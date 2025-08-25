Intel-Deal: so will die US Regierung Intel retten

Die US-Regierung hat ihre geplante Unterstützung für Intel neu strukturiert: Statt eines Zuschusses in Höhe von 8,9 Milliarden US-Dollar erfolgt die Förderung nun über eine Kapitalbeteiligung. Konkret kauft der Staat 433,3 Millionen Stammaktien zu je 20,47 US-Dollar und erwirbt damit einen Anteil von 9,9 % an dem Chip-Riesen.

Obwohl es sich um Stammaktien handelt, verzichtet die Regierung bewusst auf typische Aktionärsrechte wie Mitspracherecht im Vorstand oder Einsicht in Unternehmensinformationen. Diese passive Beteiligung beruhigt den Markt, da sie keine politische Einflussnahme auf Intels Geschäftsbetrieb erwarten lässt. Da es sich um eine Primärausgabe handelt, fließt das Geld direkt an Intel. Trotz einer möglichen Verwässerung des Gewinns pro Aktie (EPS) dürfte die Maßnahme bei Investoren auf Zustimmung stoßen, da sie die langfristige Profitabilität und die Entwicklung fortschrittlicher Chiptechnologien unterstützt.

Die Wahl von Stammaktien vermeidet feste Dividendenverpflichtungen, die Intels Investitionsspielraum einschränken könnten. Dies unterstreicht, dass es sich nicht um eine Notfallhilfe, sondern um eine strategische Partnerschaft handelt. Die Beteiligung der Regierung wird als starkes Vertrauenssignal gewertet – Intel gilt damit als „too big to fail“. Zwar fördert die Maßnahme nicht direkt die technologische Entwicklung, doch sie senkt den Bewertungsabschlag (Discount Rate) und hebt den Preis-Buchwert (P/B) der Aktie. Das stärkt Intels Börsenwert und schafft indirekt bessere Rahmenbedingungen für das operative Geschäft.

Der bisherige Bewertungsboden lag bei rund 20 US-Dollar – ein Niveau, bei dem regelmäßig Käufer einstiegen. Mit dem Einstieg der Regierung und dem Verzicht auf Rückforderungsrechte aus früheren Förderungen wird dieser Boden deutlich angehoben und stabilisiert.

Die US-Regierung sichert Intel finanziell ab, ohne sich operativ einzumischen. Die Maßnahme stärkt das Vertrauen in das Unternehmen und schützt vor einem dramatischen Wertverlust – auch wenn sie keinen direkten Technologieschub bringt.