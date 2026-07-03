Sommer-Deals bei der Telekom: Daten-Boost, Cashback-Verlängerung und starke Hardware-Boni

Der Sommer bringt frischen Wind in die Tariflandschaft. Die Deutsche Telekom hat pünktlich zum Juli eine Reihe von attraktiven Sommer-Promotions gestartet und bestehende Erfolgsaktionen verlängert. Verbraucher können sich in den kommenden Wochen über sattes Extra-Datenvolumen, hohe Hardware-Abschläge beim Smartphone-Wechsel und vergünstigte Smartwatches für den Nachwuchs freuen. Ein Überblick über die aktuellen Highlights.

1. Der Daten-Boost: Doppeltes Volumen für nur 2 Euro

Für alle, die im Sommerurgrund oder unterwegs mehr streamen und surfen wollen, hält die Telekom eine kurzfristige App-Aktion bereit.

Der Deal: Neu- und Bestandskunden in den Tarifen MagentaMobil XS bis L sowie in den entsprechenden Jugendtarifen (MagentaMobil S bis L Young) können ihr monatliches Datenvolumen für einen Aufpreis von lediglich 2 Euro pro Monat dauerhaft verdoppeln.

Neu- und Bestandskunden in den Tarifen MagentaMobil XS bis L sowie in den entsprechenden Jugendtarifen (MagentaMobil S bis L Young) können ihr monatliches Datenvolumen für einen Aufpreis von lediglich 2 Euro pro Monat dauerhaft verdoppeln. Der Haken: Die Option ist ausschließlich über die MeinMagenta App buchbar. Der Daten-Boost läuft nach 24 Monaten automatisch aus, sodass Kunden keine langfristige Kostenfalle befürchten müssen.

Die Option ist ausschließlich über die MeinMagenta App buchbar. Der Daten-Boost läuft nach 24 Monaten automatisch aus, sodass Kunden keine langfristige Kostenfalle befürchten müssen. Der Bonus: Die Aktion ist voll mit dem aktuellen 240-Euro-Cashback kombinierbar.

Die Aktion ist voll mit dem aktuellen 240-Euro-Cashback kombinierbar. Aktionszeitraum: 01.07. – 20.07.2026

TIPP Wer weitere Deals und Angebote schneller bekommen möchte, kann unsere WhatsApp- und Telegram-Channel nutzen. Diese stehen hier kostenfrei zur Verfügung: Telegram Mobilfunk-Deals Channel | WhatsApp Handy-Deal Channel

2. Cashback-Offensive: 240 Euro zurück aufs Konto

Wer jetzt einen neuen Mobilfunkvertrag abschließt, spart bares Geld. Die Telekom hat ihre beliebte Cashback-Aktion für die regulären Haupttarife verlängert und vereinheitlicht.

Egal ob Einsteiger oder Vielsurfer – bei Abschluss eines Neuvertrags mit einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten gibt es über alle Stufen hinweg 240 Euro direkt zurück:

MagentaMobil XS bis XL: jeweils 240 € Cashback

Hinweis: Die Aktion gilt ausschließlich für die Standard-Tarife. Die vergünstigten MagentaMobil Young Tarife für junge Leute sind von dieser Cashback-Erhöhung ausgeschlossen.

Aktionszeitraum: 01.07. – 20.07.2026

3. Handy-Ankaufsbonus: Bis zu 300 Euro Extra-Prämie für Altgeräte

Wer sich ein neues Top-Smartphone zulegt und sein altes Gerät abgibt, profitiert von verlängerten Ankaufsboni. Die Telekom zahlt hier zusätzlich zum eigentlichen Restwert des Altgeräts eine saftige Prämie.

Samsung (Verlängert bis 31.07.2026)

100 € Bonus beim Kauf eines Samsung Galaxy A56 oder Galaxy A57

beim Kauf eines Samsung Galaxy A56 oder Galaxy A57 Bis zu 250 € Bonus beim Kauf eines Modells aus der aktuellen Galaxy S26-Serie

Xiaomi & Leica (Verlängert bis 30.09.2026)

100 € Bonus auf das Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra sowie das Leica Leitzphone

auf das Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra sowie das Leica Leitzphone 100 € Bonus auf die Value-Flaggschiffe Xiaomi 17T und Xiaomi 17T Pro

Google (Verlängert bis 30.09.2026)

Bis zu 300 € Bonus beim Wechsel auf die aktuelle Pixel-Generation (Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL sowie das faltbare Pixel 10 Pro Fold)

4. Für die Kleinsten: Kids-Watches für 1 Euro und drei Monate gratis

Auch an Familien wird gedacht. Um Kindern einen sicheren und spielerischen Einstieg in die mobile Kommunikation zu ermöglichen, senkt die Telekom die Hürden für Kinder-Smartwatches drastisch.

Beim Abschluss eines passenden Tarifs (Smart Connect S mit Top-EG oder CombiCard Smart Connect S mit Top-EG) kosten die beliebten Modelle Xplora Kids Watch und Anio 6 statt der regulären 49,95 Euro nur noch 1 Euro. Ein zusätzlicher松Bonus für die Haushaltskasse: Der monatliche Grundpreis entfällt in den ersten drei Monaten komplett.

Aktionszeitraum: 01.07. – 30.09.2026

01.07. – 30.09.2026 Zu den Kids-Watch-Angeboten (Textlinks: 2573063, 3867718)

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