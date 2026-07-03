Sommer-Deals bei der Telekom: Daten-Boost, Cashback-Verlängerung und starke Hardware-Boni

Der Sommer bringt frischen Wind in die Tariflandschaft. Die Deutsche Telekom hat pünktlich zum Juli eine Reihe von attraktiven Sommer-Promotions gestartet und bestehende Erfolgsaktionen verlängert. Verbraucher können sich in den kommenden Wochen über sattes Extra-Datenvolumen, hohe Hardware-Abschläge beim Smartphone-Wechsel und vergünstigte Smartwatches für den Nachwuchs freuen. Ein Überblick über die aktuellen Highlights.
Inhaltsverzeichnis
1. Der Daten-Boost: Doppeltes Volumen für nur 2 Euro
Für alle, die im Sommerurgrund oder unterwegs mehr streamen und surfen wollen, hält die Telekom eine kurzfristige App-Aktion bereit.
- Der Deal: Neu- und Bestandskunden in den Tarifen MagentaMobil XS bis L sowie in den entsprechenden Jugendtarifen (MagentaMobil S bis L Young) können ihr monatliches Datenvolumen für einen Aufpreis von lediglich 2 Euro pro Monat dauerhaft verdoppeln.
- Der Haken: Die Option ist ausschließlich über die MeinMagenta App buchbar. Der Daten-Boost läuft nach 24 Monaten automatisch aus, sodass Kunden keine langfristige Kostenfalle befürchten müssen.
- Der Bonus: Die Aktion ist voll mit dem aktuellen 240-Euro-Cashback kombinierbar.
- Aktionszeitraum: 01.07. – 20.07.2026
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2. Cashback-Offensive: 240 Euro zurück aufs Konto
Wer jetzt einen neuen Mobilfunkvertrag abschließt, spart bares Geld. Die Telekom hat ihre beliebte Cashback-Aktion für die regulären Haupttarife verlängert und vereinheitlicht.
Egal ob Einsteiger oder Vielsurfer – bei Abschluss eines Neuvertrags mit einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten gibt es über alle Stufen hinweg 240 Euro direkt zurück:
- MagentaMobil XS bis XL: jeweils 240 € Cashback
Hinweis: Die Aktion gilt ausschließlich für die Standard-Tarife. Die vergünstigten MagentaMobil Young Tarife für junge Leute sind von dieser Cashback-Erhöhung ausgeschlossen.
- Aktionszeitraum: 01.07. – 20.07.2026
3. Handy-Ankaufsbonus: Bis zu 300 Euro Extra-Prämie für Altgeräte
Wer sich ein neues Top-Smartphone zulegt und sein altes Gerät abgibt, profitiert von verlängerten Ankaufsboni. Die Telekom zahlt hier zusätzlich zum eigentlichen Restwert des Altgeräts eine saftige Prämie.
Samsung (Verlängert bis 31.07.2026)
- 100 € Bonus beim Kauf eines Samsung Galaxy A56 oder Galaxy A57
- Bis zu 250 € Bonus beim Kauf eines Modells aus der aktuellen Galaxy S26-Serie
Xiaomi & Leica (Verlängert bis 30.09.2026)
- 100 € Bonus auf das Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra sowie das Leica Leitzphone
- 100 € Bonus auf die Value-Flaggschiffe Xiaomi 17T und Xiaomi 17T Pro
Google (Verlängert bis 30.09.2026)
- Bis zu 300 € Bonus beim Wechsel auf die aktuelle Pixel-Generation (Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL sowie das faltbare Pixel 10 Pro Fold)
4. Für die Kleinsten: Kids-Watches für 1 Euro und drei Monate gratis
Auch an Familien wird gedacht. Um Kindern einen sicheren und spielerischen Einstieg in die mobile Kommunikation zu ermöglichen, senkt die Telekom die Hürden für Kinder-Smartwatches drastisch.
Beim Abschluss eines passenden Tarifs (Smart Connect S mit Top-EG oder CombiCard Smart Connect S mit Top-EG) kosten die beliebten Modelle Xplora Kids Watch und Anio 6 statt der regulären 49,95 Euro nur noch 1 Euro. Ein zusätzlicher松Bonus für die Haushaltskasse: Der monatliche Grundpreis entfällt in den ersten drei Monaten komplett.
- Aktionszeitraum: 01.07. – 30.09.2026
- Zu den Kids-Watch-Angeboten (Textlinks: 2573063, 3867718)
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Ich bin in erster Linie für Nachrichten aus dem Bereich der Tarife zuständig und meistens damit beschäftigt das Marketing aus den Pressemitteilungen heraus zu filtern. Ansonsten alle Anmerkungen zu Prepaid, Simkarte, Flatrates und was dazu gehört gerne an mich. Technik Fragen dagegen bitte an die Kollegen.