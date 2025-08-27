Apple: AI-Übernahme soll die KI-Probleme des Unternehmens lösen

UPDATE 27. August 2025 – Die Übernahme-Fantasien gehen weiter. Apple erwägt laut einem Bericht des Branchendienstes „The Information“ die Übernahme der KI-Startups Mistral und Perplexity. Interne Gespräche über mögliche Akquisitionen des französischen Unternehmens Mistral sowie der KI-Suchmaschine Perplexity sollen bereits stattgefunden haben.

Offizielle Stellungnahmen der beteiligten Firmen liegen bislang nicht vor. Mistral, das unter anderem von Nvidia unterstützt wird, wurde nach einer Finanzierungsrunde im vergangenen Jahr mit über sechs Milliarden US-Dollar bewertet. Aktuell verhandelt das Unternehmen laut „Financial Times“ über eine weitere Milliarde Dollar Kapital, was die Bewertung auf rund zehn Milliarden steigern könnte. Auch Perplexity, das ebenfalls von Nvidia sowie Amazon-Gründer Jeff Bezos gefördert wird, steht offenbar auf Apples Radar.

Bereits Anfang des Jahres berichtete Bloomberg über interne Überlegungen bei Apple zu einem möglichen Gebot. Hintergrund der strategischen Überlegungen ist Apples Rückstand bei der Integration von KI-Funktionen im Vergleich zu Wettbewerbern wie Google und Samsung. Konzernchef Tim Cook hatte zuletzt betont, dass Apple offen für größere Investitionen im KI-Bereich sei, um die technologische Entwicklung zu beschleunigen. Die möglichen Übernahmen könnten Teil einer umfassenderen Strategie sein, Apples Position im Zukunftsmarkt der künstlichen Intelligenz zu stärken.

Befreiungsschlag bei der künstlichen Intelligenz: Kauft Apple Perplexity AI?

Bei Apple hat man aktuell Probleme mit der Umsetzung von AI-Ansätzen und gerät daher zunehmen bei diesem Themen im Vergleich mit Samsung oder auch Google in Hintertreffen. Die neue intelligentere Siri wurde verschoben, Apple Intelligence kann viele Funktionen der anderen AI Systeme noch nicht. Das soll sich aber ändern und laut Mark Gurman könnte Perplexity AI (eine Übernahme oder zumindest eine Zusammenarbeit), hier einen Push bringen.

Apple führt Berichten Gurmann zufolge interne Gespräche über eine mögliche Übernahme des KI-Startups Perplexity AI, das für seine KI-gestützte Suchmaschine bekannt ist und kürzlich mit 14 Milliarden US-Dollar bewertet wurde. Die Diskussionen, an denen Führungskräfte wie Adrian Perica (Leiter Mergers & Acquisitions) und Eddy Cue (Services-Chef) beteiligt sind, befinden sich in einem frühen Stadium und haben noch nicht zu einem formellen Angebot geführt. Ziel ist es, Apples KI-Fähigkeiten zu stärken, insbesondere für eine eigene KI-basierte Suchmaschine, die in den Safari-Browser integriert werden könnte, und die Abhängigkeit von Google zu reduzieren, deren Partnerschaft aufgrund eines Kartellverfahrens unsicher ist.

Perplexity hat allerdings angegeben, keine Kenntnis von aktuellen oder zukünftigen M&A-Gesprächen zu haben. Neben einer möglichen Übernahme wird auch eine Partnerschaft diskutiert, etwa zur Integration von Perplexitys Technologie in Siri oder Safari. Die Gespräche sind Teil von Apples Strategie, im KI-Wettbewerb mit Unternehmen wie Google, OpenAI und Microsoft aufzuholen, da eigene KI-Entwicklungen wie Apple Intelligence hinterherhinken.

Außer dem Bericht von Gurman gibt es daher bisher noch keine Bestätigung oder Details zu einer eventuellen Zusammenarbeit oder Übernahme. Klar ist aber: Apple muss im Bereich AI mehr machen, sonst verliert das Unternehmen den Anschluss.