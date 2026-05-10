Xiaomi HyperOS 4: Die „Zero Legacy“-Revolution steht bevor

Nach den ersten Teasern auf Weibo und Analysen bekannter Insider wie Digital Chat Station zeichnet sich ab, dass HyperOS 4 weit mehr sein wird als ein simples UI-Update. Xiaomi scheint das Ziel zu verfolgen, alte Altlasten (Legacy Code) aus der MIUI-Ära endgültig über Bord zu werfen.

1. Starttermin: Juni oder erst Herbst 2026?

Die Gerüchteküche ist sich beim Timing noch uneins.

Juni-Szenario: Einige Quellen spekulieren auf eine erste Vorstellung im Juni 2026, zeitgleich mit dem stabilen Release von Android 17. Dies könnte jedoch zunächst nur eine Beta-Phase für Entwickler in China betreffen.

Einige Quellen spekulieren auf eine erste Vorstellung im Juni 2026, zeitgleich mit dem stabilen Release von Android 17. Dies könnte jedoch zunächst nur eine Beta-Phase für Entwickler in China betreffen. Herbst-Szenario: Realistischer ist ein breiter Rollout zusammen mit der neuen Flaggschiff-Generation (Xiaomi 18 Serie) im dritten Quartal 2026. Aktuell fungiert HyperOS 3.3 als Übergangsversion, um die Android-17-Basis zu stabilisieren.

2. Unter der Haube: Rust und Flutter

Xiaomi geht technologisch in die Vollen, um Performance-Probleme wie Ruckler und hohen Speicherverbrauch zu lösen:

Rust-Programmierung: Kern-System-Apps werden laut Leaks in der Programmiersprache Rust neu geschrieben. Rust gilt als extrem sicher und effizient, was Abstürze minimieren und die Systemsicherheit massiv erhöhen soll.

Kern-System-Apps werden laut Leaks in der Programmiersprache Rust neu geschrieben. Rust gilt als extrem sicher und effizient, was Abstürze minimieren und die Systemsicherheit massiv erhöhen soll. Flutter-Framework: Für die Benutzeroberfläche setzt Xiaomi verstärkt auf Googles Flutter-Framework. Das Ziel: Eine absolut flüssige, plattformübergreifende Erfahrung, egal ob auf dem Smartphone, Tablet oder im Xiaomi-Auto.

3. Das neue Gesicht: „Liquid Glass“ Design

Optisch soll HyperOS 4 eine völlig neue Richtung einschlagen. Das Schlagwort lautet Liquid Glass.

Ästhetik: Erwartet wird ein Design mit transparenten Elementen, fließenden Animationen und einer Tiefe, die an Glas erinnert. Es ist Xiaomis Antwort auf die Design-Trends der Konkurrenz, kombiniert mit einer eigenen, Leica-inspirierten Farbpalette.

Erwartet wird ein Design mit transparenten Elementen, fließenden Animationen und einer Tiefe, die an Glas erinnert. Es ist Xiaomis Antwort auf die Design-Trends der Konkurrenz, kombiniert mit einer eigenen, Leica-inspirierten Farbpalette. Interaktion: Das Control Center und die Icons sollen komplett überarbeitet werden, um das neue visuelle Konzept zu unterstützen.

4. Android 17 als Fundament

HyperOS 4 wird nativ auf Android 17 basieren. Xiaomi nutzt die neuen Möglichkeiten des Google-Betriebssystems, um tiefergehende KI-Funktionen direkt in den Systemkern zu integrieren. Trotz der neuen Eigenentwicklungen bleibt die Kompatibilität zu Android-Apps jedoch vollständig erhalten.

Fazit: Was bedeutet das für die Nutzer?

Sollten die Gerüchte stimmen, wird HyperOS 4 der Befreiungsschlag, auf den viele Fans gewartet haben. Durch den Wechsel auf moderne Sprachen wie Rust und das Ausmisten von altem MIUI-Code könnte Xiaomi endlich die Software-Eleganz erreichen, die zu ihrer High-End-Hardware passt.