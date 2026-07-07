Tarif-Kracher: 50 GB 5G-Datenvolumen für dauerhaft 8,99 € – plus 20 € Cashback!

Tarif-Experten aufgepasst: LEBARA hat soeben einen exklusiven Cashback-Deal gestartet, der in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis neue Maßstäbe setzt. Für rechnerisch unter 9 Euro im Monat gibt es ein dickes Datenpaket im 5G-Netz sowie ein sattes Startguthaben direkt aufs Bankkonto.
Wer derzeit auf der Suche nach einem neuen Mobilfunktarif mit viel Datenvolumen und modernem 5G-Standard ist, sollte jetzt schnell sein. Die Aktion ist streng limitiert und läuft nur für kurze Zeit.
Inhaltsverzeichnis
Der Deal im Überblick
Im Zentrum der Aktion steht ein Rundum-sorglos-Paket für Vielsurfer. Für eine dauerhafte Grundgebühr von gerade einmal 8,99 € im Monat erhalten Nutzer stattliche 50 GB Datenvolumen inklusive 5G-Freischaltung. Der Clou an der Sache: Der Anschlusspreis beträgt lächerliche 1,00 €, und obendrauf spendiert TARIFFUXX einen exklusiven Cashback-Bonus in Höhe von 20 €, der direkt als Banküberweisung auf das Konto des Neukunden ausgezahlt wird.
Wer zudem seine alte Rufnummer mitnimmt, wird mit einem weiteren Bonus von 30 € belohnt.
Die Tarif-Details in der Übersicht:
- Datenvolumen: 50 GB 5G Internet mit bis zu 50 Mbit/s (25 Mbit/s im Upload)
- Netz: Telefónica (o2-Netz)
- Telefonie & SMS: Flatrate in alle deutschen Netze
- Zusatz-Features: Inklusive VoLTE und WiFi-Calling für beste Sprachqualität
- Auslands-Bonus: 50 Frei-Minuten in 50 verschiedene Länder inklusive
- Grundgebühr: Dauerhaft 8,99 € (keine Preiserhöhung nach 24 Monaten!)
- Anschlusspreis: Nur 1,00 €
- Laufzeit: 24 Monate (bequeme 1 Monat Kündigungsfrist)
- Jetzt 50 GB LTE/5G Deal mit 20 € Cashback sichern!
TIPP Wer weitere Deals und Angebote schneller bekommen möchte, kann unsere WhatsApp- und Telegram-Channel nutzen. Diese stehen hier kostenfrei zur Verfügung: Telegram Mobilfunk-Deals Channel | WhatsApp Handy-Deal Channel
Rechnerischer Spar-Check: Zieht man den 20 € Cashback-Bonus und den extrem geringen Anschlusspreis von der Grundgebühr auf die Mindestvertragslaufzeit ab, drückt dies den ohnehin schon genialen Monatspreis rechnerisch noch weiter nach unten. Ein absoluter Bestpreis für 50 GB 5G-Volumen!
Nur für kurze Zeit verfügbar
Der exklusive Cashback-Deal ist ab sofort live, hat jedoch ein hartes Ablaufdatum. Verbraucher können sich das Schnäppchen nur bis zum 14.07.2026 um 11:00 Uhr sichern. Danach wird das Angebot in dieser Form wieder eingestellt: Jetzt 50 GB LTE/5G Deal mit 20 € Cashback sichern!
Weitere Artikel rund um Simkarten und PIN
- Simkarte wird nicht erkannt
- Simkarte wird nicht unterstützt
- Simkarte nicht zulässig
- Nano Sim, Micro Sim und normale Simkarten – die Unterschiede
- kostenlose Simkarten
- eSIM und eSIM Prepaid Tarife
Mobilfunk-Newsletter: Einmal pro Woche die neusten Informationen rund um Handy, Smartphones und Deals!
Unser kostenloser Newsletter informiert Sie regelmäßig per E-Mail über Produktneuheiten und Sonderaktionen. Ihre hier eingegebenen Daten werden lediglich zur Personalisierung des Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können sich jederzeit aus dem Newsletter heraus abmelden. Durch Absenden der von Ihnen eingegebenen Daten willigen Sie in die Datenverarbeitung ein und bestätigen unsere Datenschutzerklärung.
Immer die aktuellsten Nachrichten direkt im Smartphone.
Unsere Kanäle gibt es kostenlos hier:
Telegram: Appdated Telegram Channel
Facebook: Appdated Facebook Seite
Twitter: Appdated Twitter Channel
Ich bin in erster Linie für Nachrichten aus dem Bereich der Tarife zuständig und meistens damit beschäftigt das Marketing aus den Pressemitteilungen heraus zu filtern. Ansonsten alle Anmerkungen zu Prepaid, Simkarte, Flatrates und was dazu gehört gerne an mich. Technik Fragen dagegen bitte an die Kollegen.