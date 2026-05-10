iPhone 18 Pro: Apples nächste Revolution oder nur Evolution?

Die Erwartungen an das iPhone 18 Pro sind gewaltig. Nach den ersten Leaks aus der Lieferkette zeichnet sich ein Bild ab, das vor allem Enthusiasten und Profi-Fotografen begeistern dürfte. Apple scheint den Fokus massiv auf professionelle Fotografie und eine noch tiefere Integration eigener Chip-Technologie zu legen. Wir haben die wichtigsten Punkte geprüft.
Inhaltsverzeichnis
1. Das Kamera-Highlight: Die variable Blende
Das wohl spannendste Hardware-Upgrade ist die Einführung einer mechanischen variablen Blende für die Hauptkamera.
- Der Vorteil: Erstmals könnten Nutzer physisch steuern, wie viel Licht auf den Sensor trifft und wie tief die Schärfenebene (Bokeh) ist – ganz ohne Software-Tricks. Das wäre ein Novum für das iPhone und ein direkter Angriff auf spezialisierte Kompaktkameras.
- Ergänzung: Gerüchte sprechen zudem von einer verbesserten Ultraweitwinkel-Optik, um die Kohärenz zwischen den Linsen weiter zu optimieren.
2. Display & Design: Die schrumpfende „Insel“
Das Ziel des „Full-Screen“-iPhones rückt näher. Apple arbeitet Berichten zufolge daran, Teile der Face ID-Hardware unter das Display zu verlegen.
- Das Ergebnis: Die Dynamic Island wird deutlich schmaler und weniger störend, da nur noch die Frontkamera als kleiner Cutout sichtbar bleibt.
- Gehäuse: Das Titan-Finish bleibt uns erhalten, wird aber durch eine noch kratzfestere Legierung verfeinert.
3. Bedienung: „Camera Control“ wird erwachsen
Die mit dem iPhone 16 eingeführte Kamerasteuerung (Camera Control) soll vereinfacht werden.
- Update: Apple scheint das haptische Feedback zu präzisieren und die Oberfläche weniger fehleranfällig für versehentliche Eingaben zu machen. Die Interaktion soll sich mehr wie bei einer analogen Kamera anfühlen.
4. Der A20 Pro: Effizienz-Monster im 2nm-Verfahren
Das Herzstück wird der A20 Pro Chip sein. Es wird erwartet, dass dies Apples erster Chip im 2nm-Verfahren (TSMC) ist.
- Performance: Erwartet wird ein Leistungsplus von ca. 15 %.
- Effizienz: Viel beeindruckender ist die prognostizierte Steigerung der Energieeffizienz um 30 %, was die Akkulaufzeit massiv verlängern dürfte.
5. Konnektivität: Abschied von Qualcomm?
Mit dem Apple C2 Modem könnte der Konzern den nächsten Meilenstein bei der Unabhängigkeit erreichen.
- Eigenentwicklung: Ein hauseigenes 5G-Modem verspricht eine bessere Integration in das Gesamtsystem, was Energie spart und den Empfang in kritischen Zonen verbessert.
- Satellit: Die 5G-Kommunikation via Satellit soll weiter ausgebaut werden, um nicht nur Notrufe, sondern auch einfache Datendienste in Funklöchern zu ermöglichen.
6. Akku & Speicher: Die 5.200 mAh-Marke
Das iPhone 18 Pro Max soll laut Leaks einen Akku mit bis zu 5.200 mAh erhalten.
- Kontext: In Kombination mit dem effizienten A20 Pro könnte dies das erste echte „Zwei-Tage-iPhone“ für Power-User werden.
- Software: Eine neue, noch professionellere Kamera-App soll exklusive Funktionen für das Pro-Modell bieten, darunter tiefergehende manuelle Kontrollen für ISO, Verschlusszeit und eben die neue Blende.
7. Die Ästhetik: Neue Farben
Farblich setzt Apple 2026/27 auf Eleganz. Die aktuelle Liste der favorisierten Töne:
- Dark Cherry (Burgunder): Ein tiefer, fast violetter Weinrot-Ton.
- Deep Blue: Ein klassisches, dunkles Blau.
- Silber & Grau (Titan): Die zeitlosen Standards in leicht veränderten Nuancen.
Sollten sich diese Spezifikationen bewahrheiten, wäre das iPhone 18 Pro ein massiver Sprung – weniger durch das Design, sondern durch die Rückkehr zu echter Hardware-Innovation in der Fotografie und die technologische Überlegenheit des 2nm-Chips.
Generell Hinweise und Hilfestellung für Apple und iPhone gibt es mittlerweile sehr umfangreich und für unterschiedliche Ansprüche:
- iPhone 17 Serie – Handbuch für alle Modelle* (2025)
- Stiftung Warentest erklärt iPhone und iPad* (2024)
- iPhone für Senioren und Späteinsteiger (2023) *
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.