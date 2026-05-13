Honor Magic 9 Pro Serie: Das 8.000-mAh-Monster mit Dual-200MP-Kamera

Honor bereitet für die zweite Jahreshälfte 2026 einen Paukenschlag vor. Mit der Magic 9 Pro Serie (einschließlich eines möglichen „Pro Max“-Modells) setzt der Hersteller neue Maßstäbe in den Bereichen Akkulaufzeit, Rechenpower und Kameratechnologie. Erste Leaks zeichnen das Bild eines Flaggschiffs, das keine Kompromisse mehr eingeht.

Display: Flach, groß und brillant

Entgegen dem Trend der letzten Jahre verabschiedet sich Honor beim Pro-Modell offenbar von stark gekrümmten Kanten:

Panel: 6,85 Zoll 1,5K LTPO-Display.

6,85 Zoll 1,5K LTPO-Display. Design: Ein modernes 2.5D Flat Screen Design, das die Vorteile eines flachen Bildschirms mit der angenehmen Haptik von leicht abgerundetem Glas kombiniert.

Ein modernes Design, das die Vorteile eines flachen Bildschirms mit der angenehmen Haptik von leicht abgerundetem Glas kombiniert. Technik: Dank LTPO-Technologie ist eine adaptive Bildwiederholrate für maximale Energieeffizienz garantiert.

Performance: Ein Quantensprung mit 2nm

Das Herzstück des Magic 9 Pro bildet der neue Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

Fertigung: Dieser Chip soll im hochmodernen 2-Nanometer-Verfahren hergestellt werden.

Dieser Chip soll im hochmodernen hergestellt werden. Leistung: Gerüchte sprechen von Desktop-ähnlichen Taktraten von bis zu 5 GHz, was das Gerät zum leistungsstärksten Smartphone des Jahres machen könnte.

Kamera: Das 200-Megapixel-Duo

In Kooperation mit den Experten von ARRI (bekannt aus der professionellen Filmproduktion) hebt Honor die Bildqualität auf ein neues Level:

Hauptsensor: 200 MP OmniVision OV52B (1/1.28 Zoll). Dieser Sensor verspricht einen extremen Dynamikumfang und Detailreichtum.

200 MP (1/1.28 Zoll). Dieser Sensor verspricht einen extremen Dynamikumfang und Detailreichtum. Zoom: Ein zweiter 200 MP Periskop-Telephoto-Sensor sorgt für verlustfreie Vergrößerungen und setzt neue Standards für Zoom-Fotografie bei schlechten Lichtverhältnissen.

Ein zweiter sorgt für verlustfreie Vergrößerungen und setzt neue Standards für Zoom-Fotografie bei schlechten Lichtverhältnissen. Video: Durch die ARRI-Optimierung liegt ein besonderer Fokus auf kinoreifen Videoaufnahmen und natürlicher Farbwiedergabe.

Akku und Sicherheit: Grenzenlose Ausdauer

Das absolute Alleinstellungsmerkmal ist die Akkukapazität:

Kapazität: Ein gewaltiger 8.000 mAh Akku sorgt für Laufzeiten, die selbst intensivste Nutzung über mehrere Tage ermöglichen.

Ein gewaltiger sorgt für Laufzeiten, die selbst intensivste Nutzung über mehrere Tage ermöglichen. Laden: Neben schnellem kabelgebundenem Laden ist natürlich auch Wireless Charging an Bord.

Neben schnellem kabelgebundenem Laden ist natürlich auch an Bord. Biometrie: Honor setzt auf maximale Sicherheit durch 3D Face Recognition (Gesichtsscan) und einen 3D Ultrasonic Fingerprint Sensor unter dem Display.

Gehäuse und Audio

Robustheit: Das Gerät ist nach IP68 und IP69 zertifiziert, was es nicht nur wasserfest macht, sondern auch gegen Hochdruckreinigung schützt.

Das Gerät ist nach zertifiziert, was es nicht nur wasserfest macht, sondern auch gegen Hochdruckreinigung schützt. Sound: Symmetrische Dual-Speaker auf Master-Niveau versprechen ein immersives Klangerlebnis ohne Kompromisse bei der Symmetrie.

Die wichtigsten Daten im Überblick

Feature Spezifikation (Leak 2026) Display 6,85″ 1,5K LTPO, 2.5D Flat Screen Prozessor Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro (2nm) Hauptkamera 200 MP OV52B (1/1.28″) Tele-Kamera 200 MP Periskop-Telephoto Akku 8.000 mAh + Wireless Charging Sicherheit 3D Gesichtsscan + Ultraschall-Fingerabdruck Schutzklasse IP68 / IP69

Voraussichtliche Veröffentlichung: Die offizielle Präsentation wird für Oktober 2026 erwartet.