Honor Magic 9 Pro Serie: Das 8.000-mAh-Monster mit Dual-200MP-Kamera

Honor bereitet für die zweite Jahreshälfte 2026 einen Paukenschlag vor. Mit der Magic 9 Pro Serie (einschließlich eines möglichen „Pro Max“-Modells) setzt der Hersteller neue Maßstäbe in den Bereichen Akkulaufzeit, Rechenpower und Kameratechnologie. Erste Leaks zeichnen das Bild eines Flaggschiffs, das keine Kompromisse mehr eingeht.
Inhaltsverzeichnis
Display: Flach, groß und brillant
Entgegen dem Trend der letzten Jahre verabschiedet sich Honor beim Pro-Modell offenbar von stark gekrümmten Kanten:
- Panel: 6,85 Zoll 1,5K LTPO-Display.
- Design: Ein modernes 2.5D Flat Screen Design, das die Vorteile eines flachen Bildschirms mit der angenehmen Haptik von leicht abgerundetem Glas kombiniert.
- Technik: Dank LTPO-Technologie ist eine adaptive Bildwiederholrate für maximale Energieeffizienz garantiert.
Performance: Ein Quantensprung mit 2nm
Das Herzstück des Magic 9 Pro bildet der neue Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.
- Fertigung: Dieser Chip soll im hochmodernen 2-Nanometer-Verfahren hergestellt werden.
- Leistung: Gerüchte sprechen von Desktop-ähnlichen Taktraten von bis zu 5 GHz, was das Gerät zum leistungsstärksten Smartphone des Jahres machen könnte.
Kamera: Das 200-Megapixel-Duo
In Kooperation mit den Experten von ARRI (bekannt aus der professionellen Filmproduktion) hebt Honor die Bildqualität auf ein neues Level:
- Hauptsensor: 200 MP OmniVision OV52B (1/1.28 Zoll). Dieser Sensor verspricht einen extremen Dynamikumfang und Detailreichtum.
- Zoom: Ein zweiter 200 MP Periskop-Telephoto-Sensor sorgt für verlustfreie Vergrößerungen und setzt neue Standards für Zoom-Fotografie bei schlechten Lichtverhältnissen.
- Video: Durch die ARRI-Optimierung liegt ein besonderer Fokus auf kinoreifen Videoaufnahmen und natürlicher Farbwiedergabe.
Akku und Sicherheit: Grenzenlose Ausdauer
Das absolute Alleinstellungsmerkmal ist die Akkukapazität:
- Kapazität: Ein gewaltiger 8.000 mAh Akku sorgt für Laufzeiten, die selbst intensivste Nutzung über mehrere Tage ermöglichen.
- Laden: Neben schnellem kabelgebundenem Laden ist natürlich auch Wireless Charging an Bord.
- Biometrie: Honor setzt auf maximale Sicherheit durch 3D Face Recognition (Gesichtsscan) und einen 3D Ultrasonic Fingerprint Sensor unter dem Display.
Gehäuse und Audio
- Robustheit: Das Gerät ist nach IP68 und IP69 zertifiziert, was es nicht nur wasserfest macht, sondern auch gegen Hochdruckreinigung schützt.
- Sound: Symmetrische Dual-Speaker auf Master-Niveau versprechen ein immersives Klangerlebnis ohne Kompromisse bei der Symmetrie.
Die wichtigsten Daten im Überblick
|Feature
|Spezifikation (Leak 2026)
|Display
|6,85″ 1,5K LTPO, 2.5D Flat Screen
|Prozessor
|Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro (2nm)
|Hauptkamera
|200 MP OV52B (1/1.28″)
|Tele-Kamera
|200 MP Periskop-Telephoto
|Akku
|8.000 mAh + Wireless Charging
|Sicherheit
|3D Gesichtsscan + Ultraschall-Fingerabdruck
|Schutzklasse
|IP68 / IP69
Voraussichtliche Veröffentlichung: Die offizielle Präsentation wird für Oktober 2026 erwartet.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.