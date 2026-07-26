HONOR Magic9-Serie: Früherer Launch, ARRI-Kameratechnik und Absage an ein „Air“-Modell

Die Gerüchteküche rund um HONORs kommende Flaggschiff-Generation brodelt heftig. Neuesten Leaks aus China zufolge könnte die HONOR Magic9-Serie früher als gewohnt – womöglich bereits im September oder Oktober 2026 – offiziell vorgestellt werden.
Anbei der aktuelle Informationsstand, geprüft und mit zusätzlichen Details aus den Lieferketten ergänzt.
Die Eckdaten im Faktencheck
- Modellaufstellung: Magic9, Magic9 Pro & Magic9 Pro Max
- Bestätigt/Wahrscheinlich: Neben dem kompakten Basismodell Magic9 und dem etablierten Magic9 Pro wird HONOR voraussichtlich erstmals ein Magic9 Pro Max positionieren. Dieses Top-Modell soll die absolute Spitze im Kamera- und Akkubereich markieren.
- Kein „Magic9 Pro Air“ geplant
- Richtig: Während Mitbewerber vermehrt auf extrem dünne Gehäuse setzen, haben Leaker berichtet, dass ein zuvor spekuliertes „Air“-Modell gestrichen wurde oder nicht vorgesehen ist. HONOR legt den Fokus stattdessen auf maximale Akkuleistung und Kühlung.
- Kooperation mit ARRI für Kamera und Video
- Richtig & ein echtes Highlight: Die strategische Partnerschaft mit dem deutschen Traditionsunternehmen ARRI (bekannt für professionelle Hollywood-Filmkameras) ist offiziell vorbereitet. Bei der Magic9-Reihe soll ARRI vor allem die Farbverarbeitung (Color Science) und Video-Algorithmen optimieren, um einen echten Kinolook auf Smartphones zu bringen.
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6
- Technischer Stand: In den Testmustern der Pro-Modelle kommt Qualcomms kommender Hochleistungsprozessor der nächsten Generation zum Einsatz (in Leaks als Snapdragon 8 Elite Gen 6 bezeichnet). Fertigung im 2-Nanometer-Verfahren soll enorme Effizienzsprünge bringen.
Weitere ergänzende Details aus den Leaks
- Dual-200-MP-Kamerasystem: Für das Pro-Max-Modell steht ein Setup mit gleich zwei 200-Megapixel-Sensoren im Raum – einer als Hauptsensor und einer hinter einer Periskop-Telelinse für extrem detaillierte Zoomaufnahmen.
- Riesige Silizium-Kohlenstoff-Akkus: HONOR setzt seinen Trend zu Rekord-Kapazitäten fort. Für die Magic9-Serie werden Akkus mit bis zu 8.000 mAh erwartet.
- Trend zu flachen Displays: Anders als bei früheren Generationen deutet vieles darauf hin, dass HONOR bei allen Modellen der Magic9-Reihe auf flache OLED-Panels mit hauchdünnen Displayrändern umsteigt.
Sollten sich die Leaks bestätigen, schlägt HONOR mit der Magic9-Reihe einen klaren Kurs ein: Statt dem Trend zu dünneren Geräten um jeden Preis („Air“) zu folgen, setzt der Hersteller kompromisslos auf lange Akkulaufzeiten und professionelle Video-Features in Kooperation mit ARRI. Ein Marktstart im Frühherbst würde zudem den Druck auf die Konkurrenz pünktlich zum Jahresendgeschäft deutlich erhöhen.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.