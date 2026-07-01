Wöchentliches Tarif-Update: Die neuen Drillisch-Aktionen im Überblick

Auf dem deutschen Mobilfunkmarkt zeigt sich auch in dieser Woche ein altbekanntes Bild: Bei den Marken der Drillisch Online GmbH ändern sich im Wesentlichen lediglich die Tarifbezeichnungen sowie der jeweils aktive Markenname hinter den Angeboten. An der starken Preis-Leistungs-Struktur rüttelt der Anbieter jedoch nicht. Im Fokus für Schnäppchenjäger stehen dieses Mal vor allem die Marken BIGSIM, sim24 und sim.de, die mit den aggressivsten Preispunkten aufwarten.

Ein zentraler Aspekt für Kunden bleibt die Wahl der Vertragslaufzeit. Alle Tarife sind flexibel gestaltet, bringen jedoch je nach Modell unterschiedliche Anschlusspreise mit sich. Wer sich für die Laufzeitvariante von 24 Monaten entscheidet, spart den Bereitstellungspreis komplett (0,00 €). Für die flexiblere, monatlich kündbare Variante werden hingegen einmalig 9,99 € fällig. Die neuen Tarife sind jeweils ab 11:00 Uhr freigeschaltet.

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Die besten Angebote (Preis/Leistung) ab 11 Uhr

1. Das Einsteiger-Paket: 25 GB bei sim24

Für Gelegenheitsnutzer und preisbewusste Kunden bietet sim24 den günstigsten Einstieg der aktuellen Tarifrunde.

Grundgebühr: 6,99 € / Monat

6,99 € / Monat Leistung: 25 GB Datenvolumen mit bis zu 50 Mbit/s

25 GB Datenvolumen mit bis zu 50 Mbit/s Anschlusspreis: 24 Monate: 0,00 € | 1 Monat: 9,99 €

24 Monate: 0,00 € | 1 Monat: 9,99 € Direkt-Links: 1 Monat Laufzeit | 24 Monate Laufzeit

2. Der Preis-Leistungs-Tipp: 35 GB bei BIGSIM

Zehn Gigabyte mehr für nur einen Euro Aufpreis gibt es in dieser Woche exklusiv unter der Flagge von BIGSIM.

Grundgebühr: 7,99 € / Monat

7,99 € / Monat Leistung: 35 GB Datenvolumen mit bis zu 50 Mbit/s

35 GB Datenvolumen mit bis zu 50 Mbit/s Anschlusspreis: 24 Monate: 0,00 € | 1 Monat: 9,99 €

24 Monate: 0,00 € | 1 Monat: 9,99 € Direkt-Links: 1 Monat Laufzeit | 24 Monate Laufzeit

3. Das starke Mittelfeld: 40 GB bei sim.de

Wer noch etwas mehr Puffer für mobiles Arbeiten oder Streaming benötigt, greift zum 40-GB-Paket von sim.de.

Grundgebühr: 8,99 € / Monat

8,99 € / Monat Leistung: 40 GB Datenvolumen mit bis zu 50 Mbit/s

40 GB Datenvolumen mit bis zu 50 Mbit/s Anschlusspreis: 24 Monate: 0,00 € | 1 Monat: 9,99 €

24 Monate: 0,00 € | 1 Monat: 9,99 € Direkt-Links: 1 Monat Laufzeit | 24 Monate Laufzeit

4. Die Komfort-Option: 50 GB bei sim24

Für unter zehn Euro durchbricht Drillisch mit dieser Option die 50-GB-Schallmauer. Ein echtes Highlight für Vielsurfer.

Grundgebühr: 9,99 € / Monat

9,99 € / Monat Leistung: 50 GB Datenvolumen mit bis zu 50 Mbit/s

50 GB Datenvolumen mit bis zu 50 Mbit/s Anschlusspreis: 24 Monate: 0,00 € | 1 Monat: 9,99 €

24 Monate: 0,00 € | 1 Monat: 9,99 € Direkt-Links: 1 Monat Laufzeit | 24 Monate Laufzeit

5. Das Datendepot: 60 GB bei sim.de

Wer maximale Sicherheit ohne feste Limitierung sucht, findet mit den 60 GB bei sim.de die größte klassische Datenstufe im aktuellen Update.

Grundgebühr: 12,99 € / Monat

12,99 € / Monat Leistung: 60 GB Datenvolumen mit bis zu 50 Mbit/s

60 GB Datenvolumen mit bis zu 50 Mbit/s Anschlusspreis: 24 Monate: 0,00 € | 1 Monat: 9,99 €

24 Monate: 0,00 € | 1 Monat: 9,99 € Direkt-Links: 1 Monat Laufzeit | 24 Monate Laufzeit

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Für Dauersurfer: Die neuen „Unlimited on Demand“-Tarife

Besonders spannend für Power-User, die sich keine Gedanken mehr um Datenlimits machen möchten, sind die beiden Tarife mit dem „On Demand“-Prinzip. Sie kombinieren einen günstigen monatlichen Grundpreis mit unbegrenztem Datenvolumen über einen unkomplizierten Nachbuchungs-Mechanismus.

Unlimited (on Demand) 40 bei sim.de

Grundgebühr: 14,99 € / Monat

14,99 € / Monat Leistung: Unbegrenztes Datenvolumen (50 Mbit/s)

Unbegrenztes Datenvolumen (50 Mbit/s) Funktionsweise: Der Kunde startet mit einem üppigen Basis-Volumen von 40 GB pro Monat. Ist dieses aufgebraucht, lassen sich je nach individuellem Verbrauch beliebig oft und komplett kostenlos weitere 1-GB-Pakete über die persönliche Servicewelt nachbuchen. Ein rechtzeitiger Hinweis per SMS schützt den Nutzer vor unerwarteten Unterbrechungen.

Der Kunde startet mit einem üppigen Basis-Volumen von 40 GB pro Monat. Ist dieses aufgebraucht, lassen sich je nach individuellem Verbrauch beliebig oft und komplett kostenlos weitere 1-GB-Pakete über die persönliche Servicewelt nachbuchen. Ein rechtzeitiger Hinweis per SMS schützt den Nutzer vor unerwarteten Unterbrechungen. Anschlusspreis: 24 Monate: 0,00 € | 1 Monat: 9,99 €

24 Monate: 0,00 € | 1 Monat: 9,99 € Direkt-Links: 1 Monat Laufzeit | 24 Monate Laufzeit

Unlimited (on Demand) 50 bei sim24

Grundgebühr: 15,99 € / Monat

15,99 € / Monat Leistung: Unbegrenztes Datenvolumen (50 Mbit/s)

Unbegrenztes Datenvolumen (50 Mbit/s) Funktionsweise: Das identische Prinzip wie bei sim.de, jedoch mit einem noch größeren Startkontingent von 50 GB, bevor die manuelle, kostenfreie 1-GB-Zubuchung in der Servicewelt startet.

Das identische Prinzip wie bei sim.de, jedoch mit einem noch größeren Startkontingent von 50 GB, bevor die manuelle, kostenfreie 1-GB-Zubuchung in der Servicewelt startet. Anschlusspreis: 24 Monate: 0,00 € | 1 Monat: 9,99 €

24 Monate: 0,00 € | 1 Monat: 9,99 € Direkt-Links: 1 Monat Laufzeit | 24 Monate Laufzeit

Fazit

Wer mit dem gut ausgebauten Telefónica-Netz plant und wem eine maximale Geschwindigkeit von 50 Mbit/s (was für reibungsloses 4K-Streaming und alle Alltagsszenarien absolut ausreicht) genügt, findet in dieser Woche exzellent kalkulierte Angebote. Durch den Entfall des Anschlusspreises bei den Verträgen mit 24 Monaten Laufzeit lässt sich die monatliche Ersparnis hier am effektivsten maximieren.