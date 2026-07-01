Klarmobil-Comeback im Telekom-Netz: Das neue Tarif-Portfolio ab 01.07.26

Ein bedeutender Wechsel steht bevor: Pünktlich zum 1. Juli 2026 um 10:00 Uhr stellt Klarmobil sein Tarif-Portfolio um und kehrt nach einer Zeit im Vodafone-Netz zurück in das Telekom D1-Netz. Nutzer dürfen sich dabei auf besonders attraktive Konditionen freuen, da alle Tarife zum Start komplett ohne Anschlusspreis angeboten werden.

5G-Power im D1-Netz

Die neuen Tarife richten sich an verschiedene Nutzertypen – vom Einsteiger bis zum Power-User. Allen gemein ist die Nutzung des Telekom-Netzes mit 50 Mbit/s im Download (25 Mbit/s Upload) und die Ausstattung mit einer Allnet- und SMS-Flat. Zudem unterstützen alle Angebote moderne Standards wie VoLTE und WiFi-Call.

Die Highlights im Überblick:

Allnet Flat 20 GB 5G: Für nur 9,99 €/Monat (ab dem 25. Monat 21,99 €) erhalten Kunden ein starkes Einstiegspaket mit 20 GB Datenvolumen. Direkt zum Angebot

Für nur (ab dem 25. Monat 21,99 €) erhalten Kunden ein starkes Einstiegspaket mit 20 GB Datenvolumen. Allnet Flat 40 GB 5G: Wer mehr Volumen benötigt, zahlt 12,99 €/Monat (ab dem 25. Monat 26,99 €) für 40 GB. Direkt zum Angebot

Wer mehr Volumen benötigt, zahlt (ab dem 25. Monat 26,99 €) für 40 GB. Allnet Flat 80 GB 5G: Das Maximum für Intensivnutzer mit 80 GB Datenvolumen für 14,99 €/Monat (ab dem 25. Monat 29,99 €). Direkt zum Angebot

Das Maximum für Intensivnutzer mit 80 GB Datenvolumen für (ab dem 25. Monat 29,99 €).

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Wichtige Fakten für Interessenten

Kein Anschlusspreis: Bei allen oben genannten Tarifen entfällt der Bereitstellungspreis komplett ( 0,00 € ).

Bei allen oben genannten Tarifen entfällt der Bereitstellungspreis komplett ( ). Laufzeit: Die Verträge laufen über 24 Monate, können jedoch mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden.

Die Verträge laufen über 24 Monate, können jedoch mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden. Planbarkeit: Ein besonderer Pluspunkt ist die Flexibilität beim Vertragsbeginn – dieser lässt sich um bis zu 123 Tage in die Zukunft legen, ideal für Kunden, deren aktueller Vertrag in Kürze ausläuft.

Dieser Netzwechsel bietet eine hervorragende Gelegenheit, in das bewährte D1-Netz zu wechseln und dabei von zeitgemäßen 5G-Konditionen zu profitieren.

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