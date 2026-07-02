US-Regierung plant freiwillige Standards für neue KI-Modelle

Die US-Regierung steht Medienberichten zufolge kurz vor der Einführung neuer Regulierungen für Künstliche Intelligenz. Durch freiwillige Standards soll die Veröffentlichung hochentwickelter KI-Modelle kontrolliert und der Zugriff aus dem Ausland beschränkt werden. Der Schritt erfolgt vor dem Hintergrund wachsender nationaler Sicherheitsbedenken.

Verhandlungen mit Tech-Riesen im Endspurt

Wie die Financial Times unter Berufung auf Insider berichtet, befindet sich die Regierung in Washington in fortgeschrittenen Gesprächen mit den führenden Akteuren der KI-Branche. Eine offizielle Ankündigung könnte bereits in der kommenden Woche erfolgen. Eine Stellungnahme des Weißen Hauses sowie der Branchenführer OpenAI und Anthropic liegt bislang noch nicht vor.

Die geplanten Richtlinien sollen unter anderem:

Richtwerte für die Leistungsfähigkeit fortschrittlicher Modelle definieren.

für die Leistungsfähigkeit fortschrittlicher Modelle definieren. Zeitpläne für deren Markteinführung und Erprobung festlegen.

für deren Markteinführung und Erprobung festlegen. Zugriffsrechte regeln, um zu bestimmen, wer innerhalb der USA und im Ausland Zugriff auf die Technologie erhält.

Nationale Sicherheit im Fokus

Hintergrund der Initiative sind akute Sorgen in Washington, dass hochentwickelte KI-Systeme von ausländischen Geheimdiensten – insbesondere aus China, Russland oder anderen als kritisch eingestuften Staaten – missbraucht werden könnten.

Der politische Druck auf die Branche wächst seit Längerem: Bereits im Juni hatte US-Präsident Donald Trump die zuständigen Behörden per Dekret angewiesen, verbindliche Standards für die Erprobung neuer KI-Modelle vor deren allgemeiner Freigabe zu erarbeiten.

Erhöhte Nervosität auf dem Markt

Wie sensibel das Thema derzeit gehandhabt wird, zeigen jüngste Ereignisse rund um die Marktführer. Erst vor Kurzem hob das US-Handelsministerium Exportkontrollen für die fortschrittlichsten Modelle des Entwicklers Anthropic wieder auf – nachdem das Ministerium deren Aussetzung nur drei Wochen zuvor angeordnet hatte.

Auch der Branchenpionier OpenAI reagierte bereits auf den politischen Druck: Auf ausdrückliche Bitte der US-Regierung verschob das Unternehmen die öffentliche Einführung seines mit Spannung erwarteten neuen Modells GPT-5.6.