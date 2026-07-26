HONOR Magic9-Serie: Früherer Launch, ARRI-Kameratechnik und Absage an ein „Air“-Modell

Die Gerüchteküche rund um HONORs kommende Flaggschiff-Generation brodelt heftig. Neuesten Leaks aus China zufolge könnte die HONOR Magic9-Serie früher als gewohnt – womöglich bereits im September oder Oktober 2026 – offiziell vorgestellt werden.

Anbei der aktuelle Informationsstand, geprüft und mit zusätzlichen Details aus den Lieferketten ergänzt.

Die Eckdaten im Faktencheck

Modellaufstellung: Magic9, Magic9 Pro & Magic9 Pro Max Bestätigt/Wahrscheinlich: Neben dem kompakten Basismodell Magic9 und dem etablierten Magic9 Pro wird HONOR voraussichtlich erstmals ein Magic9 Pro Max positionieren. Dieses Top-Modell soll die absolute Spitze im Kamera- und Akkubereich markieren.

Kein „Magic9 Pro Air“ geplant Richtig: Während Mitbewerber vermehrt auf extrem dünne Gehäuse setzen, haben Leaker berichtet, dass ein zuvor spekuliertes „Air“-Modell gestrichen wurde oder nicht vorgesehen ist. HONOR legt den Fokus stattdessen auf maximale Akkuleistung und Kühlung.

Kooperation mit ARRI für Kamera und Video Richtig & ein echtes Highlight: Die strategische Partnerschaft mit dem deutschen Traditionsunternehmen ARRI (bekannt für professionelle Hollywood-Filmkameras) ist offiziell vorbereitet. Bei der Magic9-Reihe soll ARRI vor allem die Farbverarbeitung (Color Science) und Video-Algorithmen optimieren, um einen echten Kinolook auf Smartphones zu bringen.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Technischer Stand: In den Testmustern der Pro-Modelle kommt Qualcomms kommender Hochleistungsprozessor der nächsten Generation zum Einsatz (in Leaks als Snapdragon 8 Elite Gen 6 bezeichnet). Fertigung im 2-Nanometer-Verfahren soll enorme Effizienzsprünge bringen.



Weitere ergänzende Details aus den Leaks

Dual-200-MP-Kamerasystem: Für das Pro-Max-Modell steht ein Setup mit gleich zwei 200-Megapixel-Sensoren im Raum – einer als Hauptsensor und einer hinter einer Periskop-Telelinse für extrem detaillierte Zoomaufnahmen.

Für das Pro-Max-Modell steht ein Setup mit gleich zwei 200-Megapixel-Sensoren im Raum – einer als Hauptsensor und einer hinter einer Periskop-Telelinse für extrem detaillierte Zoomaufnahmen. Riesige Silizium-Kohlenstoff-Akkus: HONOR setzt seinen Trend zu Rekord-Kapazitäten fort. Für die Magic9-Serie werden Akkus mit bis zu 8.000 mAh erwartet.

HONOR setzt seinen Trend zu Rekord-Kapazitäten fort. Für die Magic9-Serie werden Akkus mit erwartet. Trend zu flachen Displays: Anders als bei früheren Generationen deutet vieles darauf hin, dass HONOR bei allen Modellen der Magic9-Reihe auf flache OLED-Panels mit hauchdünnen Displayrändern umsteigt.

Sollten sich die Leaks bestätigen, schlägt HONOR mit der Magic9-Reihe einen klaren Kurs ein: Statt dem Trend zu dünneren Geräten um jeden Preis („Air“) zu folgen, setzt der Hersteller kompromisslos auf lange Akkulaufzeiten und professionelle Video-Features in Kooperation mit ARRI. Ein Marktstart im Frühherbst würde zudem den Druck auf die Konkurrenz pünktlich zum Jahresendgeschäft deutlich erhöhen.