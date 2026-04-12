Strategiewechsel in Cupertino: Warum Apple für das iPhone 18 auf Samsung-Sensoren setzt

Lange Zeit galt eine eiserne Regel in der Smartphone-Welt: Displays und Speicher kommen von Samsung, doch bei den Kamerasensoren vertraut Apple ausschließlich auf die Präzision von Sony. Doch dieses Jahrzehnt der Exklusivität neigt sich dem Ende zu. Aktuelle Berichte und Marktbewegungen im April 2026 bestätigen, dass Apple die Weichen für eine historische Partnerschaft mit Samsung im Bereich der Bildsensorik gestellt hat.
Inhaltsverzeichnis
Das Ende der Sony-Dominanz
Seit über zehn Jahren lieferte Sony die CMOS-Bildsensoren (CIS) für jedes iPhone. Doch die Risse in dieser Zusammenarbeit wurden zuletzt immer deutlicher. Sony kämpfte wiederholt mit Lieferverzögerungen und Kapazitätsengpässen, was Apple – ein Unternehmen, das maximale Kontrolle über seine Lieferkette anstrebt – zunehmend unter Druck setzte.
Samsung als technischer Retter in der Not?
Die Entscheidung, Samsung ins Boot zu holen, ist jedoch mehr als nur eine reine Risikominimierung. Samsung hat in den letzten Jahren massiv in innovative Sensortechnologien investiert:
- Drei-Schichten-Stacking: Berichten zufolge wird Samsung für das iPhone 18 (erwartet für Ende 2026) einen fortschrittlichen 48-Megapixel-Ultraweitwinkel-Sensor liefern. Dieser nutzt eine „Triple-Layer“-Struktur (Photodiode, Transistor und Analog/Digital-Wandler auf separaten Ebenen), was das Bildrauschen signifikant reduziert und die Lichtausbeute verbessert.
- Fertigung in den USA: Ein entscheidender strategischer Vorteil ist der Produktionsstandort. Samsung baut derzeit eine dedizierte Fertigungslinie in seinem Werk in Austin, Texas, auf. Ab März 2026 sollen dort die Sensoren für Apple vom Band laufen. Dies ermöglicht es Apple, das Label „Made in USA“ für kritische Komponenten zu stärken und potenzielle Handelsrisiken oder Zölle zu umgehen.
Ein Problem der Wahrnehmung für Samsung-Fans
Die Ironie dieser Entwicklung entgeht keinem Technik-Beobachter: Während Samsung-Nutzer oft argumentieren, dass ihre Kameras (insbesondere in der Ultra-Serie) technisch überlegen seien, „adelt“ Apple diese Technologie nun durch den Einbau in das wichtigste Produkt der Welt.
Für Samsung ist dies ein zweischneidiges Schwert. Einerseits festigt es ihre Position als weltweit führender Komponentenhersteller. Andererseits verliert das Galaxy-Flaggschiff ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal, wenn die „Samsung-Magie“ nun auch im iPhone steckt.
Was bedeutet das für die Nutzer?
iPhone-Besitzer dürfen sich auf einen deutlichen Qualitätssprung freuen, insbesondere bei Aufnahmen unter schwierigen Lichtverhältnissen. Durch den Wettbewerb zwischen Sony und Samsung wird Apple zudem in der Lage sein, aggressivere technologische Ziele zu setzen, da man nicht mehr von den Lieferzyklen eines einzelnen Partners abhängig ist.
Fazit: Der Wechsel zu Samsung-Sensoren ist kein Eingeständnis einer Niederlage, sondern ein kalkulierter Schachzug. Apple erkennt an, dass Samsung im Bereich der Halbleiter-Bildsensorik technologisch aufgeschlossen oder Sony in Teilbereichen sogar überholt hat. Das iPhone 18 könnte damit das erste Modell sein, das die „Best-of-Both-Worlds“-Strategie perfektioniert: Apple-Software kombiniert mit der fortschrittlichsten Sensorik aus Korea und Texas.
Generell Hinweise und Hilfestellung für Apple und iPhone gibt es mittlerweile sehr umfangreich und für unterschiedliche Ansprüche:
- iPhone 17 Serie – Handbuch für alle Modelle* (2025)
- Stiftung Warentest erklärt iPhone und iPad* (2024)
- iPhone für Senioren und Späteinsteiger (2023) *
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.