iPhone 18: 5 neue Modelle geplant

Ein Medienbericht, wonach Apple eine seiner größten Produktinitiativen der letzten Jahre vorbereitet und mindestens fünf neue iPhone-Modelle auf den Markt bringen will, hat die Aktie des US-Technologiekonzerns an der Wall Street um rund 4,5 Prozent ins Plus getrieben. Die Wirtschaftszeitung Nikkei Asia hatte berichtet, dass Apple mit dieser intensiven Produktoffensive gezielt Marktanteile von der Android-Konkurrenz gewinnen möchte. Der Konzern macht sich dabei seine enorme Kaufkraft zunutze, um trotz der weltweiten Engpässe und drastischen Preissteigerungen bei Speicherchips (DRAM und NAND-Flash) ausreichend Komponenten zu sichern. Während Konkurrenten durch die Krise blockiert werden, soll Apple bereits Bauteile für rund 80 Millionen Smartphones der neuen Generation vorab reserviert haben.
Fokus auf die neuen Modelle & Zeitplan
Der Bericht enthüllt einen strategischen Wechsel: Statt alle Flaggschiffe traditionell im Herbst vorzustellen, plant Apple eine Aufteilung der Veröffentlichungen über die zweite Jahreshälfte 2026 und die erste Jahreshälfte 2027:
- Herbst 2026 (Premium-Fokus): Zum gewohnten Termin im September konzentriert sich Apple voll auf das obere Preissegment. Erwartet werden das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max.
- Das erste faltbare iPhone („iPhone Ultra“): Ebenfalls für Herbst 2026 wird Apples erstes faltbares Smartphone erwartet. Laut Branchenkreisen hat der Konzern seine Produktionsziele hierfür deutlich hochgeschraubt: Zulieferer wurden angewiesen, Komponenten für rund 10 Millionen faltbare iPhones bereitzustellen (zuvor waren 7 bis 8 Millionen geplant). Analysten rechnen bei diesem neuen Ultra-Premium-Modell mit einem Einstiegspreis von rund 2.500 US-Dollar.
- Frühjahr 2027 (Standard- und Nischenmodelle): Erst im ersten Halbjahr 2027 sollen das Standardmodell des iPhone 18 sowie ein iPhone Air 2 auf den Markt kommen.
Ein eventuelles iPhone 18e wird in dem Bericht nicht erwähnt.
Generell Hinweise und Hilfestellung für Apple und iPhone gibt es mittlerweile sehr umfangreich und für unterschiedliche Ansprüche:
- iPhone 17 Serie – Handbuch für alle Modelle* (2025)
- Stiftung Warentest erklärt iPhone und iPad* (2024)
- iPhone für Senioren und Späteinsteiger (2023) *
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.