Samsung Galaxy S26: diese Verbesserungen sind bisher bekannt

von

Das Samsung Galaxy S26 bringt im Vergleich zum Galaxy S25 einige bemerkenswerte Verbesserungen mit sich – sowohl beim Design als auch bei Leistung, Kamera und Display. Mittlerweile ist auch in vielen Bereichen bereits klar, was Samsung plant (auch wenn das Unternehmen die bisher noch nicht bestätigt hat). Daher haben wir hier zusammengestellt, auf welche Neuerungen und Verbesserungen man sich bei der Galaxy S26 Serie freuen kann.

Design & Display

MerkmalGalaxy S25Galaxy S26
Displaygröße6,2 Zoll6,74 Zoll
DisplaytypLTPO AMOLED, 120 HzDynamic AMOLED 2X, 144 Hz
Auflösung1080 × 2340 px1800 × 3200 px
BildschirmränderStandardDeutlich dünner, fast randlos
Helligkeit (Peak)2600 NitsBis zu 5000 Nits möglich

Verbesserung: Das S26 bietet ein immersiveres Seherlebnis mit höherer Helligkeit und flüssigerem Bildlauf.

Leistung & Hardware

MerkmalGalaxy S25Galaxy S26
ProzessorSnapdragon 8 EliteSnapdragon 8 Elite Gen 2 (neuer Chip)
Taktfrequenz4,47 GHzGleich, aber effizienter Architektur
RAM12 GB12 GB
Speicher128–256 GB256–512 GB
Akku4000 mAh5000 mAh

Verbesserung: Mehr Akkulaufzeit, schnellerer Chip und größere Speicheroptionen.

Kamera

MerkmalGalaxy S25Galaxy S26
Hauptkamera50 MP + 12 MP + 10 MPDreifach 50 MP (Weitwinkel, Tele, Ultraweit)
Frontkamera12 MP32 MP
KI-FunktionenGalaxy AIErweiterte Galaxy AI mit ProVisual Engine

Verbesserung: Höhere Auflösung bei Selfies, verbesserte KI-Bildverarbeitung und einheitliches Triple-50-MP-Setup.

Software & Features

  • Galaxy S25: Android 15 mit One UI 7
  • Galaxy S26: Android 16 mit One UI 8.5 (neue Galaxy AI Features)

Verbesserung: Schnellere Updates, neue KI-Funktionen und bessere Systemintegration.

Weitere Unterschiede

  • Material: Beide mit Gorilla Glass Victus 2, aber das S26 wirkt durch dünnere Ränder moderner. Das Samsung Galaxy S26 ultra soll dazu deutlich abgerundetere Ecken bekommen
  • Gewicht: S26 ist leichter (162 g vs. 200 g)
  • SIM-Typ: S25 mit Nano + eSIM, S26 mit Dual Nano-SIM oder eSIM-only je nach Region

Das Galaxy S26 ist kein radikaler Neuanfang, aber ein konsequent weiterentwickeltes Flaggschiff. Besonders das Display, die Kamera und die Akkulaufzeit setzen neue Maßstäbe. Wer bereits ein S25 besitzt, bekommt mit dem S26 ein deutlich verfeinertes Gesamtpaket – vor allem für Foto-Enthusiasten und Power-User.


