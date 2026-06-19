vivo bringt die neue Smartwatch WATCH GT 2 auch nach Deutschland

vivo hat heute den offiziellen Startschuss für die neue vivo WATCH GT 2 in Europa und damit auch in Deutschland gegeben. Mit der modernen Smartwatch zielt das Unternehmen auf Nutzer ab, die ein großes, helles Display und ein hohes Maß an Individualisierung direkt am Handgelenk suchen. Zum Einstiegspreis von 149 Euro bietet das Wearable eine beeindruckende technische Ausstattung, die sowohl für den Alltag als auch für sportliche Höchstleistungen konzipiert wurde.

Brillantes Display und modernes Design

Das Herzstück der neuen Smartwatch ist ein fast randloses 2,07-Zoll-AMOLED-Display. Mit einer Bildwiederholrate von 60 Hz und einer Spitzenhelligkeit von bis zu 2.400 Nits stellt vivo sicher, dass Informationen auch bei direkter Sonneneinstrahlung mühelos ablesbar sind. Das Design besticht durch ein 2,5D-Curved-Glas und einen schlanken Rahmen von nur 1,8 mm. Erhältlich in den Farben Obsidian Black (mit poliertem Aluminiumrahmen) und Stellar White, lässt sich die Uhr dank anpassbarer Zifferblätter und austauschbarer Armbänder individuell gestalten.

Überragende Ausdauer

Ein wesentlicher Pluspunkt der neuen Generation ist die Akkulaufzeit, die Nutzer von der täglichen Ladeprozedur befreien soll. Im reinen Bluetooth-Modus hält die Uhr bis zu 25 Tage durch. Bei regulärer Alltagsnutzung gibt der Hersteller eine Laufzeit von bis zu 17 Tagen an; selbst bei aktiviertem Always-On-Display (AOD) sind zwei Wochen Betrieb mit einer Ladung möglich.

Fokus auf Racketsport und Gesundheit

Sportbegeisterte profitieren insbesondere von den neuen Padel- und Tennis-Modi. Diese bieten mittels KI-gestützter Analyse detaillierte Statistiken zur Schlagverteilung – also der Unterscheidung zwischen Vorhand- und Rückhand-Schlägen. Insgesamt deckt die Uhr über 100 Sportmodi ab und ist dank einer Wasserdichtigkeit von 5 ATM auch für Schwimmtrainings bestens geeignet.

Für die Gesundheit liefert die WATCH GT 2 eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung von Herzfrequenz, SpO2-Werten, Schlafqualität und Stresslevel. Ein integrierter Geräuschsensor warnt zudem bei zu hoher Lärmbelastung im Umfeld.

Smarte Features und KI-Unterstützung

Dank des Betriebssystems BlueOS bietet die Uhr eine flüssige Bedienung. Ein besonderes Highlight ist die Integration des Gemini KI-Assistenten, der Sprachbefehle in natürlicher Sprache verarbeitet und Funktionen wie Anrufübersetzungen oder Textzusammenfassungen ermöglicht. Die Smartwatch lässt sich dabei nicht nur nahtlos mit Android-Geräten, sondern auch umfangreich mit dem iPhone koppeln, inklusive Musik- und Kamerafernsteuerung. Zudem ermöglicht ein integrierter NFC-Chip das komfortable Entsperren von kompatiblen Zugangssystemen. Die vivo WATCH GT 2 ist ab sofort im offiziellen deutschen Online-Shop von vivo verfügbar.