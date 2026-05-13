Google kündigt Gemini Intelligence für Android an

Google läutet eine neue Ära für Android ein. Mit der Einführung von Gemini Intelligence verwandelt sich das Smartphone von einem bloßen Werkzeug in einen proaktiven Assistenten, der komplexe Aufgaben automatisiert und intuitiv auf die Bedürfnisse des Nutzers reagiert. Die Veröffentlichung beginnt diesen Sommer für die neuesten Samsung Galaxy- und Google Pixel-Smartphones.

Automatisierung komplexer Aufgaben

Die größte Neuerung ist die Fähigkeit von Gemini, mehrstufige Aufgaben app-übergreifend zu übernehmen. Anstatt manuell zwischen Gmail, dem Kalender und Shopping-Apps zu wechseln, erledigt Gemini die Logistik im Hintergrund:

Campus-Check: Gemini kann Kurspläne in Gmail finden, die benötigten Bücher identifizieren und sie direkt in den Warenkorb legen.

Gemini kann Kurspläne in Gmail finden, die benötigten Bücher identifizieren und sie direkt in den Warenkorb legen. Visueller Kontext: Ein langer Druck auf die Power-Taste genügt, um eine Einkaufsliste aus einer Notiz-App direkt in einen Lieferdienst-Warenkorb zu übertragen.

Ein langer Druck auf die Power-Taste genügt, um eine Einkaufsliste aus einer Notiz-App direkt in einen Lieferdienst-Warenkorb zu übertragen. Interaktion mit der echten Welt: Ein Foto eines Reiseprospekts reicht aus, damit Gemini auf Plattformen wie Expedia nach passenden Gruppenreisen sucht.

Intelligentes Browsing und Formulare

Ab Ende Juni wird Chrome auf Android deutlich smarter. „Gemini in Chrome“ hilft beim Recherchieren und Vergleichen von Inhalten. Die neue Funktion Chrome Auto Browse übernimmt zudem lästige Routineaufgaben wie das Buchen von Terminen oder das Reservieren von Parkplätzen.

Zudem wird Autofill revolutioniert: Dank „Personal Intelligence“ erkennt Android komplexe Formulare und füllt diese unter Verwendung relevanter Daten aus verknüpften Apps aus – ein Prozess, der rein optional (Opt-in) bleibt, um den Datenschutz zu gewährleisten.

„Rambler“: Natürliche Sprache perfekt poliert

Mit dem neuen Gboard-Feature Rambler müssen sich Nutzer keine Gedanken mehr um die perfekte Formulierung beim Diktieren machen.

Korrektur von Füllwörtern: Rambler filtert „Ähms“, Wiederholungen und Versprecher automatisch heraus und erstellt eine prägnante Nachricht.

Rambler filtert „Ähms“, Wiederholungen und Versprecher automatisch heraus und erstellt eine prägnante Nachricht. Multilingual: Das System unterstützt den nahtlosen Wechsel zwischen verschiedenen Sprachen (z. B. Englisch und Hindi) in einem einzigen Satz und versteht dabei den jeweiligen Kontext.

Generative UI: Custom Widgets nach Maß

Ein Highlight für die Personalisierung ist „Create My Widget“. Nutzer können durch einfache Beschreibungen in natürlicher Sprache funktionale Widgets erstellen:

Beispiel: „Erstelle ein Widget, das mir jede Woche drei proteinreiche Rezepte vorschlägt.“

„Erstelle ein Widget, das mir jede Woche drei proteinreiche Rezepte vorschlägt.“ Individualität: Ein Radfahrer kann sich ein Wetter-Widget bauen lassen, das ausschließlich Windgeschwindigkeit und Regenwahrscheinlichkeit anzeigt.

Fokus durch Design

Die visuelle Identität von Gemini Intelligence basiert auf der weiterentwickelten Designsprache Material 3 Expressive. Diese nutzt gezielte Animationen, um Ablenkungen zu minimieren und den Fokus des Nutzers auf die wichtigste Aufgabe zu lenken.

Verfügbarkeit und Ausblick

Nach dem Start auf den Flaggschiff-Smartphones im Sommer 2026 wird Gemini Intelligence im Laufe des Jahres auf das gesamte Android-Ökosystem ausgeweitet – einschließlich Wear OS-Uhren, Android Auto, AR-Brillen und Laptops. Google betont dabei, dass der Nutzer stets die volle Kontrolle behält: Gemini agiert nur auf Befehl, und private Daten bleiben geschützt.