Microsoft und Meta setzen auf neue KI-Chips von Qualcomm

Der US-Chipkonzern Qualcomm forciert seinen Vorstoß in den umkämpften Markt für Künstliche Intelligenz (KI) und hat mit Microsoft und der Facebook-Mutter Meta prominente Abnehmer für seine neuesten Halbleiterlösungen gewonnen. Dieser Schritt markiert einen strategisch wichtigen Meilenstein für das Unternehmen, das sich bisher vor allem im Smartphone-Sektor einen Namen gemacht hat.

Strategische Partnerschaften im Rechenzentrum

Wie Qualcomm am Mittwoch bekannt gab, setzen die Tech-Giganten bei ihren KI-Projekten künftig auf unterschiedliche Hardware-Ansätze aus dem Hause Qualcomm:

Microsoft: Der Software-Riese integriert Halbleiter, die auf kosteneffizienten Chip-Architekturen für Laptops und Smartphones basieren. Microsoft verzichtet hierbei gezielt auf die teureren Hochleistungs-Alternativen mit extrem hoher Bandbreite, wie sie beispielsweise von Nvidia oder dem Spezialisten Cerebras angeboten werden. Diese Entscheidung unterstreicht den Trend zu effizienteren, auf spezifische Workloads optimierten Chips.

Der Software-Riese integriert Halbleiter, die auf kosteneffizienten Chip-Architekturen für Laptops und Smartphones basieren. Microsoft verzichtet hierbei gezielt auf die teureren Hochleistungs-Alternativen mit extrem hoher Bandbreite, wie sie beispielsweise von Nvidia oder dem Spezialisten Cerebras angeboten werden. Diese Entscheidung unterstreicht den Trend zu effizienteren, auf spezifische Workloads optimierten Chips. Meta: Das Unternehmen um Mark Zuckerberg hat sich für die Dragonfly C1000-Prozessoren entschieden. Diese wurden von Grund auf als Spezialanfertigung für den Einsatz in hochperformanten Rechenzentren konzipiert, um die komplexen Anforderungen moderner KI-Modelle zu bewältigen.

Das Unternehmen um Mark Zuckerberg hat sich für die entschieden. Diese wurden von Grund auf als Spezialanfertigung für den Einsatz in hochperformanten Rechenzentren konzipiert, um die komplexen Anforderungen moderner KI-Modelle zu bewältigen. Weitere Großkunden: Qualcomm bestätigte zudem die Gewinnung von zwei weiteren Großabnehmern für Spezialchips. Die Identität dieser Partner hielt das Unternehmen zunächst unter Verschluss.

Kampf um Marktanteile

Qualcomm strebt seit geraumer Zeit eine führende Rolle im rasant wachsenden Markt für KI-Rechenzentren an. Bisher wurde dieses Segment weitgehend von etablierten Größen wie Nvidia und Cerebras sowie durch die hauseigenen Halbleiter-Entwicklungen von Cloud-Größen wie Amazon und Google dominiert.

Bereits im April dieses Jahres kündigte Qualcomm an, die ersten Exemplare seiner neuen KI-Chip-Generation bis zum Jahresende auszuliefern. Der Markteintritt erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Nachfrage nach skalierbaren KI-Infrastrukturen weltweit Rekordwerte erreicht.

Analysten sehen hohes Potenzial

Die Experten der Bank of America bewerten die aktuelle Strategie von Qualcomm äußerst positiv. In einer aktuellen Studie beziffern die Analysten das Umsatzpotenzial, das Qualcomm durch diese neuen KI-Chips bis zum Geschäftsjahr 2027/2028 erschließen könnte, auf rund zwei bis fünf Milliarden US-Dollar.

Mit dem Ausbau seines Portfolios positioniert sich Qualcomm damit als ernsthafter Herausforderer, der insbesondere durch ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis und maßgeschneiderte Lösungen für seine Partner punkten will.