Samsung Galaxy S26: diese Verbesserungen sind bisher bekannt

Das Samsung Galaxy S26 bringt im Vergleich zum Galaxy S25 einige bemerkenswerte Verbesserungen mit sich – sowohl beim Design als auch bei Leistung, Kamera und Display. Mittlerweile ist auch in vielen Bereichen bereits klar, was Samsung plant (auch wenn das Unternehmen die bisher noch nicht bestätigt hat). Daher haben wir hier zusammengestellt, auf welche Neuerungen und Verbesserungen man sich bei der Galaxy S26 Serie freuen kann.
Inhaltsverzeichnis
Design & Display
|Merkmal
|Galaxy S25
|Galaxy S26
|Displaygröße
|6,2 Zoll
|6,74 Zoll
|Displaytyp
|LTPO AMOLED, 120 Hz
|Dynamic AMOLED 2X, 144 Hz
|Auflösung
|1080 × 2340 px
|1800 × 3200 px
|Bildschirmränder
|Standard
|Deutlich dünner, fast randlos
|Helligkeit (Peak)
|2600 Nits
|Bis zu 5000 Nits möglich
Verbesserung: Das S26 bietet ein immersiveres Seherlebnis mit höherer Helligkeit und flüssigerem Bildlauf.
Leistung & Hardware
|Merkmal
|Galaxy S25
|Galaxy S26
|Prozessor
|Snapdragon 8 Elite
|Snapdragon 8 Elite Gen 2 (neuer Chip)
|Taktfrequenz
|4,47 GHz
|Gleich, aber effizienter Architektur
|RAM
|12 GB
|12 GB
|Speicher
|128–256 GB
|256–512 GB
|Akku
|4000 mAh
|5000 mAh
Verbesserung: Mehr Akkulaufzeit, schnellerer Chip und größere Speicheroptionen.
Kamera
|Merkmal
|Galaxy S25
|Galaxy S26
|Hauptkamera
|50 MP + 12 MP + 10 MP
|Dreifach 50 MP (Weitwinkel, Tele, Ultraweit)
|Frontkamera
|12 MP
|32 MP
|KI-Funktionen
|Galaxy AI
|Erweiterte Galaxy AI mit ProVisual Engine
Verbesserung: Höhere Auflösung bei Selfies, verbesserte KI-Bildverarbeitung und einheitliches Triple-50-MP-Setup.
Software & Features
- Galaxy S25: Android 15 mit One UI 7
- Galaxy S26: Android 16 mit One UI 8.5 (neue Galaxy AI Features)
Verbesserung: Schnellere Updates, neue KI-Funktionen und bessere Systemintegration.
Weitere Unterschiede
- Material: Beide mit Gorilla Glass Victus 2, aber das S26 wirkt durch dünnere Ränder moderner. Das Samsung Galaxy S26 ultra soll dazu deutlich abgerundetere Ecken bekommen
- Gewicht: S26 ist leichter (162 g vs. 200 g)
- SIM-Typ: S25 mit Nano + eSIM, S26 mit Dual Nano-SIM oder eSIM-only je nach Region
Das Galaxy S26 ist kein radikaler Neuanfang, aber ein konsequent weiterentwickeltes Flaggschiff. Besonders das Display, die Kamera und die Akkulaufzeit setzen neue Maßstäbe. Wer bereits ein S25 besitzt, bekommt mit dem S26 ein deutlich verfeinertes Gesamtpaket – vor allem für Foto-Enthusiasten und Power-User.
Mobilfunk-Newsletter: Einmal pro Woche die neusten Informationen rund um Handy, Smartphones und Deals!
Unser kostenloser Newsletter informiert Sie regelmäßig per E-Mail über Produktneuheiten und Sonderaktionen. Ihre hier eingegebenen Daten werden lediglich zur Personalisierung des Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können sich jederzeit aus dem Newsletter heraus abmelden. Durch Absenden der von Ihnen eingegebenen Daten willigen Sie in die Datenverarbeitung ein und bestätigen unsere Datenschutzerklärung.
Immer die aktuellsten Nachrichten direkt im Smartphone.
Unsere Kanäle gibt es kostenlos hier:
Telegram: Appdated Telegram Channel
Facebook: Appdated Facebook Seite
Twitter: Appdated Twitter Channel
Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.