Echtzeit trackt.

: Über 100 Aktivitäten werden unterstützt, darunter ein spezieller 40-Meter-Freitauchmodus, der Tiefe, Geschwindigkeit und Wassertemperatur in Echtzeit trackt. Schlafüberwachung, Herzfrequenzmessung und Stressanalyse runden das Paket ab, inklusive eines Morgenberichts mit Gesundheitszusammenfassung.

Für präzise Ortung sorgt HONOR AccuTrack, das auch in urbanen Gebieten mit schwierigen GPS-Bedingungen zuverlässig arbeitet.

Proprietäres System mit Einschränkungen

Die Watch 5 Ultra läuft auf einem proprietären Betriebssystem, das für maximale Akkulaufzeit optimiert ist, aber im Vergleich zu Wear OS oder watchOS eingeschränkt bleibt. Drittanbieter-Apps fehlen, und Funktionen wie das Beantworten von Nachrichten sind nicht möglich. Dafür bietet die Uhr Bluetooth-Telefonie, Anrufannahme, eine Zwei-Wege-Suche für Telefon und Uhr sowie Synchronisation von Notizen mit der HONOR Notes-App. Über 10.000 Watchfaces stehen zur Personalisierung bereit.

Akkulaufzeit als Trumpf

Mit einem 480-mAh-Akku hält die Watch 5 Ultra laut Honor bis zu 15 Tage bei normaler Nutzung durch. Dank kabellosem Schnellladen (Qi-Standard) reichen 10 Minuten Ladezeit für einen Tag Betrieb – ein klarer Vorteil gegenüber vielen Konkurrenten.

Kompatibilität und Verfügbarkeit

Die Smartwatch ist mit Android und iOS kompatibel, wobei einige Funktionen wie die Notizen-Sync nur mit HONOR-Smartphones (MagicOS 8.0 oder höher) voll zur Geltung kommen. Der Preis liegt in Europa bei etwa 279 Euro (UVP), in Saudi-Arabien bei umgerechnet ca. 250 Euro. Derzeit ist die Uhr in Regionen wie dem Nahen Osten, Südostasien, dem Südpazifik und Lateinamerika erhältlich, in Deutschland soll sie bald im HONOR-Online-Shop verfügbar sein.

Die Honor Watch 5 Ultra überzeugt mit hochwertigem Design, präzisem Tracking und herausragender Akkulaufzeit. Doch ohne eSIM, umfangreiche App-Unterstützung oder erweiterte Smart-Funktionen bleibt sie hinter echten „Ultra“-Smartwatches zurück. Für Nutzer, die Wert auf Eleganz, Langlebigkeit und Gesundheitsfunktionen legen, ist sie dennoch eine attraktive Option.