Tarif-Revolution bei O₂: Komplett neues Mobile-Portfolio mit massiven Rabatten gestartet

Der Telekommunikationsanbieter O₂ hat sein Mobilfunkangebot grundlegend reformiert. Zum 10.06.2026 wurde die bisherige Tarifstruktur vollständig abgelöst und durch ein neues, übersichtlicheres Portfolio ersetzt. Neben angepassten Provisionen und einer klareren Strukturierung stehen vor allem zwei Highlights im Fokus: Großzügige Datenupgrades bei den Volumentarifen sowie die Einführung der sogenannten O₂ Plus Bundles, die erhebliche monatliche Ersparnisse ermöglichen.
Im Zuge der Vereinfachung fallen einige bisherige Sonderkonditionen wie die Tarife für Über-60-Jährige (60+), Selbstständige (SoHo) sowie Family & Friends komplett weg.
Inhaltsverzeichnis
Die Kernfeatures des neuen Portfolios
- Dauerhafte Portfolio-Promotion: Zum Start sichert O₂ Neukunden einen automatischen Rabatt von mindestens 10 Euro auf fast alle regulären Tarife.
- Der O₂ Grow-Vorteil bleibt: Treue wird weiterhin belohnt. Das monatliche Datenvolumen der Volumentarife wächst auch in der neuen Struktur jedes Jahr automatisch und ohne Aufpreis weiter an (je nach Tarif um +1 GB bis +10 GB monatlich pro Jahr).
- Fokus auf O₂ Plus Bundles: Wer den Postpaid-Mobilfunktarif mit einem Zweitprodukt kombiniert – sei es Festnetz-Internet (O₂ Home), Entertainment (O₂ TV Premium / Premium Pro), Hardware oder eine Partnerkarte –, erhält einen massiven monatlichen Kombivorteil von 15 Euro bis zu 25 Euro. Ausgenommen von den Plus-Vorteilen sind lediglich Prepaid-, Daten-, Flex- sowie Young-Tarife.
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Das neue O₂-Tarifportfolio im Überblick
Die folgende Tabelle zeigt die vollständige Struktur ab dem 10.06.2026. Die regulären Tarife beinhalten bereits den Promotion-Rabatt von 10 Euro. Die „Plus“-Preise greifen, sobald der Tarif im Bundle mit einem berechtigten Zweitprodukt genutzt wird (weitere 5 Euro Abzug bei den kleineren Tarifen).
|Tarifname
|Datenvolumen (5G / LTE)
|Grow-Vorteil (jährlich mtl. extra)
|Regulärer Preis (inkl. Promo)
|O₂ Plus Bundle-Preis
|O₂ Mobile S
|15 GB
|+1 GB
|19,99 € / Monat
|14,99 € / Monat
|O₂ Mobile M
|50 GB
|+5 GB
|19,99 € / Monat
|14,99 € / Monat
|O₂ Mobile L
|100 GB
|+10 GB
|29,99 € / Monat
|24,99 € / Monat
|O₂ Mobile Unlimited S Special
|Unbegrenzt (bis 15 Mbit/s)
|entfällt
|24,99 € / Monat
|19,99 € / Monat
|O₂ Mobile Unlimited M
|Unbegrenzt (bis 100 Mbit/s)
|entfällt
|29,99 € / Monat
|24,99 € / Monat
|O₂ Mobile Unlimited L
|Unbegrenzt (bis 300 Mbit/s)
|entfällt
|39,99 € / Monat
|34,99 € / Monat
Neuheit: O₂ Mobile on Demand L für maximale Flexibilität
Parallel zum neuen Kernportfolio spendiert O₂ Power-Usern eine völlig neue Tarifoption: den O₂ Mobile on Demand L. Dieser eignet sich perfekt für alle, die extrem viel Datenvolumen benötigen, aber kein starres Unlimited-Modell zahlen möchten.
- Inklusivvolumen: Sattes Basis-Datenvolumen von 150 GB im schnellen 5G-Netz (bis zu 300 Mbit/s).
- Die „On Demand“-Flat: Ist das Volumen aufgebraucht, kann weiteres Highspeed-Datenvolumen unbegrenzt oft und komplett kostenfrei in 1 GB-Schritten per SMS nachgebucht werden.
- Preis: Der Tarif wechselt für regulär 24,99 € im Monat den Besitzer. Wird er im O₂ Plus Bundle mit einem anderen Produkt kombiniert, sinkt der Preis auf extrem starke 19,99 € im Monat. Auch hier greift der Grow-Vorteil, durch den das Basisvolumen jedes Jahr automatisch um weitere 10 GB pro Monat ansteigt.
Mit der neuen Tarifstruktur lichtet O₂ den Tarifdschungel und setzt voll auf das Ökosystem-Prinzip. Besonders für Haushalte, die Mobilfunk, Heim-Internet und TV-Streaming aus einer Hand beziehen möchten, bieten die neuen Plus-Bundles ein enormes Sparpotenzial. Der neue „On Demand L“-Tarif schließt zudem geschickt die Lücke zwischen den klassischen Volumentarifen und den echten, teureren Flatrates.
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Ich bin in erster Linie für Nachrichten aus dem Bereich der Tarife zuständig und meistens damit beschäftigt das Marketing aus den Pressemitteilungen heraus zu filtern. Ansonsten alle Anmerkungen zu Prepaid, Simkarte, Flatrates und was dazu gehört gerne an mich. Technik Fragen dagegen bitte an die Kollegen.