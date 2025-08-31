Samsung Galaxy S26: diese Verbesserungen sind bisher bekannt

Das Samsung Galaxy S26 bringt im Vergleich zum Galaxy S25 einige bemerkenswerte Verbesserungen mit sich – sowohl beim Design als auch bei Leistung, Kamera und Display. Mittlerweile ist auch in vielen Bereichen bereits klar, was Samsung plant (auch wenn das Unternehmen die bisher noch nicht bestätigt hat). Daher haben wir hier zusammengestellt, auf welche Neuerungen und Verbesserungen man sich bei der Galaxy S26 Serie freuen kann.

Design & Display

Merkmal Galaxy S25 Galaxy S26 Displaygröße 6,2 Zoll 6,74 Zoll Displaytyp LTPO AMOLED, 120 Hz Dynamic AMOLED 2X, 144 Hz Auflösung 1080 × 2340 px 1800 × 3200 px Bildschirmränder Standard Deutlich dünner, fast randlos Helligkeit (Peak) 2600 Nits Bis zu 5000 Nits möglich

Verbesserung: Das S26 bietet ein immersiveres Seherlebnis mit höherer Helligkeit und flüssigerem Bildlauf.

Leistung & Hardware

Merkmal Galaxy S25 Galaxy S26 Prozessor Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite Gen 2 (neuer Chip) Taktfrequenz 4,47 GHz Gleich, aber effizienter Architektur RAM 12 GB 12 GB Speicher 128–256 GB 256–512 GB Akku 4000 mAh 5000 mAh

Verbesserung: Mehr Akkulaufzeit, schnellerer Chip und größere Speicheroptionen.

Kamera

Merkmal Galaxy S25 Galaxy S26 Hauptkamera 50 MP + 12 MP + 10 MP Dreifach 50 MP (Weitwinkel, Tele, Ultraweit) Frontkamera 12 MP 32 MP KI-Funktionen Galaxy AI Erweiterte Galaxy AI mit ProVisual Engine

Verbesserung: Höhere Auflösung bei Selfies, verbesserte KI-Bildverarbeitung und einheitliches Triple-50-MP-Setup.

Software & Features

Galaxy S25: Android 15 mit One UI 7

Android 15 mit One UI 7 Galaxy S26: Android 16 mit One UI 8.5 (neue Galaxy AI Features)

Verbesserung: Schnellere Updates, neue KI-Funktionen und bessere Systemintegration.

Weitere Unterschiede

Material: Beide mit Gorilla Glass Victus 2, aber das S26 wirkt durch dünnere Ränder moderner. Das Samsung Galaxy S26 ultra soll dazu deutlich abgerundetere Ecken bekommen

Beide mit Gorilla Glass Victus 2, aber das S26 wirkt durch dünnere Ränder moderner. Das Samsung Galaxy S26 ultra soll dazu deutlich abgerundetere Ecken bekommen Gewicht: S26 ist leichter (162 g vs. 200 g)

S26 ist leichter (162 g vs. 200 g) SIM-Typ: S25 mit Nano + eSIM, S26 mit Dual Nano-SIM oder eSIM-only je nach Region

Das Galaxy S26 ist kein radikaler Neuanfang, aber ein konsequent weiterentwickeltes Flaggschiff. Besonders das Display, die Kamera und die Akkulaufzeit setzen neue Maßstäbe. Wer bereits ein S25 besitzt, bekommt mit dem S26 ein deutlich verfeinertes Gesamtpaket – vor allem für Foto-Enthusiasten und Power-User.