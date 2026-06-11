Heimkino-Upgrade zum Schnäppchenpreis: Samsung 50 Zoll 4K-TV mit 5G-Tarif im aktuellen Blau-Deal

Wer aktuell auf der Suche nach einem neuen Fernseher ist und gleichzeitig seinen Mobilfunktarif optimieren möchte, sollte einen genauen Blick auf das neueste Angebot von Blau werfen. Der Anbieter präsentiert derzeit ein äußerst attraktives Bundle, das moderne Heimkino-Technologie mit einem soliden Mobilfunkvertrag verbindet – und das zu einer überschaubaren monatlichen Gebühr.

Gestochen scharfe Unterhaltung im Wohnzimmer

Im Mittelpunkt des Deals steht der Samsung Crystal UHD U7079F. Mit einer Bildschirmdiagonale von 50 Zoll (ca. 127 cm) bietet dieser Smart TV in elegantem Schwarz die ideale Größe für die meisten Wohnzimmer. Dank der knallharten 4K-Auflösung und moderner Upscaling-Technologie sorgt der Fernseher für detailreiche Bilder und lebendige Farben, egal ob beim gemütlichen Streaming-Abend oder beim nächsten Live-Sportevent. Als Smart TV bringt er zudem alle gängigen Streaming-Apps direkt ab Werk mit.

Ein starker Tarif für unterwegs

Gekoppelt wird der Fernseher mit einem maßgeschneiderten Mobilfunktarif, der den digitalen Alltag mühelos abdeckt. Der Tarif beinhaltet ein monatliches Datenvolumen von 10 GB im schnellen 5G-Netz, womit Surfen und Videostreaming unterwegs mit bis zu 50 MBit/s problemlos möglich sind. Eine integrierte Allnet-Flatrate für unbegrenzte Telefonate in alle deutschen Netze rundet das Mobilfunkpaket ab. Ein weiteres Highlight für Technik-Fans: Der Tarif lässt sich auf Wunsch direkt als moderne eSIM bestellen, was den Wechsel besonders komfortabel und papierlos gestaltet.

Die Konditionen: Kleiner Preis, keine versteckten Kosten

Besonders attraktiv wird das Angebot durch seine transparente Preisstruktur. Finanziert wird das Bundle über eine Ratenzahlung mit einer Laufzeit von 36 Monaten.

Monatliche Grundgebühr: Schmale 14,99 €

Schmale 14,99 € Einmalige Anzahlung: Lediglich 13,00 € für die Hardware

Lediglich 13,00 € für die Hardware Anschlusspreis: 0,00 € (der Bereitstellungspreis entfällt komplett)

0,00 € (der Bereitstellungspreis entfällt komplett) ZUM DEAL*

Fazit: Lohnt sich das Angebot?

Für Schnäppchenjäger, die die Anschaffungskosten für einen neuen Marken-Fernseher clever über einen längeren Zeitraum verteilen möchten, ist dieser Blau-Deal ein hervorragendes Angebot. Man erhält ein solides Rundum-sorglos-Paket für Kommunikation und Unterhaltung, ohne tief in die Tasche greifen zu müssen. Ein langer Entscheidungsprozess ist hierbei gar nicht nötig, denn das gesamte Bundle ist sofort lieferbar und kann direkt angefordert werden.

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