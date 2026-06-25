Exklusive Sommer-Aktion bei Blau: iPhone 17 trifft auf 50 GB Allnet-Power

Technik-Fans und Sparfüchse aufgepasst: Der Mobilfunkanbieter Blau startet heute eine attraktive Sonderaktion, die den Sommer technisch noch ein Stück aufregender macht. Im Rahmen eines zeitlich befristeten „Flash Sales“ bietet Blau das aktuelle Apple iPhone 17 im attraktiven Paket mit dem passenden Tarif an.

Das Aktions-Bundle im Überblick

Vom 24. Juni bis zum 7. Juli 2026 können sich Kunden ein starkes Gesamtpaket sichern, das Leistung und Konnektivität vereint:

Smartphone: Apple iPhone 17 (aktuelle Generation)

Apple iPhone 17 (aktuelle Generation) Tarif: Allnet Flat L mit großzügigen 50 GB Datenvolumen

Allnet Flat L mit großzügigen Monatlicher Preis: Nur 44,99 € statt regulär 47,99 €

Nur statt regulär 47,99 € Einmalige Zuzahlung: Günstige 31,00 €

Günstige Anschlusspreis: Entfällt vollständig (0,00 €)

Entfällt vollständig (0,00 €) Laufzeit: 24 Monate

24 Monate ZUM DEAL*

Warum dieses Angebot überzeugt

Mit dem iPhone 17 sichern sich Nutzer ein Smartphone der aktuellen Apple-Generation, das mit seiner leistungsstarken Kamera und dem ausgereiften Betriebssystem iOS 26 punktet. In Kombination mit dem Allnet Flat L-Tarif bietet Blau zudem eine solide Grundlage für intensives mobiles Surfen, Streaming und Gaming – und das mit einer Ersparnis von monatlich 3 € sowie dem Wegfall der Anschlussgebühr.

Wer Interesse an dem Angebot hat, sollte nicht zu lange zögern: Der Flash Sale läuft lediglich bis zum 7. Juli. Das Angebot ist die ideale Gelegenheit für alle, die ihr technisches Equipment auf den neuesten Stand bringen und dabei von einem attraktiven Preisvorteil profitieren möchten.

Generell Hinweise und Hilfestellung für Apple und iPhone gibt es mittlerweile sehr umfangreich und für unterschiedliche Ansprüche:

Weitere Artikel rund um iPhone und Apple

Die neusten Artikel rund um Apple