Tarif-Kracher: 50 GB 5G-Datenvolumen für dauerhaft 8,99 € – plus 20 € Cashback!

Tarif-Experten aufgepasst: LEBARA hat soeben einen exklusiven Cashback-Deal gestartet, der in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis neue Maßstäbe setzt. Für rechnerisch unter 9 Euro im Monat gibt es ein dickes Datenpaket im 5G-Netz sowie ein sattes Startguthaben direkt aufs Bankkonto.

Wer derzeit auf der Suche nach einem neuen Mobilfunktarif mit viel Datenvolumen und modernem 5G-Standard ist, sollte jetzt schnell sein. Die Aktion ist streng limitiert und läuft nur für kurze Zeit.

Der Deal im Überblick

Im Zentrum der Aktion steht ein Rundum-sorglos-Paket für Vielsurfer. Für eine dauerhafte Grundgebühr von gerade einmal 8,99 € im Monat erhalten Nutzer stattliche 50 GB Datenvolumen inklusive 5G-Freischaltung. Der Clou an der Sache: Der Anschlusspreis beträgt lächerliche 1,00 €, und obendrauf spendiert TARIFFUXX einen exklusiven Cashback-Bonus in Höhe von 20 €, der direkt als Banküberweisung auf das Konto des Neukunden ausgezahlt wird.

Wer zudem seine alte Rufnummer mitnimmt, wird mit einem weiteren Bonus von 30 € belohnt.

Die Tarif-Details in der Übersicht:

Datenvolumen: 50 GB 5G Internet mit bis zu 50 Mbit/s (25 Mbit/s im Upload)

50 GB 5G Internet mit bis zu 50 Mbit/s (25 Mbit/s im Upload) Netz: Telefónica (o2-Netz)

Telefónica (o2-Netz) Telefonie & SMS: Flatrate in alle deutschen Netze

Flatrate in alle deutschen Netze Zusatz-Features: Inklusive VoLTE und WiFi-Calling für beste Sprachqualität

Inklusive VoLTE und WiFi-Calling für beste Sprachqualität Auslands-Bonus: 50 Frei-Minuten in 50 verschiedene Länder inklusive

50 Frei-Minuten in 50 verschiedene Länder inklusive Grundgebühr: Dauerhaft 8,99 € (keine Preiserhöhung nach 24 Monaten!)

Dauerhaft 8,99 € (keine Preiserhöhung nach 24 Monaten!) Anschlusspreis: Nur 1,00 €

Nur 1,00 € Laufzeit: 24 Monate (bequeme 1 Monat Kündigungsfrist)

24 Monate (bequeme 1 Monat Kündigungsfrist) Jetzt 50 GB LTE/5G Deal mit 20 € Cashback sichern!

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Rechnerischer Spar-Check: Zieht man den 20 € Cashback-Bonus und den extrem geringen Anschlusspreis von der Grundgebühr auf die Mindestvertragslaufzeit ab, drückt dies den ohnehin schon genialen Monatspreis rechnerisch noch weiter nach unten. Ein absoluter Bestpreis für 50 GB 5G-Volumen!

Nur für kurze Zeit verfügbar

Der exklusive Cashback-Deal ist ab sofort live, hat jedoch ein hartes Ablaufdatum. Verbraucher können sich das Schnäppchen nur bis zum 14.07.2026 um 11:00 Uhr sichern. Danach wird das Angebot in dieser Form wieder eingestellt: Jetzt 50 GB LTE/5G Deal mit 20 € Cashback sichern!

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