Realme präsentiert Konzept-Smartphone mit Monster-Akku

Der chinesische Hersteller Realme hat ein neues Konzept-Smartphone angekündigt, das mit einem außergewöhnlich großen Akku ausgestattet ist: 15.000 mAh. Die offizielle Vorstellung erfolgt im Rahmen des „828 Fan Festivals“ am 27. August 2025.
Highlights des Geräts
- Akkukapazität: 15.000 mAh – mehr als dreimal so viel wie bei üblichen Premium-Smartphones wie dem iPhone 16 Pro Max oder Galaxy S25 Ultra
- Laufzeit: Bis zu 50 Stunden Videostreaming oder über 5 Tage normale Nutzung mit nur einer Ladung
- Design: Trotz der enormen Akkugröße soll das Gerät schlank und handlich bleiben – laut Teasern mit einem Gehäuse ähnlich herkömmlicher Smartphones
- Technologie: Vermutlich kommt eine weiterentwickelte Silizium-Kohlenstoff-Batterie zum Einsatz, die eine hohe Energiedichte bei kompakter Bauweise ermöglicht
- Ladeleistung: Der Akku soll über USB-C mit bis zu 80 Watt geladen werden können
- Kamera & Display: Punch-Hole-Frontkamera, zwei rückseitige Kameras, schmale Displayränder
Serienproduktion ungewiss
Bisher handelt es sich um ein Konzeptgerät, das vor allem die technischen Möglichkeiten demonstrieren soll. Ob und wann das Smartphone in den regulären Verkauf geht, ist noch offen. Realme hatte bereits im Mai ein ähnliches Gerät mit 10.000 mAh vorgestellt, das ebenfalls nicht kommerziell verfügbar war. Selbst wenn die Geräte auf den Markt kommen, dürfte es wohl keinen Start in Deutschland geben. Die großen Akku sind hierzulande noch nicht zugelassen und aktuell sieht es auch nicht so aus, als würde die EU die Regelungen in diesem Bereich anpassen.
