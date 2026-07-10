Top-Deal im D1-Netz: 100 GB für nur 14,99 € bei Klarmobil

Wer auf der Suche nach einem leistungsstarken Mobilfunktarif im Netz der Deutschen Telekom ist, kommt aktuell nicht an Klarmobil vorbei. Ab dem 9. Juli 2026 startet der Anbieter eine neue Top-Aktion, die Vielsurfer und preisbewusste Nutzer gleichermaßen ansprechen dürfte.
Inhaltsverzeichnis
Die Details des neuen Tarifs
Das Herzstück des Angebots ist das großzügige Datenpaket: Kunden erhalten 100 GB Datenvolumen pro Monat im 5G-Netz der Telekom. Mit einer Surf-Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s im Download und 25 Mbit/s im Upload bietet der Tarif eine solide Performance für Streaming, Gaming und mobiles Arbeiten.
Der monatliche Grundpreis liegt bei attraktiven 14,99 €. Besonders erfreulich: Klarmobil verzichtet im Rahmen dieser Aktion komplett auf den Anschlusspreis, was den Wechsel zum neuen Tarif zusätzlich erleichtert.
Alle Fakten auf einen Blick:
- Datenvolumen: 100 GB pro Monat (5G).
- Geschwindigkeit: Bis zu 50 Mbit/s (Download) / 25 Mbit/s (Upload).
- Netz: Beste Telekom D1-Qualität.
- Telefonie & SMS: Allnet-Flat in alle deutschen Netze inklusive.
- Technologie: VoLTE und WiFi-Call werden voll unterstützt.
- Preis: 14,99 € monatlich (ab dem 25. Monat steigt der Preis auf 29,99 €).
- Anschlusspreis: 0,00 € (Aktion).
- Flexibilität: Vertragsbeginn lässt sich um bis zu 123 Tage in die Zukunft schieben.
- Laufzeit: 24 Monate bei einer Kündigungsfrist von einem Monat.
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Warum sich der Wechsel lohnt
Dank des flexiblen Vertragsbeginns von bis zu 123 Tagen ist dieser Tarif ideal für alle, die sich die günstigen Konditionen bereits jetzt sichern möchten, auch wenn der aktuelle Vertrag noch einige Zeit läuft. In Kombination mit dem D1-Netz bietet Klarmobil hier ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis für Nutzer, die viel Datenvolumen benötigen, ohne dafür tief in die Tasche greifen zu wollen.
Jetzt zuschlagen
Die Aktion ist ab sofort verfügbar. Sichern Sie sich das Datenvolumen von 100 GB im Telekom-Netz über den folgenden Link:
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.