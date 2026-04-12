MediaTek Dimensity 9600 Pro: Der erste 5-GHz-Prozessor im 2nm-Zeitalter

Das Jahr 2026 markiert einen Wendepunkt in der mobilen Prozessorarchitektur. Mit dem Dimensity 9600 Pro schickt MediaTek einen Chipsatz ins Rennen, der die Grenze zwischen Smartphone und Desktop-PC endgültig verwischt.MediaTek greift nach der Krone: Während Qualcomm jahrelang das Premium-Segment dominierte, deutet beim neuen Dimensity 9600 Pro alles auf eine Wachablösung hin. Dank der bahnbrechenden N2P-Fertigung von TSMC (2 Nanometer) und einer radikal neuen CPU-Struktur stößt MediaTek in Leistungsbereiche vor, die bisher Workstations vorbehalten waren.

Komponente Spezifikation Fertigungsverfahren TSMC 2nm N2P (Nanosheet-Technologie) CPU-Cluster 2+3+3 Design (Dual-Prime-Core) Taktfrequenz Bis zu 5,0 GHz+ (Maximum Boost) GPU ARM Magni (Next-Gen Architektur) Arbeitsspeicher Support für LPDDR6 Speicherstandard UFS 5.0

Der Sprung auf das N2P-Verfahren von TSMC ist das Herzstück des Chips. Im Vergleich zur vorangegangenen 3nm-Generation ermöglicht dieser Prozess eine massive Steigerung der Transistordichte bei gleichzeitig drastisch gesenktem Energiebedarf.

Leistungsplus: MediaTek verspricht eine Steigerung der CPU-Performance um 10% bis 15% .

MediaTek verspricht eine Steigerung der CPU-Performance um . Energieeffizienz: Beeindruckender ist jedoch der Rückgang des Stromverbrauchs um 25% bis 30%. Dies ist der Schlüssel, um die enormen Taktraten von über 5 GHz in einem passiv gekühlten Smartphone überhaupt handhabbar zu machen.

Bisher setzten Flaggschiff-Chips meist auf einen einzelnen „Prime-Core“. Der Dimensity 9600 Pro nutzt erstmals zwei Hochleistungskerne (wahrscheinlich auf Basis der neuen ARM „Canyon“-Architektur).

Der Vorteil: Multitasking und komplexe KI-Workflows (On-Device LLMs) profitieren massiv von zwei Kernen, die gleichzeitig mit maximalem Takt operieren können.

Multitasking und komplexe KI-Workflows (On-Device LLMs) profitieren massiv von zwei Kernen, die gleichzeitig mit maximalem Takt operieren können. Die Herausforderung: Erste Leaks aus Testlaboren berichten von einer enormen Hitzeentwicklung bei Dauerlast. Smartphone-Hersteller werden gezwungen sein, innovative Kühlsysteme (wie aktive Lüfter oder großflächige Vapor-Chambers) zu verbauen.

Der Dimensity 9600 Pro ist einer der ersten Chips, der den neuen LPDDR6-RAM unterstützt. Mit Bandbreiten von über 10,7 Gbit/s pro Pin wird der Flaschenhals zwischen Prozessor und Speicher eliminiert. Zusammen mit UFS 5.0 verkürzen sich Ladezeiten von Apps und das Verschieben riesiger 8K-Videodateien auf ein Minimum.

Die neue GPU-Architektur namens Magni soll besonders im Bereich des Raytracings und der KI-gestützten Grafikbeschleunigung neue Maßstäbe setzen. Ziel ist es, Konsolenspiele nativ und mit stabilen Bildraten auf das Smartphone zu bringen, was MediaTeks Ambitionen im Gaming-Sektor unterstreicht.

Fazit: Ein Signal an Qualcomm und Apple

Mit dem Dimensity 9600 Pro zeigt MediaTek, dass man nicht mehr nur über den Preis, sondern über die technologische Speerspitze definiert werden möchte. Der frühe Zugriff auf die 2nm-Kapazitäten von TSMC verschafft dem Unternehmen einen strategischen Vorteil. Sollten die thermischen Probleme bis zum Massenstart Ende 2026 gelöst werden, könnte dieser Chip das bisher leistungsstärkste Herzstück für die nächste Generation von Android-Flaggschiffen werden.