Tarifstreit bei Samsung eskaliert: Massive Streikgefahr belastet globalen Chipmarkt

Die tagelangen Tarifverhandlungen beim südkoreanischen Technologieriesen Samsung Electronics sind am Mittwoch ohne Ergebnis abgebrochen worden. Damit rückt ein historischer Arbeitskampf beim weltgrößten Speicherchiphersteller in greifbare Nähe. Experten warnen bereits vor einer Verschärfung der weltweiten Lieferengpässe bei Halbleitern.

Gewerkschaft droht mit 18-tägigem Ausstand

Nach dem Scheitern der Gespräche hat die zuständige Gewerkschaft ihre Drohung erneuert: Sollte das Management bis zum 21. Mai 2026 kein nachgebessertes Angebot vorlegen, werde ein 18-tägiger Streik eingeleitet. Erwartet wird, dass sich mehr als 50.000 Beschäftigte an den Arbeitsniederlegungen beteiligen könnten.

Die Arbeitnehmervertreter zeigten sich enttäuscht und warfen der Konzernleitung mangelnde Kompromissbereitschaft vor. Eine Wiederaufnahme der Verhandlungen sei erst denkbar, wenn das Unternehmen einen „angemessenen Vorschlag“ unterbreite. Samsung hingegen bedauerte das vorläufige Ende des Dialogs und erklärte, man wolle ein „Worst-Case-Szenario“ durch weitere aufrichtige Gespräche verhindern.

Die Kernforderungen: Gehalt und Gewinnbeteiligung

Der Konflikt entzündet sich primär an zwei Punkten:

Grundgehalt: Die Gewerkschaft fordert eine Anhebung um sieben Prozent .

Die Gewerkschaft fordert eine Anhebung um . Boni: Gefordert wird eine Verteilung von 15 Prozent des jährlichen operativen Gewinns als Prämie für die Belegschaft.

Hintergrund ist der Vergleich mit dem Lokalrivalen SK Hynix. Dieser hatte kürzlich Obergrenzen für Mitarbeiterboni abgeschafft und diese direkt an das Betriebsergebnis gekoppelt. Samsung lehnt ein solches Modell bisher ab und argumentiert, dass dies notwendige Zukunftsinvestitionen sowie die Ausschüttungen an die Aktionäre gefährden würde. Paradoxerweise hatte Samsung sein Betriebsergebnis im ersten Quartal 2026 dank steigender Speicherchippreise zuletzt verachtfacht.

Regierung in Seoul befürchtet Konjunkturschock

Die Tragweite des Konflikts reicht weit über das Unternehmen hinaus. Da Samsung eine zentrale Säule der südkoreanischen Wirtschaft darstellt, reagierte die Regierung in Seoul unmittelbar auf das Scheitern der Gespräche.

Ministerpräsident Kim Min-seok berief eine Krisensitzung ein, um die Auswirkungen auf die nationale Konjunktur zu bewerten. Er betonte die Notwendigkeit, den Dialog unter allen Umständen fortzusetzen:

„Es muss sichergestellt werden, dass es zu keinem Streik kommt, der schwerwiegende Folgen für unsere Wirtschaft und die globale Lieferkette haben könnte.“

Globale Auswirkungen auf die Halbleiterindustrie

Als weltweit größter Anbieter von Speicherchips und wichtiger Auftragsfertiger (Foundry) für andere Tech-Giganten würde ein Produktionsstopp bei Samsung die ohnehin fragile globale Halbleiter-Logistik hart treffen. Branchenkenner befürchten Preissteigerungen bei Elektronikgeräten und Verzögerungen in der Automobilproduktion, sollte der Streik tatsächlich am 21. Mai beginnen.