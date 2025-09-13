Sony: Xperia 10 VII startet ab 449 Euro

Sony stellt das Xperia 10 VII vor: Verbesserte Ausstattung und nachhaltiges Design

Sony hat das neue Xperia 10 VII angekündigt, ein überarbeitetes Modell der 10er-Serie, das mit einem eleganten Design und zahlreichen funktionalen Verbesserungen ausgestattet ist. Das Gerät richtet sich an Nutzerinnen und Nutzer, die Wert auf Langlebigkeit, Komfort und moderne Technologien legen.

Ein zentrales Merkmal ist der neue dedizierte Kamera-Auslöserknopf, der die Kamera-App direkt startet und auch bei gesperrtem Bildschirm sofort einsatzbereit ist. Die Kamera selbst wurde mit größeren Sensoren ausgestattet: Ein 1/3-Zoll-Sensor für das 16-mm-Ultraweitwinkelobjektiv und ein 1/1,56-Zoll-Sensor für das 24-mm-Weitwinkelobjektiv, der etwa 1,6-mal größer ist als beim Vorgänger. Die rückseitige Kamera unterstützt drei Brennweiten (16 mm, 24 mm, 48 mm) und ermöglicht damit vielseitige Aufnahmen von Landschaften bis hin zu Nahaufnahmen.

Das Xperia 10 VII bietet eine Akkulaufzeit von etwa zwei Tagen. Die integrierte „Adaptive Charging“-Technologie schützt den Akku vor frühzeitiger Alterung und soll auch nach vier Jahren eine stabile Leistung gewährleisten. Für langfristige Nutzung verspricht Sony bis zu sechs Jahre Sicherheitsupdates und vier Android-Versionen.

Angetrieben wird das Gerät vom Snapdragon 6 Gen 3-Chipsatz, der eine verbesserte Verarbeitungsgeschwindigkeit bietet und für flüssiges Surfen, Streaming und Multitasking sorgt. Zusätzlich ist das Xperia 10 VII mit den Google-Funktionen „Circle to Search“ und „Gemini“ ausgestattet. Damit lassen sich Inhalte direkt auf dem Bildschirm identifizieren und bearbeiten, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen. Der KI-Assistent Gemini unterstützt bei kreativen und organisatorischen Aufgaben und ist über die Power-Taste zugänglich.

Das Display wurde ebenfalls überarbeitet und bietet ein Seitenverhältnis von 19,5:9 sowie eine Bildwiederholrate von 120 Hz für flüssiges Scrollen und eine angenehme Darstellung. Die Frontlautsprecher wurden neu gestaltet und liefern einen klareren Klang mit verbessertem Bass. Die Bluetooth-Leistung wurde im Vergleich zum Vorgängermodell verdoppelt, um eine stabilere Verbindung zu gewährleisten – auch in überfüllten Umgebungen.

Das Gehäuse des Xperia 10 VII ist leichter und schlanker als zuvor. Es wiegt 168 g und verfügt über eine matte Rückseite sowie Corning Gorilla Glass Victus 2 für erhöhte Bruch- und Kratzfestigkeit. Die Verpackung besteht aus Sonys eigenem Mischmaterial und ist plastikfrei. Rund 77 % der verwendeten Kunststoffe im Gerät stammen aus recycelten oder pflanzenbasierten Quellen, darunter das umweltfreundliche Material SORPLAS.

Das Xperia 10 VII wird ab September 2025 in den Farben Weiß, Türkis und Anthrazit erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 449 Euro. Vorbestellungen sind ab dem 12. September möglich.