iPhone 20: Komplett neues Design mit Glas-Fokus

Marc Gurman enthüllt in seinem aktuellen Power On-Newsletter spannende Details zum kommenden iPhone 20, das Apple im Jahr 2027 zum 20. Jubiläum des iPhones vorstellen will. Hier sind die wichtigsten Punkte:
Komplett neues Design mit Glas-Fokus
Das iPhone 20 soll sich radikal vom bisherigen Look abheben: Apple plant ein Gerät mit rundum gebogenen Glasrändern, das sich wie ein einziges Stück Glas anfühlt. Diese Vision geht auf Jony Ive zurück und soll ein besonders ergonomisches und futuristisches Nutzererlebnis bieten. Dazu hebt sich dieses Design natürlich auch deutlich von den Modellen der Konkurrenz ab.
Neue Benutzeroberfläche: Liquid Glass Interface
Passend zum neuen Design wird Apple eine überarbeitete Oberfläche einführen – das sogenannte Liquid Glass Interface. Es soll Hardware und Software nahtlos verschmelzen lassen und auf Transparenz- und Glaseffekte setzen. Erste Elemente davon könnten bereits mit iOS 19 vorgestellt werden.
Teil eines 3-Jahres-Plans
Das iPhone 20 ist der Höhepunkt eines umfassenden Redesign-Plans, der 2025 mit dem iPhone 17 Air beginnt – einem besonders dünnen Modell – und 2026 mit dem ersten faltbaren iPhone weitergeführt wird.
Ob das Gerät tatsächlich „iPhone 20“ heißen wird, ist laut Gurman noch nicht sicher. Apple könnte sich für einen anderen Namen entscheiden, um die Bedeutung des Jubiläumsmodells zu unterstreichen. Denkbar ist beispielsweise auch die Benennung als iPhone XX um auf das iPhone X anzuspielen.
Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.