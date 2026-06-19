Apple iPhone 18: Deutliches RAM-Upgrade ohne Preisanstieg erwartet

Das kommende Basismodell des iPhone 18 verspricht laut aktuellen Berichten von DigiTimes und unter Berufung auf Analysten von KB Securities eine der signifikantesten technischen Aufwertungen der letzten Jahre. Während bei vielen aktuellen Flaggschiff-Smartphones die Preise aufgrund gestiegener Komponenten- und Entwicklungskosten für Künstliche Intelligenz anziehen, plant Apple offenbar, das iPhone 18 mit einem großzügigen Speicher-Upgrade auszustatten, ohne den Endkundenpreis zu erhöhen. Im Vergleich dazu sollen die iPhone 18 pro Versionen deutlich teurer werden.

Fokus auf Apple Intelligence

Der Kern des Upgrades liegt in der Erhöhung des Arbeitsspeichers von bisher 8 GB auf nun 12 GB LPDDR5X-RAM. Dieser Schritt ist direkt an die Anforderungen von „Apple Intelligence“ geknüpft. Apples fortschrittlichste lokale KI-Modelle, die unter anderem für ausdrucksstärkere Siri-Stimmen und eine deutlich präzisere systemweite Diktierfunktion sorgen, benötigen für einen reibungslosen Betrieb eine Hardware-Grundlage von mindestens 12 GB einheitlichem Arbeitsspeicher. Mit der Aufstockung schließt Apple die Lücke zwischen dem Basismodell und den Pro-Varianten, die bereits über diesen Speicherwert verfügen.

Strategie gegen den Branchentrend

Obwohl Apple mit den weltweit führenden Speicherherstellern wie Samsung, SK Hynix und Micron zusammenarbeitet, um die notwendigen Kapazitäten zu sichern, bleibt der Markt für LPDDR5X-Chips angespannt. Die Entscheidung, die gestiegenen Produktionskosten – im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern – nicht an die Verbraucher weiterzugeben, unterstreicht Apples Bestreben, das Einstiegsmodell attraktiver zu halten und die Nutzerbasis für seine KI-Dienste zu vergrößern. Sollten die Berichte zutreffen, würde das iPhone 18 bei einem US-Startpreis von 799 US-Dollar verbleiben.

Zeitplan: Gestaffelte Veröffentlichung

Interessenten müssen sich jedoch noch etwas in Geduld üben: Während die Pro-Modelle und das erwartete erste faltbare iPhone („iPhone Fold“) traditionell für den Herbst 2026 geplant sind, wird das Standard-iPhone 18 laut aktuellen Marktbeobachtungen erst für die erste Hälfte des Jahres 2027 erwartet. Zusammen mit dem iPhone 18e und einem neuen iPhone Air soll es dann den Einstieg in die aktualisierte iPhone-Generation markieren.

Generell Hinweise und Hilfestellung für Apple und iPhone gibt es mittlerweile sehr umfangreich und für unterschiedliche Ansprüche:

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