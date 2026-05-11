Revolution am Smartphone-Markt: Dreame Aurora NEX LS1 führt modulares Magnet-Design ein

Während die Smartphone-Branche jahrelang auf fest verbaute Komponenten setzte, bricht ein überraschender Newcomer nun die Regeln: Der Haushaltsgeräte-Riese Dreame hat mit dem Aurora NEX LS1 ein Smartphone vorgestellt, dessen Herzstück – die Kamera – sich einfach abnehmen lässt.

Wenn das Smartphone zur Actioncam wird

Das auffälligste Merkmal des Aurora NEX LS1 ist das kreisrunde Kameramodul auf der Rückseite. Statt fest im Gehäuse zu sitzen, wird es durch starke Magnete gehalten. Der Clou: Das Modul ist völlig autark. Es verfügt über eine eigene Stromversorgung und einen eigenen Prozessor.

Einmal abgenommen, kann die Kamera beispielsweise an einer Kleidung, einem Fahrradhelm oder einer Wand befestigt werden, während das Smartphone als Fernsteuerung und Live-Monitor dient. Sobald das Modul wieder an das Telefon „angedockt“ wird, lädt es sich automatisch auf und überträgt die aufgenommenen Daten.

Technische Spezifikationen der Extraklasse

Dreame positioniert das NEX LS1 nicht als Nischenprodukt, sondern als echtes Flaggschiff:

Hauptkamera: Ein massiver 1-Zoll-Sensor , der in Zusammenarbeit mit Profifotografen optimiert wurde.

Ein massiver , der in Zusammenarbeit mit Profifotografen optimiert wurde. Modularität: Neben dem Standard-Kameramodul hat Dreame bereits weitere Aufsätze angekündigt, darunter eine Actioncam-Linse , ein Satellitenkommunikations-Modul und sogar einen kleinen Aktiv-Lüfter für Gaming-Sessions.

Neben dem Standard-Kameramodul hat Dreame bereits weitere Aufsätze angekündigt, darunter eine , ein und sogar einen kleinen für Gaming-Sessions. Akku: Das Smartphone selbst verfügt über einen beeindruckenden 7.000 mAh Akku , um die modularen Erweiterungen mit Energie zu versorgen.

Das Smartphone selbst verfügt über einen beeindruckenden , um die modularen Erweiterungen mit Energie zu versorgen. Software: Das Gerät läuft mit dem neuen Aurora AIOS, einem auf Android basierenden System, das speziell für proaktive KI-Unterstützung entwickelt wurde.

Ein Erbe von Project Ara?

Die Idee eines modularen Telefons ist nicht neu – Google scheiterte einst mit „Project Ara“ und Motorola versuchte es mit den „Moto Mods“. Doch Dreame setzt auf ein eleganteres, magnetisches System ohne mechanische Verschlüsse, was die Handhabung im Alltag deutlich vereinfachen soll.

Unterstützt wird der Launch durch prominente Fürsprecher wie Steve Wozniak, der das Gerät als „einen der spannendsten Fortschritte seit Jahren“ bezeichnete. Ob sich das Konzept durchsetzt, wird sich Ende 2026 zeigen, wenn die ersten Seriengeräte auf den Markt kommen. Preislich wird das Aurora NEX LS1 im Premium-Segment erwartet, wobei die zusätzlichen Module separat erhältlich sein werden.