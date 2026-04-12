Formfaktor-Kampf: Das Huawei Pura X Max stiehlt Samsung die Show

Das Huawei Pura X Max ist ein neues High-End-Foldable von Huawei, das sich durch ein besonders breites Format (den sogenannten „Wide-Formfaktor“) auszeichnet. Während herkömmliche Foldables oft schmal und langgestreckt sind, setzt dieses Modell auf ein Seitenverhältnis, das im geschlossenen Zustand einem klassischen Smartphone ähnelt und aufgeklappt fast ein Tablet-Format erreicht:

Design: Ein 16:10 oder 4:3-ähnliches Format, das im Vergleich zu Samsungs bisheriger Fold-Reihe deutlich breiter ist.

Ein 16:10 oder 4:3-ähnliches Format, das im Vergleich zu Samsungs bisheriger Fold-Reihe deutlich breiter ist. Displays: Ein großes 7,69-Zoll-Innendisplay und ein 5,5-Zoll-Außendisplay, das komfortabler für die Einhandbedienung im Alltag sein soll.

Ein großes 7,69-Zoll-Innendisplay und ein 5,5-Zoll-Außendisplay, das komfortabler für die Einhandbedienung im Alltag sein soll. Technik: Es nutzt den Kirin-Chipsatz und bietet innovative Features wie Satellitenkommunikation sowie eine leistungsstarke Tele-Kamera (3,5-facher optischer Zoom), was bei Foldables oft eine Schwachstelle ist.

Es nutzt den Kirin-Chipsatz und bietet innovative Features wie Satellitenkommunikation sowie eine leistungsstarke Tele-Kamera (3,5-facher optischer Zoom), was bei Foldables oft eine Schwachstelle ist. Launch: Die Veröffentlichung wird für Ende April 2026 erwartet.

Warum ist der frühe Start ein Problem für Samsung?

Samsung plant sein Pendant, das Galaxy Z Wide (oder Z Fold 8 Wide), voraussichtlich erst für den Juli 2026. Dass Huawei nun etwa drei Monate früher auf den Markt kommt, trifft Samsung an mehreren kritischen Stellen:

1. Verlust der Innovationsführerschaft

Samsung war jahrelang der Vorreiter bei Foldables. Mit dem Pura X Max besetzt Huawei jedoch die neue, begehrte Nische der „Wide-Foldables“ zuerst. Viele Nutzer haben das schmale Außendisplay der Galaxy-Fold-Reihe kritisiert; wenn Huawei nun als Erster die Lösung für dieses Problem liefert, verliert Samsung den Nimbus des Innovators in diesem Formfaktor.

2. Abwanderung der „Early Adopter“

Kunden, die bereit sind, über 1.500 € für ein Foldable auszugeben, warten oft ungeduldig auf das nächste große Ding. Wer im April ein breites Foldable sucht, wird bei Huawei fündig. Bis Samsung im Juli nachzieht, haben viele kaufkräftige Kunden bereits zugegriffen – besonders im wichtigen chinesischen Markt, wo Huawei extrem stark ist.

3. Das „Passport“-Format als neuer Standard

Huawei etabliert mit dem frühen Release ein Format, das eher an ein Reisepass-Format erinnert (ähnlich wie das Google Pixel Fold). Wenn Samsung erst Monate später kommt, wirkt ihr Gerät nicht mehr wie eine Revolution, sondern wie eine Reaktion auf den Wettbewerb.

4. Druck auf das Galaxy Z Fold 8

Da Samsung voraussichtlich parallel zum Z Wide auch das normale Z Fold 8 vorstellt, gerät das Standard-Modell unter Rechtfertigungsdruck. Wenn das Huawei-Modell bereits zeigt, dass ein breiteres Display im Alltag praktischer ist, könnte das Interesse am klassischen, schmalen Galaxy Fold massiv einbrechen, noch bevor es überhaupt im Laden steht.

Zusammenfassung

Das Huawei Pura X Max ist ein formfaktor-bestimmendes Gerät. Dass es im April 2026 erscheint, zwingt Samsung in die Defensive. Samsung muss im Juli nicht nur technologisch gleichziehen, sondern beweisen, dass ihr verspäteter Einstieg in das „Wide“-Segment einen Mehrwert bietet, der das Warten rechtfertigt.