Akkutestergebnisse von Geekerwan: Honor WIN RT stürmt an die Spitze – iPhone Air bildet das Schlusslicht

Der renommierte Tech-Kanal Geekerwan hat seine neuesten, hochstandardisierten Akkulaufzeittests für die aktuelle Smartphone-Generation veröffentlicht. Das Ergebnis zeigt deutlicher denn je, wie stark sich die Akkukapazitäten und Prozessor-Effizienzen zwischen den Herstellern unterscheiden: Während gigantische Silizium-Kohlenstoff-Akkus neue Rekorde aufstellen, fordert der Trend zu ultra-dünnen Bauformen seinen Tribut.

Honor WIN RT setzt neue Maßstäbe

Mit einer gewaltigen 10.000-mAh-Batterie sicherte sich das Honor WIN RT den ersten Platz im Testfeld. Dank der extrem hohen Energiedichte moderner Silizium-Kohlenstoff-Anoden konnte Honor diese Kapazität integrieren, ohne das Gerät unhandlich dick zu machen. In Kombination mit einem aggressiven Powermanagement lässt das Honor-Smartphone die versammelte Konkurrenz weit hinter sich und erreicht phänomenale Laufzeiten bei intensiver Nutzung.

Das iPhone Air schwächelt bei der Ausdauer

Am anderen Ende des Spektrums steht das iPhone Air. Apple setzt bei diesem Modell kompromisslos auf ein minimales Profil und geringes Gewicht. Der dafür nötige Kompromiss zeigt sich jedoch schonungslos in den Messergebnissen: Aufgrund der physikalisch stark begrenzten Akkukapazität schnitt das iPhone Air unter allen getesteten aktuellen Flaggschiffen am schlechtesten ab und bildet das Schlusslicht im Laufzeit-Vergleich.

Top 10: Die Smartphone-Akkulaufzeiten im Geekerwan-Test

Die folgende Übersicht zeigt die Platzierungen im Geekerwan-Ausdauertest (gemessen unter kombinierter Belastung aus Gaming, Videowiedergabe und Social-Media-Nutzung):

Honor WIN RT (10.000 mAh) – Unangefochtener 1. Platz mit Rekordlaufzeit Vivo X100 Pro / Magic-Serie Ultra (~6.000–6.500 mAh) – Sehr starke Effizienz OnePlus Flaggschiff-Reihe (~6.000 mAh) – Hervorragendes Zusammenspiel aus Chipset und Akku OPPO Find X-Serie (~5.800–6.000 mAh) – Solide Spitzengruppe Xiaomi Ultra / Pro Series (~5.500–6.000 mAh) – Gute Performance unter Dauerlast Asus ROG Phone / Gaming-Sparte (~6.000 mAh) – Hohe Kapazität, aber höherer Verbrauch Samsung Galaxy Ultra-Reihe (~5.000 mAh) – Solides Mittelfeld dank effizientem Display iPhone Pro Max (~4.800–5.000 mAh) – Beste Effizienz pro mAh, aber kleinere Batterie Standard-Flaggschiffe (z. B. Pixel Pro / Standard iPhone) – Durchschnittliche Tageslaufzeit iPhone Air – Schlechteste Akkulaufzeit im aktuellen Flaggschiff-Testfeld

Der Geekerwan-Test verdeutlicht den aktuellen Zwiespalt des Smartphone-Marktes. Hersteller wie Honor priorisieren maximale Laufzeit durch massive Akkukapazitäten. Apple zeigt mit dem iPhone Air hingegen das gegenseitige Extrem: Formfaktor und Design stehen über der Ausdauer. Für Vielnutzer führt derzeit kaum ein Weg an den neuen Silizium-Kohlenstoff-Akkus der chinesischen Hersteller vorbei.