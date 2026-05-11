Xiaomi 17: China Verkäufe laufen richtig stark

Die Marktdominanz von Xiaomi im Jahr 2026 festigt sich weiter: Aktuelle Verkaufszahlen aus China belegen, dass die Xiaomi 17-Serie kurz davor steht, die prestigeträchtige Marke von 5 Millionen verkauften Einheiten zu durchbrechen – und das noch vor dem Launch des nächsten Modell-Zuwachses.
Starke Absatzzahlen im Heimatmarkt
Bis zur 18. Kalenderwoche 2026 (Anfang Mai) wurden in China insgesamt 4.736.300 Geräte der aktuellen Flaggschiff-Generation abgesetzt. Damit setzt Xiaomi den Erfolgskurs der Serie fort, die bereits kurz nach ihrem Marktstart Ende 2025 Rekordzahlen schrieb.
Ein interessanter Einblick in die Verteilung zeigt jedoch eine klare Spezialisierung:
- Xiaomi 17 Ultra: Das absolute High-End-Modell mit seinem Fokus auf die 200-MP-Variable-Zoom-Kamera kommt bisher auf rund 207.000 verkaufte Einheiten.
- Pro- und Max-Varianten: Diese Modelle, die teilweise exklusiv für den chinesischen Markt konzipiert wurden (wie das 17 Pro Max mit seinem markanten Zweitdisplay auf der Rückseite), machen den Löwenanteil der restlichen Verkäufe aus.
Ausblick: Das Xiaomi 17 Max steht bereit
Trotz der bereits hohen Marktsättigung bereitet Xiaomi für Ende Mai 2026 den Launch eines weiteren Modells vor: das Xiaomi 17 Max. Erste Teaser und Zertifizierungen (u. a. für ein 100W-Schnellladesystem) deuten auf ein Gerät hin, das sich zwischen der Pro-Serie und dem Ultra ansiedelt.
Die erwarteten Highlights des Xiaomi 17 Max:
- Chipsatz: Als eines der ersten Geräte wird es vom neuen Snapdragon 8 Elite Gen 5 angetrieben, der auf einer optimierten 3nm-Architektur basiert und deutliche Zuwächse bei der KI-Leistung verspricht.
- Akku-Gigant: Gerüchten zufolge verbaut Xiaomi einen massiven 8.000 mAh Akku – der größte, der bisher in einem Xiaomi-Smartphone zum Einsatz kam.
- Display: Ein flaches 6,9-Zoll-OLED-Panel mit extrem schmalen Rändern (LIPO-Technologie) soll für ein nahezu rahmenloses Erlebnis sorgen.
Während das Xiaomi 17 und 17 Pro bereits global verfügbar sind, bleibt abzuwarten, ob das 17 Max ebenfalls den Weg nach Europa findet oder – wie das Pro Max – zunächst den asiatischen Kunden vorbehalten bleibt. Die offizielle Präsentation wird für die zweite Maihälfte erwartet.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.