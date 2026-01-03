Angriff auf Samsung und Huawei: Xiaomis „Mix Trifold“ im Anflug

Zweifach war gestern, dreifach ist die Zukunft. Nach langem Schweigen verdichten sich die Hinweise, dass Xiaomi noch in diesem Jahr sein erstes Tri-Fold-Smartphone vorstellen wird. Ein Datenbank-Eintrag liefert nun das bisher konkretste Indiz für das faltbare Tablet im Hosentaschenformat.

Das „Mystery“-Modell 2608BPX34C

In der Branche wurde viel spekuliert, doch nun ist es schwarz auf weiß: In der GSMA-IMEI-Datenbank ist ein neues Xiaomi-Flaggschiff mit der Modellnummer 2608BPX34C aufgetaucht. Branchen-Insider und Leaker wie Yogesh Brar sind sich sicher: Dahinter verbirgt sich das Xiaomi Mix Trifold.

Damit reagiert der chinesische Gigant auf die jüngsten Veröffentlichungen der Konkurrenz. Während Huawei das Segment begründete, hat Samsung erst vor wenigen Wochen sein eigenes dreifach faltbares Gerät für den globalen Markt präsentiert (Galaxy Z Trifold).

Was wir bisher wissen: Die Technik-Prognose

Obwohl Xiaomi offizielle Spezifikationen noch unter Verschluss hält, zeichnet sich durch Patente und Zulassungsdaten ein klares Bild ab:

Display-Gigant: Im voll entfalteten Zustand dürfte das Display eine Diagonale von etwa 10 Zoll erreichen und damit ein vollwertiges Tablet ersetzen.

Im voll entfalteten Zustand dürfte das Display eine Diagonale von etwa erreichen und damit ein vollwertiges Tablet ersetzen. Design-Philosophie: Patente deuten auf ein Design hin, das dem Huawei Mate XT ähnelt – mit einem Hauptbildschirm, der sich nach innen faltet, und einem Kamera-Modul in Form eines horizontalen Balkens (ähnlich dem Mix Fold 4).

Patente deuten auf ein Design hin, das dem Huawei Mate XT ähnelt – mit einem Hauptbildschirm, der sich nach innen faltet, und einem Kamera-Modul in Form eines horizontalen Balkens (ähnlich dem Mix Fold 4). Power unter der Haube: Erwartet wird der Snapdragon 8 Elite (Gen 5) , gepaart mit Xiaomis neuem HyperOS , das speziell für Multitasking auf drei Bildschirmsegmenten optimiert wurde.

Erwartet wird der , gepaart mit Xiaomis neuem , das speziell für Multitasking auf drei Bildschirmsegmenten optimiert wurde. Kamera-Setup: Erste Renderings zeigen eine Triple-Kamera, bei der vor allem eine Periskop-Telelinse für Schlagzeilen sorgen könnte.

Drei Foldables für 2026?

Xiaomi scheint für 2026 eine dreigleisige Strategie zu fahren. Neben dem innovativen Mix Trifold, das als technologisches Aushängeschild fungiert, werden auch das klassische Xiaomi 17 Fold (Buch-Design) und das kompakte Mix Flip 3 erwartet.

Einschätzung der Redaktion: Xiaomi ist bekannt dafür, Hardware-Innovationen zu einem aggressiveren Preis als Samsung anzubieten. Wenn das Mix Trifold auch preislich unter der 2.500-Euro-Marke bleibt, könnte es das erste Trifold werden, das wirklich den Massenmarkt erreicht.

Release-Zeitraum

Aktuelle Berichte deuten auf einen Launch im dritten Quartal 2026 hin (zwischen Juli und September). Ob das Gerät direkt nach Europa kommt oder – wie das Mix Fold 4 – zunächst China-exklusiv bleibt, ist noch unklar. Die GSMA-Zertifizierung lässt jedoch auf einen globalen Release hoffen.

BILD AI Modell eines Xiaomi Trifold