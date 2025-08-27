O2: 5G für alle Prepaid Kunden ab September

Das Telekommunikationsunternehmen O2 Telefónica führt ab dem 3. September 2025 zwei zentrale Neuerungen für Prepaid-Kundinnen und -Kunden seiner Kernmarke O2 ein. Ziel ist es, das mobile Interneterlebnis deutlich zu verbessern und die Nutzerfreundlichkeit weiter zu steigern.

Nach Verbrauch des im Tarif enthaltenen Datenvolumens wird die Weitersurfgeschwindigkeit auf bis zu 1 Mbit/s erhöht. Die bisherige Drosselung auf 384 Kbit/s entfällt. Damit bleibt die Nutzung gängiger digitaler Anwendungen wie Video-Streaming in SD-Qualität, Musikdienste, Messaging-Apps sowie das Abrufen von E-Mails und Social-Media-Inhalten auch nach Verbrauch des Datenvolumens möglich.

Bereits seit dem 24. August wird der Zugang zum 5G-Netz in allen O2 Prepaid-Tarifen schrittweise freigeschaltet – auch für Bestandskundinnen und -kunden mit älteren Tarifmodellen. Die Aktivierung erfolgt automatisch und ohne zusätzliche Kosten oder Tarifwechsel. Die vollständige Umstellung soll bis November abgeschlossen sein.

Andreas Laukenmann, Privatkundenvorstand bei O2 Telefónica, betont: „Mit dem Doppelpack aus Weitersurfgarantie und der 5G-Freischaltung verbessern wir das mobile Interneterlebnis für unsere O2 Prepaid-Kundinnen und -Kunden spürbar – ohne zusätzliche Kosten oder bürokratische Hürden.“

Mit diesen Maßnahmen verfolgt O2 Telefónica das Ziel, sich als besonders kundenfreundlicher Anbieter im deutschen Mobilfunkmarkt zu positionieren.